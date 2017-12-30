军队主官重新进入地方常委 戎装回归此前已有预兆

原标题： 军队主官重新进入地方常委，凌希少将入列上海市委常委

来源：长安街知事

撰文|高楼

今日清晨消息，中共中央批准：凌希同志任上海市委委员、常委。

凌希

凌希现任中国人民解放军上海警备区政委，少将军衔。他进入上海市委常委名单，意味着自2016年11月地方省级党委换届以来，暂时退出常委行列的“戎装常委”们开始正式回归。

戎装常委回归，此前已有预兆。12月5日，浙江省委书记车俊主持召开省委理论学习中心组会议，浙江省军区政委王新海在列。

左一为王新海

11月15日，浙江组织工作网公布了10月9日至11月15日的人事任免信息，其中，任明龙任杭州市委常委，朱宝定任宁波市委常委，潘学军任温州市委常委，王会能任嘉兴市委常委，柴祥群任绍兴市委常委，戴克华任衢州市委常委，周厚江任台州市委常委，范金华任丽水市委常委。

这8人中，任明龙为杭州警备区司令员，其余7人为所在地市的军分区政委，其中至少3人（宁波的朱宝定、嘉兴的王会能、丽水的范金华）此前就曾任所在地市委常委。

戎装常委又称“军方常委”，即各省级党委领导班子内的解放军代表，一般由各省级军区政委或司令员担任，主要作用为“加强地方与军队的沟通”。戎装常委要出席地方的党委常委会议，参与地方“重大事项的决策”、“负责协调军、地关系，协助地方的经济社会建设”等等。

戎装常委的历史最早要追溯到上世纪50年代，因军队与地方沟通不畅，导致工作中出现一些问题。时任国防部长彭德怀遂提出，省军区、军分区等应受同级地方党委领导，野战军和军事院校，应有个别同志参加地方或临时列席地方党委会议，凡涉及到群众利益的重要问题，必须提请地方党委讨论。

2016年11月开始，各省级党委开始换届，各省级军区的领导不再进入常委序列。12月29日，在当年度国防部最后一次例行记者会上，有记者提问：今年有14个省区完成了省级党委换届工作。加上尚未换届的上海、天津和甘肃，无“戎装常委”的省份已经达到了17个。请问省军区领导今后都不进入省级党委常委了吗？

国防部发言人杨宇军回应称：省军区主要领导没有出现在新一届省委常委班子里，主要是因为今明两年正值军队调整改革。经综合考虑，省军区主要领导暂不参加所在省级党委的换届选举，待相关改革到位后，再按规定增补进所在省级党委常委班子。

换届前，各省级党委常委的人数一般为13人，换届后的人数多为12人，空余的位置应是留待戎装常委填补。

军改之前，各省级军区大多隶属于7大军区，例如江苏省军区隶属于原南京军区。军改开始后，除已明确转隶陆军领导的新疆军区、西藏军区和北京卫戍区外，其余28个省级军区转隶军委国防动员部。

2017年3月，中央军委国防动员部部长盛斌表示，按照以往相关法律规定，省军区系统是同级党委的军事部、地方政府的兵役机构、当地驻军的协调机关。而新形势下省军区系统的职能使命是：应急应战的指挥部、地方党委的军事部、后备力量的建设部、同级政府的兵役部、军民融合的协调部。此番戎装常委回归，说明各军区的领导关系和职能内容已基本理清，新的工作已按部就班开展。

盛斌

十八大以来，军民融合上升为我国的国家战略。当前和今后一个时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期。戎装常委和各省级军区作为沟通沟通军民的主要桥梁，地位十分重要。

凌希此前长期在原南京军区工作，曾任福建省军区海防12师政治部主任、厦门警备区政委、厦门市委常委、原第12集团军副政委、原南京军区政治部副主任等职，2011年7月晋升少将军衔。军改开始后，他历任东部战区政治工作部副主任和上海警备区政委。

责任编辑：霍宇昂