《环球军事》杂志明年起停刊 将以公众号形式推送

2001年第1期。

原标题：《环球军事》杂志2018年起停刊，将以公众号形式推送阅读

李斌琦

《环球军事》从2018年停刊了。

然，喜大普奔的是他们转型新媒体，每周一至周五以公众号的形式推送阅读。

内容涵盖：国际时事、兵器大观、军情揭秘、战史、军事趣闻、部队演训等内容。

动动手指，阅读方式改变，精彩不变！

从2001年第1期到2017年第404期，这本军刊带给我们很多记忆。

无花的蔷薇

各位曾给予我们无限支持和帮助的作者、读者朋友们：

时间，总是在历史的重要关口显示出特别的意义。2017年12月16日，今天最后一期的她，是从2001年2月创刊至今，带着17年壮丽辉煌呈现在您的面前。这一刻，她光荣地完成了历史使命，坚决服从改革大局，定格华丽的背影。是的，我们要停刊了。我们和您的心情一样，感慨颇多。

17年间，不忘初心，《环球军事》人在追求军事新闻梦想的道路上从未放弃，重大军事事件的报道一线有我们的身影。演训场、阅兵场、发射场，我们用欢呼记录中国军人的成绩；上高原、赴海岛、出国门，我们用脚步丈量中国军人的青春；聚焦“两会”、香格里拉论坛、国际军事比赛，我们用镜头定格中国军人的风采……

我们在南海危机时积极发声，有理有利有节地重申我国领海基线划分的明确表述，是捍卫祖国的领土完整的有力佐证。我们在追综军事热点时，与专家一同迅捷、准确地记录炮火烽烟，不跟风、不炒作、不盲从，正确解读世界军事动态，揭开战争迷雾。看似普通的新闻梳理，实则是观察国际战略态势的不二法门。

与此同时，考虑到部队官兵的实际需求，我们努力打造丰富多元的军事文化，集可读性、知识性、趣味性为一体，因此成为了班排长的“秘密武器”，不仅增进官兵交流，也让广大官兵及时了解国际形势，掌握世界军事新装备、新变化，积极增强军事斗争谋打赢的使命感、责任感和紧迫感。

多年来，我军各军兵种高科技装备不断列装、新体制下跨军兵种立体联合作战训练硝烟四起，中国海军从远海驶向远洋，中国空军编队远海飞训突破第一岛链，我国首个海外保障基地隆重启用……《环球军事》笔耕不辍地记录着中国军队迈向世界一流军队的崭新风貌和铿锵步伐。

17年间，随着《环球军事》越来越深受军地读者喜爱，也一跃成为全国百强期刊。而这份荣耀，依靠的是读者的信任、作者的支持和编者的努力，更重要的是三者之间的交流互动让这里充满无限的创意与活力。17年历程，当初的读者、作者或从当年的学子成长为如今的军官、职人、媒体新锐，或是肩上的校级军衔已换成了闪闪的将星，又或是光荣的退休，我们分享过挫折与欢笑，更收获了一丝骄傲和自豪。

17年间难忘的事很多，初期为了扩大社会宣传，编辑部6位同仁曾在两周内寄出过1万多封征订信；我们走进校园、走进博物馆、走进基层连队；一通电话、一封来信，或批评或表扬或倾诉，我们彼此帮助；深夜加班的灯光、百期周年的庆贺、报亭前的驻足、期刊展的交流，一切历历在目，所有过往让我们收获着成长。我们曾想过做成一本影响一代人的杂志，直到最近一个多月来，无数读者的问询电话和微信公众号留言，给出了最好的答案，也成为了这个凛冬里最暖的光。感谢《环球军事》给了我们人生中一笔宝贵的财富。是的，我们要停刊了。但是，我们相信“环球军事思维”早已根植于心，成为您品读天下的一双慧眼。

改革强军的号角吹响，军事媒体新矩阵即将崭新亮相。在此，我们向您郑重地敬一个军礼，由衷地说一声谢谢！感谢17年的陪伴、信任与支持！感谢一路有您，一路同行！

记忆是无花的蔷薇，永远不会败落。

不过

大家不要太过悲伤

因为她只是换了种方式陪在您的身边

您可以关注她的公众号

继续关注、支持《环球军事》杂志

来源：微信公号“中国民兵”

责任编辑：张义凌