天津市委办公厅副主任吕锋拟任市委副秘书长

天津市市管干部提任前公示

为在干部选拔任用工作中进一步扩大民主，广泛听取群众意见，把干部选好、选准，根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定，现对市委研究拟提拔任用的39名同志进行任职前公示。

吕锋，男，汉族，1973年3月生，江西新余人，1994年4月加入中国共产党，1995年7月参加工作，全日制大学学历，公共管理硕士，现任天津市委办公厅副主任，拟任天津市委副秘书长（正局级）。

边荣海，男，汉族，1962年8月生，天津市人，1989年5月加入中国共产党，1982年9月参加工作，市委党校大学学历，现任天津市宝坻区委常委、副区长、区政府党组副书记，拟提名为天津市宝坻区人大常委会主任候选人。

张亮，男，汉族，1962年12月生，北京市人，1984年7月加入中国共产党，1984年8月参加工作，全日制大学、市委党校研究生学历，现任天津市委政法委员会委员、秘书长，拟任天津市委政法委员会专职副书记（正局级）。

杨培骥，男，汉族，1960年6月生，江西丰城人，1988年6月加入中国共产党，1982年7月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，经济学硕士，现任天津市纪委驻市委组织部纪检组组长，拟任天津市委巡视组组长、正局级巡视专员。

刘中，男，汉族，1966年3月生，河北石家庄人，1994年5月加入中国共产党，1990年9月参加工作，全日制研究生学历，法学博士，现任天津市滨海新区区委常委、区纪委书记，拟任天津市委巡视组组长、正局级巡视专员。

王赤涛，男，汉族，1969年2月生，山东蓬莱人，1991年4月加入中国共产党，1991年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，现任天津市政协研究室副主任，拟任天津市政协研究室主任。

刘朝霞，女，汉族，1959年12月生，台湾淡水人，台盟成员，1976年9月参加工作，全日制大学学历，教授，现任台盟中央常委、天津市委会主委，和平区政协副主席（兼），拟提名为天津市台湾同胞联谊会会长候选人（任副局级时间不满2年，根据市台联换届工作需要拟破格提拔）。

祖大祥，男，汉族，1964年8月生，安徽南陵人，1994年11月加入中国共产党，1991年7月参加工作，全日制研究生学历，历史学硕士，现任天津市人民政府合作交流办公室巡视员（一级巡视员）、副主任、党组成员，拟任中国国际贸易促进委员会天津市分会、中国国际商会天津商会会长，中国国际贸易促进委员会天津市分会党组成员、书记。

温辉，男，汉族，1960年12月生，河北秦皇岛人，1986年3月加入中国共产党，1979年9月参加工作，全日制大专、中央党校大学学历，工商管理硕士，高级工程师，现任天津百利机械装备集团有限公司党委常委、副总经理，拟任天津渤海轻工投资集团有限公司党委委员、常委、书记、董事长。

王玉颖，女，汉族，1963年1月生，山东惠民人，九三学社成员，1986年7月参加工作，全日制大学学历，现任天津市河东区政协副主席（兼），九三学社市委会常委、河东区委会主委，河东区房地产管理局调研员，拟提名为天津市河东区人大常委会副主任候选人。

李文生，男，汉族，1969年3月生，天津市人，民盟成员，1989年7月参加工作，全日制大专、在职大学学历，现任天津市河东区科学技术委员会主任、民盟河东区委会主委，拟提名为天津市河东区政协副主席（兼）候选人。

董义忠，男，汉族，1961年11月生，天津市人，1983年6月加入中国共产党，1979年12月参加工作，市委党校大专学历，现任天津市河西区房地产管理局党委书记，拟提名为天津市河西区人大常委会副主任候选人。

李龙，男，汉族，1977年10月生，天津市人，2003年12月加入中国共产党，2000年7月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，法学硕士，现任天津市河西区财政局局长、党组书记，拟提名为天津市河西区副区长人选。

