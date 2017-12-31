山东省环保厅：明后天鲁西南地区或有轻中度污染

原标题：山东省环保厅：明后天鲁西南地区可能有一次轻中度污染过程

中至重度污染过程提示： 30日中午前后，冷空气开始影响我省，扩散条件自西北向东南逐步转好，因冷空气影响较晚及上游污染物传输，我省中西部城市仍以中度污染为主，多数城市会出现小时重度污染。2018年1月1日至2018年1月2日，扩散条件稍有不利，鲁西北西部、鲁西南地区可能有一次轻中度污染过程，这次过程持续时间较短，污染程度较轻，在3号左右结束。受大气条件预报不确定性影响，具体形势有待临近判断。

12月30日，500hpa槽前转槽后，地面上为高压前，受冷空气影响，我省空气质量在中午前后自西北向东南逐步改善，但是因受区域传输影响，多个城市会有小时重度污染，预计，鲁西北东部、半岛地区以良轻为主，鲁西北西部、鲁中、鲁南沿海以轻中为主，鲁西南以中至重度为主，首要污染物为PM2.5和PM10。

12月31日，500hpa槽后西北气流，地面受弱高压影响，扩散条件一般，预计，半岛以优良为主，鲁东南、鲁中东部、鲁西北东部以良为主，鲁西南、鲁中西部、鲁西北西部以良轻为主，首要污染物为PM2.5。

2018年1月1日，500hpa等高线平直，地面受弱高压影响，扩散条件一般，污染物开始累积，预计，半岛、鲁东南以良为主，其他地区以良轻为主，首要污染物为PM2.5。

1月2日，500hpa等高线平直，地面受弱高压影响，鲁西北西部，鲁西南地区气流有弱辐合，扩散条件不利，污染物进一步累积，预计，半岛、鲁东南以良轻为主，鲁中、鲁西北东部以轻度污染为主，鲁西北西部、鲁西南以轻中度污染为主，首要污染物为PM2.5。

1月3日，500hpa等高线平直，地面在高压底部，受冷空气影响，扩散条件转好，预计，半岛以优良为主，鲁中、鲁西北、鲁东南以良轻为主，鲁西南以轻度污染为主，首要污染物为PM2.5和PM10。

1月4日， 500hpa等高线平直，地面转高压前，受持续性冷空气影响，扩撒条件较好，预计，半岛、鲁东南、鲁中、鲁西北东部以良为主，鲁西北西部、鲁西南以良轻为主，首要污染物为PM2.5和PM10。

1月5日，500hpa等高线平直，地面受弱高压影响，扩散条件一般，预计，半岛、鲁南沿海以优良为主，其他地区以良轻为主，首要污染物为PM2.5。

1月6日，500hpa等高线平直，地面为均压场，扩散条件不利，预计，半岛、鲁东南以良轻为主，鲁中、鲁西北东部以轻度污染为主，鲁西北西部、鲁西南以轻中度污染为主，首要污染物为PM2.5。

来源：山东省环境保护厅官方微博@山东环境

责任编辑：张义凌