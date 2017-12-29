2017年陆军一百多旅团告别营区 展开规模空前移防

原标题：挥手2017 迎接新时代|陆军这一年备战打仗劲头足！

2017年4月27日，中国军队深化改革的一项重要举措，引发全世界的关注。陆军原有的18个集团军番号撤销，调整组建为13个集团军，新番号同时公布。全新的军旅营体制、崭新的合成作战力量，中国陆军正从“大陆军”时代走进“强陆军”时代。

听党召唤，打起背包就出发；服从改革，令行禁止当模范。这一年，陆军一百多个旅团部队告别熟悉的营区，挥别妻儿，展开了我军历史上规模空前的调整移防。

铁甲雄风，战鹰轰鸣。刚刚完成调整改革的陆军精锐挥师塞外草原—朱日和演兵场，见证了中国军队战斗力建设的这片沃土，在2017年的盛夏迎来全新的机动作战力量、空中突击力量、特种作战力量。。。

沙场点兵军心振奋，枕戈待旦使命催征。征尘未洗的将士们走下演兵场又上阅兵场，以战斗姿态接受军队最高统帅的检阅，以沙场阅兵纪念人民军队建军90周年。这是中国军队整体性、革命性改革重塑后的全新亮相，集中体现了我国国防和军队现代化建设的最新成就。

今年这一年，“跨越”“火力”“利刃”等演训品牌被接续打造，陆军十几个旅远赴陌生地域与陌生对手轮番交战。陆军实战化训练新训法、对抗性演习新规则、基地化训练新模式日趋完善。

新型陆军的新不仅体现在“形”上，更体现在“质”上，只有加强新质作战能力建设，才能从根本上使陆军部队脱胎换骨。在这一年，陆军中传统步兵、炮兵等兵种的一大批岗位开始转型，远火、特战、陆航、电抗等一支支新型作战力量成为战场新宠。

这一年，特战力量野外驻训时间大幅增加，陆航部队飞行训练架次显著提升，网电攻防、远火打击、空中突击等作战行动得到专攻精练。新质战斗力日益成为陆军制胜铁拳。

具备世界眼光，胸怀战略全局。作为世界上规模最大的陆军，2017年中国陆军走出国门，积极开展国际军事交流，与美、俄、澳等国开展近20场联演联训。

今年8月，陆军在库尔勒首次承办国际军事比赛，中国参赛队发挥出色，取得团体总分第一，赛场上的中国速度、中国力量得到全面展现。苏沃洛夫突击、厄尔布鲁士之环、侦察尖兵等国际比赛的奖杯上也镌刻上中国陆军的名字。

在练兵奋战的同时，陆军官兵时刻不忘人民军队的性质宗旨。一年来，陆军共出动兵力十多万人参加各类抢险救灾任务。今年8月的九寨沟地震救援中，中国国际救援队第一时间出现在灾区人民面前，上演最美逆行。就在不久前，陆军在中越边境启动最后一次大规模扫雷行动，人民子弟兵以手拉手走过雷场的方式，将和平与安宁交还给人民群众。

责任编辑：刘光博