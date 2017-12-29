复旦公布一流大学建设方案:拟建为一流学科有27个

原标题：复旦公布一流大学建设总体方案：27个学科为拟建设一流学科

2017年12月28日，《复旦大学一流大学建设总体方案》（以下简称《方案》）正式发布。作为一所享有盛誉的综合性研究型大学，我们认识到：要实现中华民族伟大复兴的强国梦，高等教育必须率先向世界一流水平靠拢。复旦大学要在中国实现强国梦的道路上率先迈入“世界一流”，乃至跻身“世界顶尖”。

复旦大学高度重视《方案》编制工作，学校于2016年2月成立“一流建设”领导小组、工作组和专家组，着手编制“双一流”建设方案，期间不断听取意见、凝聚师生共识，凝练建设目标与核心理念，完善建设举措和改革措施，直至形成最终的方案。《方案》共有学校建设目标、学科建设总体规划、建设任务、改革任务、预期成效和组织保障六个部分。根据教育部对拟建设学科进行调整整合的要求，学校明确27个学科为拟建设一流学科，每个拟建设学科也根据要求形成了建设方案。

“双一流”建设方案解读

学校的总体建设目标是：

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务，以立德树人为根本任务，扎根中国大地办大学，加快建设中国特色世界一流大学的步伐，以一流育人质量、一流学术成果和一流社会贡献，为实现中华民族伟大复兴，为人类福祉和社会进步做出更大贡献。

学校将通过“双一流”建设，分不同时间节点来实现这一奋斗目标：

在2020年前，人文、社科、理科、医科主干学科保持国内最高水平，加快完成新工科学科布局，学科融合创新形成新兴学科门类。

在2030年前，五大学科门类均衡发展，学科融合创新推动新兴学科门类形成新优势，多个学术研究领域享有国际盛誉，产出若干对人类进步有重要影响的学术成果，整体水平处于世界一流大学前列。

到本世纪中叶，学校在育人、学术和文化等各领域具有全球卓越的声誉，在多个学术研究领域引领全球创新，汇聚、培养一大批世界知名的学者，形成一批世界公认对人类文明进步有重要影响的标志性成果，在中国文化与思想传播上体现强大辐射力，整体水平处于顶尖世界一流大学行列。

学科建设

建设一流大学，关键是建设一批国内顶尖、国际有重要影响力的学科。

学校将以“一流育人质量、一流学术成果和一流社会贡献”为核心目标，重点建设27个一流学科，带动一级学科重点发展、融合发展和特色发展；注重学科融合创新和前沿发展，不断优化布局，形成五大学科门类整体发展新格局；以学科建设为龙头，带动一流大学建设。学校通过设置重点建设项目，从学校层面及各学科进行内涵建设，以质量和效益为标杆，发挥校院两级和师生积极性，确保一流大学和一流学科建设落到实处。

发展思路和建设、改革任务

学校设置七项重点建设任务和八项综合改革任务，其核心内容可以概括为以下六个方面：

围绕“一流育人质量”的目标，不断深化教育教学改革，提高人才培养质量；

推进重大科研平台建设和重点研究项目开展，认真组织高水平的学术研究，努力产生一流的原创科研成果，尤其是围绕国家重大科技计划和上海科创中心建设的各项任务，发挥并进一步提升学校的科研及成果转化能力；

加快构建中国特色哲学社会科学体系，着力推出一批代表中国人文社会科学最高水平的学术作品，加强海外中国研究中心布局，构建国际智库网络，提升国际学术话语权和影响力；

整体推进医学科研、教学和学科建设，特别强调以核心教研区和核心人才队伍为抓手，建设好临床特色学科；

加快培养和引进一批活跃在国际学术前沿、满足国家重大战略需求的一流优秀人才；

全面推进中国特色现代大学制度建设和综合改革，全面加强党的领导，健全学校决策体系和学术治理架构，深入推进校院两级管理体制改革以及教学、科研、人事、财务、资产、后勤管理等关键环节的改革，进一步拓宽办学思路，更加科学、合理地配置办学资源，使办学活力和潜能得以充分释放。

聚焦点

预计到2020年，通过“双一流”建设，学校将基本形成具有中国特色世界一流的本科教育体系，科研创新和科技成果转化能力大幅提升，在承担国家重大科研项目、参与上海科创中心建设、国际科研合作和科技成果转化等方面表现突出，新工科建设推动工程技术学科实现跨越式发展，五大学科门类均衡发展，学校办学实力、社会声誉和国际影响力进一步提升，为建设具有中国特色世界一流大学奠定坚实基础。

来源：“复旦大学”微信公众号

责任编辑：张玉