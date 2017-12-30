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广西公布人事任免：温达勤任广西旅发委副巡视员

广西公布人事任免：温达勤任广西旅发委副巡视员
2017年12月30日 21:11 澎湃新闻
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　　原标题：权威发布|广西公布一批人事任免名单

　　12月29日，广西壮族自治区人民政府网站公布一批人事任免信息。详情如下：

　　经研究决定——

　　温达勤同志任自治区旅游发展委员会副巡视员。

　　免去温达勤同志的自治区农业厅副厅长职务。

　　李常官同志任中国国际贸易促进委员会广西分会会长（试用期一年）；

　　免去何小玲同志（女）的中国国际贸易促进委员会广西分会会长职务，退休。

　　免去孙大光同志的广西凭祥综合保税区管理委员会主任（兼）职务。

　　陈立生同志任广西社会科学院院长；

　　免去李海荣同志的广西社会科学院院长职务。

　　马宁同志任广西行政学院副院长（试用期一年）。

　　唐爱斌同志任自治区发展和改革委员会副主任，免去其自治区发展和改革委员会总经济师职务；

　　罗陈娟同志（女）任自治区发展和改革委员会总经济师（试用期一年）。

　　黄华吉同志任自治区教育厅总督学（副厅长级，试用期一年）。

　　李青同志（女）任自治区财政国库支付局局长（副厅长级，试用期一年）；

　　免去许丽萍同志（女）的自治区财政国库支付局局长职务，退休。

　　陆远万同志任自治区国有企业监事会（自治区国有企业监事会办事处）主席（主任）（试用期一年）。

　　聘任梁裕同志为广西职业技术学院院长（聘任期三年，2017年12月至2020年12月，其中第一年为试用期）；

　　免去李卫东同志的广西职业技术学院院长职务。

　　杨林同志任自治区公安厅副巡视员。

　　覃格知同志任自治区审计厅副巡视员。 

　　来源：广西日报

责任编辑：张建利

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