江西《赣西晚报》宣布休刊：受困于新媒体的冲杀

《赣西晚报》创刊号。

原标题：《赣西晚报》宣布休刊：新媒体的冲杀掳走您关注晚报的时间

2017年12月30日，《赣西晚报》在最后一期报纸的头版宣布：本报自明日始休刊！

再见声起 时光依旧

——写在《赣西晚报》休刊之际

再见了，读者朋友们！

从明天起，晚报就要休刊了！

世间最美好的情感莫过于陪伴。从2003年1月1日《宜春晚报》创刊那一天起，我们就开始相濡以沫、形影不离地“过日子”。十五年来，晚报关心着您的柴米油盐，感受着您的喜怒哀乐；您也给晚报以真心回馈：报料、供稿，做广告、推发行。生活是那样的美好，美好的日子总是过得飞快。

现在这一刻终于来到了！网络、新媒体无情冲杀，掳走了您关注晚报的时间和精力，晚报也在这滚滚大潮中渐渐趋于无力，动止艰难。

晚报休刊，是对您最好的负责，因为您有了新的选择；晚报人与您告别，也是对自己最好的交待，因为大家都要寻找新的方向。

再见了，朋友们！无论我们如何不舍，该来的还是要来；无论今天风霜雨雪，明天的太阳照常升起。永存心底的，是我们一如往昔的共同理想，和我们依然珍惜的美好时光。

编 辑 部

二零一七年十二月三十日

最后一期。

赣西晚报

《赣西晚报》原《宜春晚报》，创刊于2002年，是经国家新闻出版署和省新闻出版局批准的赣西地区惟一一张市民生活报，隶属宜春报业集团，发行覆盖宜春、新余、萍乡三市，覆盖人口占全省的五分之一，是一份面向赣西地区广大市民的强势主流纸质媒体。

办报口号

《赣西晚报》以“亲近百姓，服务赣西”为口号，以可贵的简约明快的报道态度，透露着人文的关怀力量，关注市民生活的“酸甜苦辣”，并力争成为赣西地区老百姓生活中的“柴米油盐酱醋茶”。

办报理念

正因坚持正确的舆论导向，关注社会、关注民生，《赣西晚报》形成了自己独具特色的办报理念与办报风格。

来源：微信公众号“中国报业”

责任编辑：张义凌