茅台拟明年销售收入超800亿：供不应求态势难改变

原标题：茅台集团力争明年实现销售收入超800亿元

国酒茅台2017年度全国经销商联谊会

记者从12月28日举行的国酒茅台2017年度全国经销商联谊会上获悉，茅台集团明年将实施“跨八计划”，力争实现销售收入800亿元以上。

2017年，茅台集团坚持稳中求进总基调，发展呈现出快中趋稳、稳中有进、进中有好、好中向优的良好态势。预计全年营业收入突破600亿元，主要指标创历史最高水平，成为贵州实体经济发展的典型代表，为全省经济和白酒产业发展作出了贡献。

1998年，茅台组建了第一支营销队伍参与市场博弈。20年来，茅台营销取得辉煌成就，集团公司累计实现销售收入超3800亿元、利税超2900亿元、上缴税金超1400亿元、实现利润超1900亿元；经销商队伍从1998年的146家，发展到现国内经销商、专卖店等客户2000多家，营销网络覆盖全国所有地级城市和30%以上的县级城市，海外代理商104家，市场覆盖全球66个国家和地区；茅台酒世界蒸馏酒第一品牌的地位不断巩固提升，在世界多家知名排行榜中，茅台与众多世界品牌比肩而立。

茅台集团主要领导表示，随着消费升级的持续发酵，中高端白酒仍将保持“量效齐升”的趋势，茅台酒供不应求的态势不会减弱，供求关系会更加紧张。明年乃至更长时间内，茅台酒市场仍有很大空间，还大有文章可做。

据悉，茅台酒明年的营销计划将按2.8万吨左右的总量来安排，经销商计划不增不减，增量主要用于调整结构。

来源：贵州日报

责任编辑：张建利