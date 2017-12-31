人民日报客户端献词:你的努力是新时代的最好注脚

原标题：你的努力，是新时代的最好注脚

2017年的日历翻到最后一页，回顾过往这不平凡一年，你收获了什么，又失去了什么？你见证了什么，又懂得了什么？

这一年，我们感受着国家富强带来的充沛自信。十九大胜利召开，中国特色社会主义进入新时代；“新四大发明”改变了我们的生活，“中国智造”在全球掀起“中国浪潮”；一场规模空前沙场大阅兵、国产航母下水，让我们更有底气喊出“中国一点也不能少”……

这一年，我们依然心怀梦想，砥砺前行，珍惜眼前，向着未来全力以赴，在平凡之中创造不凡。我们扛起肩头的责任，为了爱我和我爱之人们。我们释放心底的善意，用每一个微小的善举汇聚起温暖整个社会的巨大能量。

这一年，我们也曾彷徨无助，身陷忙碌与焦虑，甚至开始怀疑坚持的意义是什么，努力的方向在何处。当那些触及内心最柔软之处的人和事，刷爆网络引发争议，我们也会落泪也会嗟叹，问一句：世界怎么了？明天会好吗？

但好在，这还是一个会继续“相信”的时代！我们相信坚持始终美好，相信黑暗永远不会战胜光明，相信努力不会被辜负，相信付出不会白费，相信成功总会到来。

这终是一个相信善良的时代！相信生活虽有艰辛坎坷，但总有人默默爱你。相信社会虽矛盾交织，但我们总能彼此关怀。

这也终是一个相信正义的时代！相信国家、社会、你我不会放弃对公正的信仰。相信正义也许会迟到，但总会到来。

新时代已来，我们每个人都是见证者、参与者、建设者。

新的一年，改革开放的征程将步入第四十个年头，我们仍要攻坚克难、稳中求进。在依旧复杂多变的国际局势中，我们推动构建人类命运共同体的大国担当依然任重道远。

没有比人更高的山，没有比脚更长的路。新时代里，唯努力者进，唯奋斗者强。我们的每一份努力，是为自己拼出一个美好未来，更为推动这个国家不断前行。

不忘初心，方得始终。新的一年，让我们用脚下踏实走过的每一步路，去开启一段全新的人生旅程，去开拓一个更加美好的时代。我们的努力，终将成就更好的自己，也将成为这个新时代的最好注脚。

你好，新时代！出发，2018！

责任编辑：赵鹏

责任编辑：张义凌