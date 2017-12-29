美媒：中国巨变世所罕见 但多样性指标有一项垫底

原标题 美媒：多样性指标，中国有一项垫底

美国石英财经网12月27日文章，原题：多样性指标，中国有一项垫底

中国变化飞快。近几十年来，该国在经济和文化上变化之大堪称世所罕见。但是，尽管中国经历了巨变，有一个方面仍是相同的：该国的入境移民少之又少。

据最近联合国发布的数据，截至2017年7月，中国大陆只有将近100万移民（出生于香港和澳门而现在生活在内地的人也被联合国视为移民）。这仅占中国总人口的0.07%，意味着中国是世界上移民比例最少的国家。相比之下，美国的移民占到总人口高达15.6%。

中国官方公布的移民逾6成来自香港、韩国、巴西和菲律宾这四个地方。这是因为地理位置邻近且这些地方本来就有大量华人。北京也鼓励高素质华人移民“回到”中国。来自巴西的移民多则是因为两国经贸关系密切——中国是巴西最大经贸伙伴。

中国的入境移民比例低有几个原因，如语言障碍、本国务工人工充足等。不过最主要还是中国在政策上限制移民。移民政策研究所指出，中国官方公布的移民政策目标是促进经济发展和国家安全，同时维护“社会稳定”。这些目标促使中国不鼓励非华人移民，非华人只有是重要的企业或科研精英，或者对中国作出过“突出贡献”才能获得永久居留资格。照此规定，只有大约1万名外国人获得中国的“绿卡”。

中国严格限制移民的做法与日本和韩国当年的政策相仿。日韩在经济高速增长时期也限制入境移民。同样与这两个国家相似的是，人口老龄化意味着放开的压力增加。日本和韩国后来放宽外国移民，以确保工作年龄人口足以保证经济继续运行。中国可能不久也会被迫接受一个迄今还未准备面对的变化。▲（作者丹·科普夫，向阳译）

责任编辑：张岩