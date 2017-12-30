广东揭阳侨联原副主席余玺开会多次打瞌睡被免职

关于揭阳市侨联原副主席余玺同志严重违反会场纪律问题的通报

揭阳市委市政府高度重视会风会纪，以铁的纪律整肃会风，确保重要会议的各项决策和部署得到贯彻落实。绝大多数参会人员能够严格遵守会场纪律，展现了领导干部应有的精神风貌和良好作风，但也有个别领导干部对会风会纪问题没有引起足够的重视，存在违反会场纪律的问题。为进一步端正会风，严肃会纪，以严肃追责促进机关作风向善向上，现将市侨联原副主席余玺同志严重违反会场纪律问题予以通报。

2017年11月3日下午，市委在揭东人民广场会议中心召开市“百日百项大行动”工作现场会。会议期间，市侨联原副主席余玺多次打瞌睡，被主持会议的市领导发现并当场责令其离开会场。但余玺同志没有立即离开，反而在会场反复辩解其“有在听”，随后才离开。余玺同志在市、县、镇三级领导干部参加的全市“百日百项大行动”工作现场会会场打瞌睡的行为严重违反了会场纪律，在市领导发现并责令其离开会场的情况下，未能深刻认识其错误行为，强行自我辩解，思想认识不到位，态度不端正，造成了恶劣影响。为严肃纪律，市委决定免去余玺同志市归国华侨联合会党组成员职务，建议按程序免去其市归国华侨联合会副主席职务；由市纪委对余玺同志诫勉处理，责令其作出深刻的书面检讨，并在全市通报批评曝光。

会风连着作风，会风体现作风。遵守会议纪律，保持良好会风是对领导干部最基本的素质要求，违反会议纪律背后折射出的是“庸懒散”的作风问题，反映出的是部分领导干部对待工作消极、怠慢的态度。各地各单位要深入学习贯彻党的十九大精神和省委十二届二次全会、市委六届三次全会精神，深刻领会习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要指示精神，持续深入开展“四风”问题专项整治，把作风建设往深里抓、实里做。要把改进会风作为转变干部作风、推动工作落实的一项重要举措来抓，坚决防止“四风”问题反弹回潮，以永远在路上的恒心和韧劲深入抓好作风建设，坚决打赢作风建设这场攻坚战、持久战。广大党员干部特别是党员领导干部要深刻汲取教训，引以为戒，切实发挥表率作用，以上率下，深化对会风问题乃至作风问题重要性的认识，牢固树立“四个意识”，不断提高政治站位和政治自觉，以廉洁、务实、高效的作风取信于民。

来源：揭阳廉政网

责任编辑：张建利