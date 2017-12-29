共青团辽宁省委深化改革:4名青年挂职兼职副书记

原标题：团辽宁省委深化共青团改革 4名基层一线青年担任挂职、兼职副书记

2016年8月，中共中央办公厅印发的《共青团中央改革方案》指出，“不拘一格从党员、团员中选拔优秀人才，建设专职、挂职、兼职干部相结合，符合群团组织特点、充满生机活力的团中央机关干部队伍”“挂职、兼职干部在机关所任职务从工作需要出发，不完全对应行政级别”。

《共青团辽宁省委改革方案》中明确指出，打造专职、挂职、兼职相结合的干部队伍。机关专职干部作为团的工作骨干力量，要注重专业化建设，保持适当稳定；有志于青年工作的部分干部可以长期保留。挂职和兼职干部不完全对应行政级别。

12月27日，辽宁人民会堂成为辽宁青年汇聚的焦点，共青团辽宁省第十四次代表大会在这里开幕。值得一提的是，在深入推进改革攻坚和从严治团方面，辽宁共青团改革迈出了坚实步伐，4名来自基层一线的青年经大会选举担任挂职、兼职副书记。

挂职兼职比例达50%，并不完全对应行政级别

团辽宁省委按照共青团深化改革要求，坚持德才兼备、五湖四海，突出“知青少年、懂青少年、爱青少年”，打破年龄、学历、身份、职级限制，不拘一格从党员、团员中选拔优秀青年人才，建设专职、挂职、兼职干部相结合，符合群团组织特点、充满生机活力的团省委干部队伍。

据了解，团辽宁省委班子在现有职数内配备了1名挂职副书记，同时增设3名兼职副书记，挂职、兼职干部比例达到50%。挂职和兼职干部不完全对应行政级别。

挂职干部分别从省直和地方党政机关、国有企业、事业单位、高等学校、团的地方领导机关和社会组织、非公有制经济组织、互联网企业等领域选拔，参与机关日常工作，任期原则上为1至2年。兼职干部则从有议事能力的先进青年典型、青年社会组织负责人、专家学者中选拔，任期根据工作需要灵活掌握。

4名候选人均选自基层、科研、企业组织

12月28日，4名团省委挂职、兼职副书记经选举产生，按照《共青团辽宁省委改革方案》规定，推选产生曹江涛（挂职）、吴书香（兼职）、池贵义（兼职）、王正汹（兼职）4名挂、兼职副书记，其中兼职副书记任期根据工作需要灵活掌握。

从选举结果来看，挂职兼职副书记分别来自科研、基层、企业部门等。

新一届团省委领导班子中首次出现了1名挂职和3名兼职副书记，为啥这样配备，对此辽宁团省委相关负责人表示，这是优化团省委领导班子结构的需要，是提升共青团在青年中的影响力和凝聚力需要，特别是在扶持青年创业、科技创新、助力绿色发展等方面发挥作用。

大学生村官兼任团省委副书记

她是85后，是一名扎根农村的大学生村官。

吴书香，现任沈阳市苏家屯区基层党建工作第一指导站科长、八一街道团工委书记、官立堡村党支部第一书记。她是一位城市姑娘，9年前扎根农村，从一脚踩在水田里鞋都拔不出来，到成为干农活的行家里手，从被老乡一巴掌打掉记事本，到村民们提起她个个都竖起大拇指，吴书香带领乡亲们走上一条绿色农业致富路。

12月28日，在共青团辽宁省十四届一次全会上，吴书香当选为共青团辽宁省委副书记。这位85后的大学生村官，身上光环不少，她是党的十九大代表，团中央常委，第十九届“中国青年五四奖章”获得者。

2008 年9月，23 岁的吴书香作为沈阳师范大学一名优秀的学生干部，被省委组织部选派到沈阳市苏家屯区任八一街道官立堡村村主任助理。她说服了家人、朋友，背上行囊来到了陌生的村庄。

在与村干部下村走访时，她切身体验到了农村生活条件的艰苦，更感受到村民热爱生活、渴望摆脱落后面貌的强烈愿望。一种血脉相连的情怀从她心底升腾，“融入最大人群，发挥自己最大作用”，成了她心底的誓言。

作为大学生村官的吴书香带领农村青年就业创业，引导村民开展水稻产业化发展、品牌化经营，带动200余名村民就业，人均年增收2万余元。

不仅如此，她还组建沈阳市禾田农业机械化服务专业合作社，每亩节约投资60元，增产50公斤，带动近百人就业。

从 2009 年至今，吴书香担任大学生村官期间，官立堡村连年被评为省、市级村务公开示范村，并先后被评选为沈阳市新农村百强村、沈阳市经营管理强村、全国村务公开示范村，村党支部还被评为辽宁省先进基层党支部，吴书香本人也先后获得 “全国青年五四奖章”“辽宁省首批十佳大学生村官”等称号。

来源：中国青年网

责任编辑：霍宇昂