人民网评：向低俗信息传播亮红牌

原标题：向低俗信息传播亮红牌！

2017之门即将关闭，2018正敞开怀抱。

新年的阳光即将映照出一个更加清新的中国。29日下午，一些靠所谓“算法推荐”搞低俗信息传播的违法违规行为未能挤出即将关紧的旧年门缝，遭遇岁末“滑铁卢”——网信部门向今日头条等网络平台的低俗信息传播通道果断亮起了红牌！

“算法推荐”的信息有多不靠谱，多么无底线，广大网民特别是孩子们的家长感同身受，甚至伤痕累累。比如，昨天晚上你在今日头条浏览过“无痛分娩”，那么今天一大早你点开它的APP页面，“个性化推荐”首页扑面而来的就是“剖腹产和顺产，哪个疼”？再往下，就是“儿媳虐待婆婆将其赶出家门，一年后婆婆坐着豪车回来，儿媳傻了”，接着是“人性的欲望，别不好意思看”，还有诱惑配图……不断往下翻，更不堪的黄段子、明星不靠谱八卦、神怪迷信的一惊一乍，便纷纷跳将出来。倘若让它“推算”到你家有宠物，马上跳出的就是“二哈拆家造反，某某某下班回家欲哭无泪”、“妖猫每天黄昏溜出家门，究竟是谁在诱惑它”……赫然入目的时政新闻常常在寒风中孤独地挺立，与这些低俗信息形成强烈的反差，让“版面语言”显得如此尴尬！

有人说，今日头条的日常推送，除了“头条”，难觅“新闻”。

大量诸如此类的低俗甚至垃圾信息，以新闻的名义，打着“算法推荐”的招牌，蜂拥而进南来北往、男女老少的网民手机页面——理论上，说是根据用户的历史点击记录，用算法分析出用户喜好，以个性化推送相似度最高的信息。其实，算法后面，是网络商家的精心设计，什么低俗离奇就推什么，只要有粘度有流量，就代表着广告商的青睐，代表着滚滚而来的利益……至于污染青少年，侵占有益阅读空间，甚至损害社会道德，都顾不得了！

习近平总书记指出：“网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。谁都不愿生活在一个充斥着虚假、诈骗、攻击、谩骂、恐怖、色情、暴力的空间。”总书记严肃地说：“互联网不是法外之地”“ 没有哪个国家会允许这样的行为泛滥开来”。

网信部门砸向低俗信息传播平台的这记重拳，值得隆重点赞——净化网络生态，迫不容缓！在奔向美好生活的新时代，决不能让乌烟瘴气污染国人的求知途径、思维方式和价值观念。

净化，并不是“管死”。网上新闻信息的管理，是世界性难题，各国都在摸索，技术性、管理性等难题错综复杂。“企业要承担企业的责任，党和政府要承担党和政府的责任，哪一边都不能放弃自己的责任”。唯有齐抓共管、良性互动，才能收到良效。今日头条等平台的例证说明，倘若继续有互联网企业罔顾社会责任，持续“排污”，就一定会收到政府监管发来的“红牌”。

网络世界，海量信息的往来推送要有“交通规则”可循，“超标车”“黄牌车”要依法下架，依规淘汰。今年6月1日，《网络安全法》正式颁布实施，中国互联网监管真正步入有法可依的时代！但随着信息时代扑面而来，新技术日新月异，也必然会有大量的法律真空需要填补。要依法管网，还要进一步加快网络立法步伐，这不仅是依法治网的前提和根本，更是我们艰巨的任务、努力的方向！

“红牌”亮出之际，互联网企业的从业者们不妨重新细细体味总书记的苦口婆心——“办网站的不能一味追求点击率，开网店的要防范假冒伪劣，做社交平台的不能成为谣言扩散器，做搜索的不能仅以给钱的多少作为排位的标准。希望广大互联网企业坚持经济效益和社会效益统一，在自身发展的同时，饮水思源，回报社会，造福人民。”

梅花欢喜漫天雪，冻死苍蝇未足奇。新的一年，期待企业、社会和政府各尽其责，让网络空间正能量更充沛，主旋律更高昂！

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责任编辑：霍宇昂