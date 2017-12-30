闪电新闻新年献词：不负美好 期待遇见

再见，2017。

其实，再见是为了更好地遇见。

遇见一首歌、一段文字，内心共鸣、抚慰创伤；遇见一段路、一抹风景，邂逅青春、放飞希望；遇见一个人、一段经历，向着阳光、拥抱成长——直到遇见最好的自己、遇见“新起点上新山东”、遇见伟大的时代。

凡人善举挺起“中国脊梁”，大国重器见证“中国步伐”。这一年，有太多“遇见”值得铭记——我们为十九大的胜利召开、庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵“比心”；同时，我们感受着国产客机C919、复兴号高铁的速度与激情、体悟着天舟一号、“墨子号”的自豪与荣耀，也见证着山东在推进新旧动能转换重大工程等方面所取得的成绩和变化……

刚好遇见你，新时代和新征程。时光像一条波澜壮阔的大河，涤荡着喧嚣与踟躇，积淀着力量和温暖，在新征程上劈波斩浪，我们前行的道路更加清晰、脚步更加坚定。

或许，偶尔犹疑。泛滥的爆炸性信息夹杂着谣诼让人应接不暇、千丝万缕的工作让“油腻”的你心力交瘁、“陀螺式”的奔波忽视了对家人的陪伴和慰藉……这一年遇见的，有平安喜乐也有殇逝和离别，这让我们更加懂得珍惜与守望。

但我们始终坚信，心中的热忱和希望不会被夜深人静的无奈和虚无所吞噬。周遭的阵痛与牵绊像一道道考题，值得我们每个人去寻求答案。也正是因为这些，让我们更加明白，在形形色色的“遇见”中要传递求真求善的力量，赓续文明进步的光亮。

刚好遇见你，新挑战和新期待。在心底默默许下的每一个新年小心愿都是一种期待，比如，买一套房、给孩子更好的教育、给家人更安稳的保障、让自己的工作收入更满意……诚然，这些心心念念的小梦想皆是对深化改革、优化改革、细化改革的呼唤，是对获得感、幸福感的纯真渴望。

过去未远，未来已来。不管是日新月异的技术所孕育的新产品、新业态，还是变革浪潮下从“制造”到“智造”的中国实践，还是时空交叠中，铿锵前行的转型升级和不断迭代。毋容置疑，人工智能、大数据等等已在潜移默化中正在影响，也将改变我们每一个人的生活。

刚好遇见你，新跨越和新未来。每个人都对新的一年、对新未来有着各自的理解，正如每个人都有着属于自己的新年献词。与其探讨、畅想未来，不如勇敢地喊一声“未来已来，未来我来”。未来，拒绝观望、抛却“套路”，颠覆遇见新时代的自己；精雕细琢、久久为功，不断追求超越新挑战；高瞻远瞩、谋篇布局，在山东高质量发展的生动实践中实现新跨越。

刚好遇见，期待遇见，期待更好地遇见。

逐梦2018，期待在新起点上瞭望新山东、新征程上拥抱新时代、新使命中展现新作为；期待从“新”出发，让山东广电成为人民美好生活的一部分；期待一起砥砺前行，看见未来。

闪电新闻客户端

2017年12月30日

责任编辑：张建利