孙华林，男，汉族，1962年6月生，河北盐山人，九三学社成员，1982年10月参加工作，中央党校大学学历，现任天津市南开区环境保护局局长、九三学社南开区委会副主委，拟提名为天津市南开区政协副主席（兼）候选人。

郭建华，男，汉族，1972年3月生，江西南昌人，1992年12月加入中国共产党，1994年7月参加工作，全日制大专、在职研究生学历，工商管理硕士，现任天津市委办公厅综合室二处处长、一级调研员，拟任天津市津南区委委员、常委。

陈世忠，男，汉族，1971年2月生，天津市人，1993年4月加入中国共产党，1993年8月参加工作，全日制大专、中央党校研究生学历，现任天津市津南区双港镇党委书记，拟提名为天津市津南区副区长人选。

薛春晓，男，汉族，1970年3月生，天津市人，九三学社成员，1993年9月参加工作，全日制大学学历，主任医师，现任天津市津南区咸水沽医院院长，拟提名为天津市津南区人大常委会副主任（兼）候选人。

赵振江，男，汉族，1962年2月生，河北廊坊人，无党派，1986年7月参加工作，全日制大学学历，现任天津市武清区体育局局长，拟提名为天津市武清区政协副主席（兼）候选人。

高文智，男，汉族，1967年11月生，天津市人，1998年6月加入中国共产党，1990年8月参加工作，全日制大学学历，现任天津市静海区静海镇党委书记，拟提名为天津市静海区人大常委会副主任候选人。

于广泉，男，汉族，1964年11月生，天津市人，1993年6月加入中国共产党，1987年7月参加工作，全日制大学、中央党校研究生学历，现任天津市静海区委组织部常务副部长，拟提名为天津市静海区政协副主席候选人。

李文军，男，汉族，1971年6月生，天津市人，1996年8月加入中国共产党，1990年7月参加工作，中央党校大学学历，现任天津市宁河区交通局党委副书记、局长，拟提名为天津市宁河区政协副主席候选人。

李江丁，男，汉族，1970年1月生，湖北潜江人，1995年5月加入中国共产党，1991年10月参加工作，全日制研究生学历，经济学博士，高级经济师，现任天津市住房公积金管理中心党委委员、常务副主任，拟提名为天津市人大常委会城乡建设环境保护办公室副主任人选。

薛雄略，男，汉族，1964年12月生，陕西西乡人，2000年12月加入中国共产党，1986年7月参加工作，全日制大学、中央党校研究生学历，现任天津市政协提案委员会工作处处长、一级调研员，拟提名为天津市政协提案委员会专职副主任（试用期一年）人选。

景涛，男，汉族，1965年7月生，辽宁海城人，1994年10月加入中国共产党，1988年7月参加工作，全日制大学学历，现任天津市委政法委员会宣传处处长，拟任天津市委政法委员会委员、政治部主任（试用期一年）。

何德成，男，汉族，1962年6月生，湖北麻城人，1983年10月加入中国共产党，1980年11月参加工作，在职大学学历，现任天津市委政法委员会研究室主任，拟任天津市社会治安综合治理委员会办公室专职副主任（试用期一年）。

刘新强，男，汉族，1975年10月生，河北清河人，1996年6月加入中国共产党，1998年7月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，法学硕士，现任天津市委政法委员会组干处（老干部处）处长，拟任天津市维护稳定领导小组办公室专职副主任（试用期一年）。

郝文升，男，汉族，1969年2月生，河北平山人，1994年11月加入中国共产党，1990年7月参加工作，全日制大专、在职研究生学历，管理学博士，现任天津市城乡建设委员会组织干部处处长、一级调研员、市城乡建设委员会党委党校校长，拟任天津市委巡视工作办公室副主任、副局级巡视专员（试用期一年）。

东敬义，男，汉族，1967年3月生，天津市人，1996年2月加入中国共产党，1988年7月参加工作，全日制大专、市委党校研究生学历，公共管理硕士，现任天津市人民政府国有资产监督管理委员会办公室（党委办公室）主任，拟任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任（试用期一年）。

