女书记正式主政中国民营经济重要发源地 这样表态

原标题：女书记正式主政中国民营经济重要发源地

29日上午，台州市委召开领导干部会议。

浙江省委常委、组织部长任振鹤到会讲话，省委组织部副部长姚志文宣布中央和省委决定：王昌荣任中共浙江省委常委，中共浙江省委政法委员会委员、书记，免去其中共台州市委书记、常委、委员职务；陈奕君任中共台州市委委员、常委、书记。

任振鹤代表省委讲话。他指出，这次台州市委主要领导职务变动，是中央、省委从全省工作大局和台州市领导班子建设的实际出发，通盘考虑，慎重研究决定的。近年来，台州市委、市政府在省委、省政府的领导下，坚持以“八八战略”为总纲，围绕打造独具魅力的“山海水城、和合圣地、制造之都”，奋力推进民营经济创新发展，加快综合交通等基础设施建设，补齐关键领域短板“三大历史任务”，经济社会发展呈现争先进位的良好态势。这些成绩的取得，是全市各级党组织和广大干部群众团结奋斗的结果，也是台州市四套班子共同努力以及老同志帮助支持的结果。希望大家切实把思想和行动统一到省委的决定上来，牢固树立“四个意识”，恪尽职守，同舟共济，团结奋斗，努力维护全市上下团结和谐稳定的大好局面，确保市委主要领导顺利交接，平稳过渡。

任振鹤指出，台州是民营经济的重要发源地，是浙江制造的重要板块，在全省发展大局中具有重要地位，省委对台州的发展高度重视，寄予厚望。希望台州的同志们坚持以政治建设为统领，坚定不移忠诚核心、维护核心、看齐核心；坚持以伟大思想为旗帜，不断强化思想武装、理论武装、政治武装；坚持以“红船精神”为动力，努力干出新的作为、新的气象、新的业绩；坚持以全面从严为要求，切实提供组织保证、纪律保证、作风保证，再创台州体制机制新优势，再铸台州赶超发展新辉煌。

陈奕君在发言中表示，坚决拥护、坚决服从省委决定，接好接力棒，跑好接力赛，以一天也不耽误、一刻也不懈怠的状态，干好每一天，努力交上一份让中央和省委满意、让台州人民认可的答卷。要保持定力、忠诚干事，坚定不移坚持新发展理念，坚定不移践行“八八战略”，坚定不移推动高质量发展，为浙江“两个高水平”建设作出应有贡献。要勇于担当、奋发干事，弘扬“红船精神”和“大陈岛垦荒精神”，发扬大干苦干实干快干作风，作出不含水分、实实在在的业绩。要亲近人民、用心干事，谋人民之所盼、解人民之所忧，让台州人民有更多看得见、摸得着、感受得到的获得感、幸福感、安全感。要凝心聚力、团结干事，推动形成一盘棋谋发展、一条心干事业、一个调抓工作、一股劲抓落实的良好局面。要严守规矩、干净干事，敬畏权力、敬仰事业、敬重人民，清清白白做人、干干净净做事、坦坦荡荡为官，推动台州各项事业开创新局面、再创新辉煌。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，21日下午，浙江省公布拟提拔任用省管领导干部任前公示通告：时任宁波市委副书记、政法委书记陈奕君，拟任台州市委书记。陈奕君出生于1967年3月，是浙江宁波人，1989年参加工作后一直在家乡宁波工作，曾任宁波大学团委副书记、书记，1995年调任共青团宁波市委副书记，5年后任书记。2002年起，她先后在宁波市北仑区、海曙区任职，曾任海曙区区长、区委书记。2011年调任宁波市副市长，2014年4月进入市委领导班子，任宁波市委常委、鄞州区委书记，一年半后任常务副市长。今年3月中共宁波市委换届后，陈奕君升任宁波市委副书记、政法委书记。

本月13日消息显示，台州市委书记王昌荣已出任浙江省委常委、政法委书记。

目前，浙江共有2名女性市委书记：陈奕君和嘉兴市委书记鲁俊。

责任编辑：张玉