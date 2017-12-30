广西公布人事任免：温达勤任广西旅发委副巡视员

原标题：权威发布|广西公布一批人事任免名单
12月29日，广西壮族自治区人民政府网站公布一批人事任免信息。详情如下：
经研究决定——
温达勤同志任自治区旅游发展委员会副巡视员。
免去温达勤同志的自治区农业厅副厅长职务。
李常官同志任中国国际贸易促进委员会广西分会会长（试用期一年）；
免去何小玲同志（女）的中国国际贸易促进委员会广西分会会长职务，退休。
免去孙大光同志的广西凭祥综合保税区管理委员会主任（兼）职务。
陈立生同志任广西社会科学院院长；
免去李海荣同志的广西社会科学院院长职务。
马宁同志任广西行政学院副院长（试用期一年）。
唐爱斌同志任自治区发展和改革委员会副主任，免去其自治区发展和改革委员会总经济师职务；
罗陈娟同志（女）任自治区发展和改革委员会总经济师（试用期一年）。
黄华吉同志任自治区教育厅总督学（副厅长级，试用期一年）。
李青同志（女）任自治区财政国库支付局局长（副厅长级，试用期一年）；
免去许丽萍同志（女）的自治区财政国库支付局局长职务，退休。
陆远万同志任自治区国有企业监事会（自治区国有企业监事会办事处）主席（主任）（试用期一年）。
聘任梁裕同志为广西职业技术学院院长（聘任期三年，2017年12月至2020年12月，其中第一年为试用期）；
免去李卫东同志的广西职业技术学院院长职务。
杨林同志任自治区公安厅副巡视员。
覃格知同志任自治区审计厅副巡视员。
来源：广西日报
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 军队主官重新进入地方常委 凌希任上海...
- 【 军事 】 蔡英文称大陆不会武统遭台网友嘲讽
- 【 财经 】 王健林与县长交锋:不如每年给你5亿
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 鹿晗关晓彤疑同居？熊抱归家过夜被拍
- 【 科技 】 贾跃亭美国印记：5套豪宅在升值
- 【 教育 】 90后出家人：真正“佛系”不是消极避...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有