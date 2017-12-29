吉林省商务厅原厅长记丛红霞接受组织审查

原标题：吉林省商务厅原党组书记、厅长丛红霞接受组织审查
据吉林省纪委消息：经吉林省委批准，吉林省商务厅原党组书记、厅长丛红霞涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
丛红霞简历
丛红霞，女，汉族，1958年2月出生，吉林长春人，吉林省委党校在职研究生学历，1976年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党。
1989年11月，任吉林省统计局综合处副处长；1994年9月，任吉林省政府办公厅综合二处副处长（1993年8月至1995年12月，中央党校函授学院经济信息管理专业本科班函授学习）；1996年7月，任吉林省政府办公厅综合一处副处长；1996年12月，任吉林省政府办公厅综合一处副处长、调研员；1998年3月，任吉林省政府办公厅综合三处处长（1996年9月至1999年7月，吉林省委党校经济学专业在职研究生学习）；2000年8月，任吉林省政府办公厅综合二处处长；2001年7月，任吉林省政府经济技术协作办公室党组成员、副主任；2008年4月，任吉林省政府副秘书长、办公厅党组成员；2010年4月，任吉林省政府副秘书长、办公厅党组成员，中国吉林东北亚投资贸易博览会执委会秘书长（兼，正厅长级）；2013年3月，任吉林省商务厅党组书记、厅长；2017年12月，免去吉林省商务厅党组书记、厅长职务。（吉林省纪委）
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