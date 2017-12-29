石家庄至济南高铁开通 我国高铁网“四横”收官

石济高铁示意图。刘坤弟 制图

原标题：石济铁路开通运营，我国高铁网“四横”完美收官

杨建光 李锡秉 刘毅华

12月28日8时，石家庄至青岛北D1611次列车从石家庄站首发；9时25分，济南西至石家庄D1602次列车从济南西站首发。这标志着石家庄至济南高速铁路开通运营，我国“四纵四横”高速铁路网中的“四横”完美收官，中国高铁网进一步完善。

石济高铁的开通运营，标志着以北京、天津、石家庄和德州为基点的京津冀“矩形”高铁环形网正式形成，使山东和京津冀地区的联系更加紧密，对于实施乡村振兴战略、区域协调发展战略，促进沿线经济社会发展具有重要意义。

石济高铁自石家庄站引出，向东经河北省衡水市、沧州市，山东省德州市，抵达济南市，全长298公里，运营时速250公里，于2014年4月开工建设，2017年9月开始联调联试。全线设石家庄、石家庄东、藁城南、辛集南、衡水北、景州、德州东、平原东、禹城东、济南西等10个车站。

该高铁以河北省石家庄市、山东省济南市两省会城市为始终点，沿途经过河北衡水、山东德州两个地级市，在石家庄站与京广高铁衔接，在德州东站与京沪高铁衔接。

石济高铁是国家《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路主通道中青银通道的重要组成部分。其开通运营不仅结束了河北、山东两省省会城市间没有高铁直通的历史，还大大缩短了西北与华北、华东北部地区的时空距离，使我国高速铁路网进一步完善。

石济高铁开通运营初期安排开行动车组9对，石家庄至济南的列车运行时间由原来的3小时47分缩短至最快2小时9分，青岛至太原的列车运行时间由原来最快近12个小时缩短至6小时左右。这除了使山西中西部地区首次迎来直达海滨高铁列车，还令河北衡水地区同步进入高铁新时代。

中国铁路北京局集团有限公司和中国铁路济南局集团有限公司全面提升服务质量，精心优化售票组织，推出多项便民措施，满足石济高铁旅客出行需求。

来源：人民铁道报

责任编辑：张义凌