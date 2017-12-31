武警天安门国旗护卫队完成最后一次升降旗仪式

原标题： 独家图片：别了，武警天安门国旗护卫队！
2017年12月31日，北京。
武警天安门国旗护卫队完成最后一次天安门广场升旗仪式。2018年1月1日起，天安门升旗仪式任务将由中国人民解放军三军仪仗队执行。
升旗仪式之一 崔萌 摄
升旗仪式之二 崔萌 摄
升旗仪式之三 崔萌 摄
升旗仪式之四 崔萌 摄
升旗仪式之五 崔萌 摄
执勤 崔萌 摄
整理仪表 崔萌 摄
环环（ID：huanqiu-com）今天傍晚又去天安门广场看了一次护卫队降旗。
站岗 赵衍龙 摄
护卫队降旗之一 赵衍龙 摄
护卫队降旗之二 赵衍龙 摄
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 2017年最后一天连发重磅人事调整
- 【 军事 】 蔡英文称大陆不会武统遭台网友嘲讽
- 【 财经 】 王健林与县长交锋:不如每年给你5亿
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 鹿晗关晓彤疑同居？熊抱归家过夜被拍
- 【 科技 】 贾跃亭妻子甘薇回国 称会处理乐视问题
- 【 教育 】 90后出家人：真正“佛系”不是消极避...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有