吉林高新区政法委原书记陈文成严重违纪被双开

原标题：吉林高新技术产业开发区政法委原书记陈文成严重违纪被开除党籍和公职

据吉林市纪委消息：日前，经吉林市委批准，吉林市纪委对吉林高新技术产业开发区政法委原书记陈文成严重违纪问题进行了立案审查。

经查，陈文成违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，违规从事营利活动；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪，利用职务上的便利侵吞公款，涉嫌贪污犯罪。

陈文成身为党员领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡漠，严重违反党的纪律，并涉嫌犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，其行为性质恶劣、情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经吉林市纪委常委会议研究并报吉林市委常委会议审议，决定给予陈文成开除党籍、开除公职处分；追缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

来源：吉林省纪委监察厅官网

责任编辑：霍宇昂