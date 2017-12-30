云南发布人事任免：张永明任省民政厅副厅长

原标题：省政府发布一批人事任免 张永明任省民政厅副厅长
12月29日，云南省人民政府网站发布一批人事任免通知，涉及15名领导干部，其中，刘钊任省人民政府办公厅巡视员，张永明任省民政厅副厅长。
具体任免情况如下
省政府办公厅，省发展改革委、审计厅，云南农业大学、云南警官学院：
省人民政府决定：
刘钊 任省人民政府办公厅巡视员，免去省人民政府督查室副厅级督查专员职务；
阮建忠 任省发展和改革委员会巡视员，免去省重点项目稽察特派员职务；
桑锐 任省审计厅副巡视员；
李国春 任省高原特色农业产业研究院副院长（副厅级，试用期一年）；
刘功华 任云南警官学院院长。
省民政厅：
省人民政府决定：
张永明 任省民政厅副厅长。
省水利厅：
省人民政府决定：
李存贵 任省防汛抗旱指挥部专职副指挥长（副厅级）。
省公安厅：
省人民政府决定：
梁正军 免去省公安厅技术侦察总队总队长职务。
省水利厅、地税局，云南开放大学：
省人民政府决定：
高嵩 任省水文水资源局局长（副厅级）；
周权 任省地方税务局副局长；
蔺延钫 任云南开放大学副校长。
任职时间从试用期起计算。
省国资委、体育局，楚雄师范学院：
省人民政府决定：
卢一兵 免去省体育局副巡视员职务，退休；
谢志林 免去楚雄师范学院副院长职务，退休；
张嘉庆 免去省属国有企业专职外部董事职务，退休。
省发展改革委：
省人民政府决定：
刘德强 任省发展和改革委员会巡视员，免去省发展和改革委员会副主任职务。
来源：云南日报
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