余加，男，汉族，1974年9月生，湖南宁乡人，1996年10月加入中国共产党，1997年7月参加工作，全日制大学学历，经济学硕士，现任中国证券监督管理委员会天津监管局办公室（党务工作办公室）主任，拟任天津市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师（试用期一年）。

张巍，男，汉族，1971年10月生，天津市人，1994年5月加入中国共产党，1994年9月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，工商管理硕士，现任天津市城乡建设委员会研究室主任、一级调研员，拟任天津市城乡建设委员会总经济师（试用期一年）。

李景茂，男，汉族，1971年1月生，天津市人，1995年6月加入中国共产党，1991年12月参加工作，全日制大专、中央党校大学学历，现任天津市委信访办公室、市人民政府信访办公室北京工作处处长，拟任天津市委信访办公室、市人民政府信访办公室副主任（试用期一年）、市人民政府信访办公室党组成员。

李颖，女，汉族，1963年11月生，天津市人，民建成员，1987年7月参加工作，全日制大学学历，法律硕士，现任天津市高级人民法院审判委员会专职委员，拟提名为天津市高级人民法院副院长人选。

王珂，男，汉族，1981年5月生，山东聊城人，1999年7月加入中国共产党，2008年7月参加工作，全日制研究生学历，工学博士，现任天津市滨海新区科学技术委员会主任、党组书记，拟提名为共青团天津市第十四届委员会副书记候选人，拟任共青团天津市委员会党组成员。

傅晟，男，汉族，1982年8月生，辽宁葫芦岛人，2002年12月加入中国共产党，2010年1月参加工作，全日制研究生学历，理学博士，现任天津市东丽区科学技术委员会主任、党组书记，区知识产权局局长，华明街道党委副书记（兼），华明高新技术产业区管理委员会主任，拟提名为共青团天津市第十四届委员会副书记候选人，拟任共青团天津市委员会党组成员。

于浩明，男，汉族，1971年9月生，天津市人，1992年11月加入中国共产党，1994年7月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，经营学硕士，现任天津市委政法委员会信息情报处处长，拟任天津市法学会党组成员、书记，拟提名为天津市法学会专职副会长人选。

王洪海，男，汉族，1968年2月生，天津市人，2001年3月加入中国共产党，1990年7月参加工作，全日制大学学历，现任天津港（集团）有限公司散杂货业务部部长、调度指挥中心主任，拟任天津港（集团）有限公司总经济师（试用期一年）。

孙晨，男，汉族，1963年4月生，天津市人，1990年12月加入中国共产党，1982年1月参加工作，市委党校研究生学历，现任天津市委督查室副局级督查专员（二级巡视员），拟任天津津融投资服务集团有限公司党委委员、常委、副书记（试用期一年），拟提名为天津津融投资服务集团有限公司工会主席人选。

张国建，男，汉族，1965年8月生，河北唐县人，1985年12月加入中国共产党，1988年7月参加工作，全日制大学、中央党校研究生学历，现任天津市高级人民法院办公室主任、一级调研员，拟任天津医科大学党委委员、常委、纪委书记（试用期一年）。

邢军，男，汉族，1967年1月生，河北大城人，1987年12月加入中国共产党，1989年7月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，法学博士，高级政工师，现任天津师范大学纪委副书记、监察室主任，拟任天津科技大学党委委员、常委、纪委书记（试用期一年）。

上述公示对象的公示时间为5个工作日：自2018年1月2日起至2018年1月8日止。如对公示对象有情况反映的，可在公示期间向市委组织部反映。联系电话：12380；联系地址：河西区友谊路30号市委组织部举报中心（邮编300046）；举报网站：www.tj12380.gov.cn；短信举报：15002212380（仅限接收短信举报使用）。

我们将严格遵守党的纪律，履行保密义务。为便于对反映的问题进行调查核实，请在反映问题时，提供具体事实或线索，并请提供联系方式，以便我们将核实情况作反馈。

中共天津市委组织部

2017年12月30日

责任编辑：张建利