原标题：西藏人大常委会办公厅原巡视员俊美逝世，享年74岁
中国共产党党员、西藏自治区人大常委会办公厅原巡视员俊美同志，因病医治无效于2017年12月23日在拉萨逝世，享年74岁。
俊美同志，1943年7月出生于西藏自治区堆龙德庆县，1965年3月加入中国共产党，1965年7月参加工作。先后在西藏三教团、林芝县广播站、林芝县东久区、林芝县革委会政工组、林芝县委组织部、林芝县委组宣部工作，历任林芝县委副书记、组织部部长，林芝地区筹备组组宣、群团办公室副主任，西藏自治区人大常委会办公厅人事任免处副处长、人事处处长，西藏自治区人大常委会副秘书长、机关党组成员等职务，2003年1月任西藏自治区人大常委会办公厅巡视员。2005年4月经组织批准退休。
他的逝世，使我们失去了一位好党员、好同志。
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