农业部长:农业农村经济发展拼资源的老路走不通了

原标题：实施乡村振兴战略是新时代“三农”工作总抓手——农业部部长韩长赋谈学习贯彻中央农村工作会议精神

新华网北京12月30日消息，29日闭幕的中央农村工作会议，首次提出走中国特色社会主义乡村振兴道路，明确了乡村振兴战略的时间表和路线图。实施乡村振兴战略重要意义何在？振兴乡村该怎么干？记者30日就此采访了农业部部长韩长赋。

“三农”发展迎来重大战略机遇

党的十九大明确提出实施乡村振兴战略，这次中央农村工作会议对此作出全面部署。韩长赋表示，实施乡村振兴战略是党中央从党和国家事业全局出发、着眼于实现“两个一百年”奋斗目标、顺应亿万农民对美好生活向往作出的重大决策。

“城乡发展不平衡、农村发展不充分，是新时代我国社会主要矛盾的突出表现，必须解决好。”他说，“虽然我国农业在国内生产总值中的比重在变小，农民在减少，村庄也在减少，但农村还有约六亿人，农业在国民经济中的基础地位没有变、农民是最值得关怀的最大群体的现实没有变、农村是全面建成小康社会的短板没有变。”

“如果说在决胜全面小康阶段，我们要消除绝对贫困；那么在全面建设现代化强国阶段，就是要缩小城乡差别。”韩长赋说。他同时表示，实施乡村振兴战略将给农业农村经济发展带来重大战略机遇。

“党的十九大在提出乡村振兴战略的同时，鲜明提出‘坚持农业农村优先发展’。”韩长赋说，“落实农业农村优先发展，要求在干部配备、要素配置、资金投入、公共服务等方面作出制度性安排，真正向‘三农’倾斜。这将有力促进乡村加快发展。”

乡村振兴重点是产业兴旺

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”是党的十九大提出的实施乡村振兴战略总要求。韩长赋表示，实现乡村振兴，不仅要经济振兴，还要政治、文化、社会、生态等各方面的全面振兴。这是“五位一体”总体布局在农业农村领域的具体体现。

产业兴，百业兴。他指出，产业兴旺是乡村振兴的重点，农业部门推进乡村振兴，要把大力发展农村生产力放在首位，做大做强高效绿色种养业、农产品加工流通业、休闲农业和乡村旅游业、乡村服务业、乡土特色产业、乡村信息产业，培育农业农村发展新动能。

韩长赋指出，要从农业内外、城乡两头共同发力，探索促进资本、技术、人才等要素向农业农村流动的有效政策措施，进一步调动城乡两个积极性，大力培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件，并在产业发展进程中促进其他方面发展。

拼资源拼消耗的老路走不通了

在谈及明年及今后的农业农村经济工作总体思路时，韩长赋说，要以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化农业产能和增加农民收入为目标，大力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，大力发展新主体、新产业、新业态，大力推进质量变革、效率变革、动力变革。

“当前我国经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段，农业农村经济发展也到了这个阶段，要加快推进农业由增产导向转向提质导向。”韩长赋说，“这种转变和调整是大势所趋、发展使然。”

“原有的发展方式已难以为继，拼资源拼消耗的老路走不通了，倒逼我们必须加快转型升级。”他说，“人民群众的期待更高，社会对农业发展有新要求，老百姓更加关注质量安全、生态安全，要求我们不仅要提供优质安全的农产品，还要提供清新美丽的田园风光、洁净良好的生态环境。”

韩长赋解释说，农业高质量体现在很多方面，包括产品质量高、品牌响、销路好，产业素质高、国际竞争力强，经营效益高、农民收入好，发展方式优、生态环境美。

依靠改革和创新两大动力

韩长赋说，一方面坚持不懈推进农村改革，另一方面大力推进农业经营体系和农业科技创新，是新时代实施乡村振兴战略要依靠的两大动力。

他列举了当前农村改革的三项重中之重：

——深化农村土地制度改革。明年抓紧研究制定土地承包期再延长30年的政策，基本完成承包地确权登记颁证工作。

——深化农村集体产权制度改革，明年全面开展清产核资工作，继续扩大股份合作制改革试点，多途径发展集体经济。

——深化农垦改革，重点是抓好农场分离办社会职能改革和农垦土地确权“两个3年”任务。

在创新方面，一是加快创新农业经营体系，实施新型经营主体培育工程，着力培育一批示范家庭农场、示范合作社、重点龙头企业、社会化服务组织、示范农业产业化联合体。

二是大力推进农业科技创新与体制改革，重点研发节本增效、优质安全、绿色环保技术，优化现代农业产业技术体系结构与布局，以农业科技创新联盟为抓手开展联合攻关，推进产学研融合。

三是创新完善农业支持保护制度，重点在支持农业绿色发展、经营风险分担、金融支农、农民培训等方面求突破。

责任编辑：张建利