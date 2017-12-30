精准脱贫赢得世界赞誉 贡献中国智慧

中国网/中国发展门户网讯 （记者 殷晓霞 刘梦雅）党的十九大报告指出，十八大以来的五年，脱贫攻坚战取得决定性进展，6000多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。中国在扶贫减贫领域取得的成就，受到了国际社会的广泛赞誉，凝聚了中国智慧和中国经验，成为了世界各国学习参考的范例。

点赞：中国是减贫领域的“世界冠军”

塞尔维亚前总统鲍里斯•塔迪奇接受记者专访。摄影/王东海

经过改革开放近40年来的努力，中国成功走出了一条中国特色扶贫开发道路，如今，中国成为世界上减贫人口最多的国家。对于中国取得的脱贫成就，塞尔维亚前总统鲍里斯•塔迪奇表示，中国在扶贫领域所取得的成就是迄今为止在政治领域、经济领域最为重大的成就之一。在这方面，中国是真正的世界冠军。

保加利亚前总统罗森•普列夫内利耶夫接受记者专访。摄影/王东海

保加利亚前总统罗森•普列夫内利耶夫指出，中国为世界脱贫提供了一个卓越和前所未有的良好范例，在这一点上，中国是智慧的象征。“将近8亿中国人得到了教育和帮助，这使得他们能够与21世纪的新技术和新工业接轨。中国是一个很好的例子，我们希望其他国家都能从中学习经验，并运用起来。” 对于中国在扶贫领域采取可持续的策略和方法，普列夫内利耶夫充满赞赏。

菲律宾驻华大使罗马纳接受记者专访。摄影/郭俊魁

据联合国2015年发布的《千年发展目标报告》显示，中国对全球减贫的贡献率超过70%。中国也是世界上率先完成联合国千年发展目标的国家。菲律宾驻华大使罗马纳认为，“中国是脱贫的典范、是全球减贫的主要贡献者。”

合作：成功经验可借鉴，“一带一路”促相通

“我们能从中国学到什么呢？”罗森·普列夫内利耶夫表示，“如果我们想让人们摆脱贫困、拓展视野、获得希望，要做到这一点，唯一的办法就是通过教育，将他们带入21世纪，带入行业领域、提供工作机会，为他们带来新的机遇和可能。”

罗马纳指出，目前，菲律宾仍有大约百分之十六、十七的贫困人口，减少菲律宾的贫困率仍然面临重大挑战。这不仅需要来自本国内部和不同行业的帮助，还需要学习包括中国在内的世界各地的经验，从而大幅度地在可预见的未来减少菲律宾的贫困。

随着“一带一路”建设的顺利推进，助力当地经济增长、给民众带来福祉，成为“一带一路”建设的应有之义。鲍里斯•塔迪奇认为，“一带一路”倡议不仅为中东欧国家带来机遇，同时也为其他沿线国家的发展带来机遇。“要实现这一伟大的愿景和计划，需要一步一个脚印，脚踏实地的去解决每一个问题，减贫扶贫也是一个重要的环节。”

习近平主席在致首届“南南人权论坛”的贺信中提出，“中国人民愿与包括广大发展中国家在内的世界各国人民同心协力，以合作促发展，以发展促人权，共同构建人类命运共同体。”消除贫困是各国人民追求幸福生活的基本权利，中国向世界发出携手消除贫困、促进共同发展的倡议，这充分表明中国打赢脱贫攻坚战的决心和信心，以及为各国人民带来更多福祉的大国担当。

责任编辑：桂强