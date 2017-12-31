2个月13名中央候补委员职位变动 1人跻身省委常委

来源：北京青年报

原标题：2个月13个中央候补委员职位变动

撰文 | 孟亚旭

进入元旦假期了，距离十九大闭幕也已经两个多月了，今天来说说，这两个多月以来十九届中候补委员的职务调整。

据政知见（微信ID：bqzhengzhiju）观察，这两个月，至少有13名中候补迎来调整。

3个省委常委

职位最早变动的，是唐一军。

当选中候补几天后，10月28日，时任浙江省委副书记、宁波市委书记的唐一军北上辽宁，履新辽宁省委副书记的消息被媒体曝出，30日，唐一军担任辽宁副省长、代理省长。

除唐一军外，当选中候补的省委常委中，还有2人职位先后变动——李静和焦彦龙。

在12月，先是李静从“四川省委常委、统战部部长”的位子上调到重庆任常委，后是河北省委常委、唐山市委原书记焦彦龙接替田向利履新河北省委宣传部部长。

巧合的是，这两位中候补和田向利都有关系。焦彦龙接替的是田的位子，而田则是从河北调到四川，接替的是李静的位子。

1人跻身省委常委

以上三位，当选中候补时就已经是省委常委。

11月22日，江苏省第十三届委员会在南京举行第一次全体会议，苏州市委书记周乃翔当选江苏省委常委。周乃翔，也是中候补委员。

不过，作为苏南重镇，苏州尽管只是地级市，但市委书记历来“高配”，由省委常委担任。周乃翔从苏州市长升为市委书记是在2016年1月，在他之前，苏州市委书记由当时的江苏省委副书记石泰峰兼任。

1人跻身副部长级

周乃翔跻身省委常委1个月后，12月25日，在北京航空航天大学召开了全校教师干部大会，宣布中共中央关于北京航空航天大学党委书记职务任免的决定：曹淑敏任北京航空航天大学党委书记（副部长级）。

“我（19）85年来到北航，本科和研究生在校学习近7年， 毕业后，我工作了24年的中国信息通信研究院与母校比邻而居，只有一路相隔，在业务上有很多交集，又同属工信部领导。特别是我爱人和儿子都是北航校友，我们家可以称为‘北航之家’”，当日，曹淑敏在大会上如是说。

曹淑敏，1966年7月出生，是十八届和十九届的中候补。本科和硕士均就读于北航，算是回归。

据简历显示，从1992年4月曹淑敏毕业到2016年8月她担任江西鹰潭市委副书记、代市长，中间的二十多年时间她一直在电信领域工作，且取得了不俗的成绩。今年1月，担任书记差不多1年后，她北上，跻身副部长级。

“从科研院所到地方政府再到高校，对我来讲又是一个新的开始。”她说。

一个细节是，在她担任履新鹰潭副市委书记前，今年1月9日，曹淑敏以获奖者身份出席2016年度国家科学技术奖励大会。大会前习近平等党和国家领导人会见获奖代表并合影。曹淑敏站在习近平左后方。

2名军中人士

据中国空军网微信公众号，12月26日，空军颁发“首次评定飞行等级纪念”牌和“空军飞行员光荣家庭”荣誉匾的特别仪式在山东济南举行。空军副司令员麻振军在仪式上表示，让军人成为全社会尊崇的职业，就要让飞行员和他们的家庭共享飞行荣光。

这是十九届中候补麻振军首次以新职位亮相，此前他担任的是空军参谋长。不过，这属于解放军冬季将领的例行调整。

职位发生变动的，还有中候补崔玉忠。

据《宁波日报》12月23日报道，22日，宁波东海舰队举行师职转业干部退役仪式，东海舰队政治委员王华勇、副司令员兼东航司令员崔玉忠等参加了仪式。

以上消息显示，崔玉忠已经担任东海舰队副司令员兼东航司令员。据媒体报道，崔玉忠的职位在去年7月就曾发生变化，当时，他从海军参谋长助理转任南海舰队副司令员兼南海舰队航空兵司令员。

4人当选院士

11月27日，中国工程院2017年院士增选结果公布，昆明理工大学校长彭金辉和中国石油化工集团公司总经理戴厚良当选为中国工程院院士，且同属化工、冶金与材料工程学部。

11月28日，中科院公布61名新院士名单，其中也包含了两名中候补：浙江大学校长吴朝晖当选信息技术科学部院士；中国航空研究院副院长、中航工业科技委副主任、“歼-20”总设计师杨伟当选技术科学部院士。

唯一来自保险业的中候补

在保险业，也有一位中候补履新——缪建民。

据经济观察报报道，12月8日下午，中国人民保险集团党委副书记、总裁缪建民被正式任命为人保集团党委书记。按照既定流程，下一步他还将担任董事长。

缪建民曾补位落马官员。今年2月，中国人保原党委副书记、副董事长、总裁王银成被带走调查。4月，缪建民调任人保集团补了王银成的位子。

除了上述12人外，还有一位中候补履新。12月25日，第十次全国台湾同胞代表会议在北京闭幕，十九届中候补黄志贤当选全国台联会长。

责任编辑：刘光博