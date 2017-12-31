武警天安门国旗护卫队完成最后一次升降旗仪式

原标题： 独家图片：别了，武警天安门国旗护卫队！

2017年12月31日，北京。

武警天安门国旗护卫队完成最后一次天安门广场升旗仪式。2018年1月1日起，天安门升旗仪式任务将由中国人民解放军三军仪仗队执行。

升旗仪式之一 崔萌 摄

升旗仪式之二 崔萌 摄

升旗仪式之三 崔萌 摄

升旗仪式之四 崔萌 摄

升旗仪式之五 崔萌 摄

执勤 崔萌 摄

整理仪表 崔萌 摄

环环（ID：huanqiu-com）今天傍晚又去天安门广场看了一次护卫队降旗。

站岗 赵衍龙 摄

护卫队降旗之一 赵衍龙 摄

护卫队降旗之二 赵衍龙 摄

责任编辑：张建利