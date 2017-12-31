这10个省份主要领导身边有重要人事变动

来源：政知圈

原标题：10个省份主要领导身边有重要变动

再过一天，2017年这一页就要彻底翻过去了。

即将过去这一年，有过诸多变动。关注时政的朋友肯定对人事变动记忆犹新。

不过，有一类职务调整很重要，但是并未引起特别的关注。

政知圈说的是省委办公厅主任的调整，是2017年人事调整中的一大看点。

省委办公厅，是服务省委工作的“参谋部”“后勤部”，地位特殊，责任重大。政知君注意到，今年以来，至少有8省（市）调整了“省委办公厅主任”职务。

省委办公厅是干什么的？

不少人都知道，省委办公厅是正厅级建制，主要是协助省委领导处理日常工作。省委文件的起草、修改，开展调查为省委决策服务，以及省委领导参加重要活动的组织安排等，都是省委办公厅要干的活。

但也不仅仅是这样。

以江苏省委办公厅为例。

其一，管文件。

比如省委文件、文稿的起草、修改和校核工作，省委日常文书处理，另外，负责全省党政系统的密码通信和密码管理，承担党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作。

其二，管安排和接待。

比如省委各种会议会务工作，和省委领导参加重要活动的组织安排。同时，还要负责党和国家领导人、党中央各部委和各省市自治区党委负责人到江苏的接待服务和其他重要接待任务的协调工作。

其三，督促工作。

负责江苏省委重要工作部署贯彻落实的督促检查，围绕省委工作部署调查研究，为省委决策服务。此外，中央及省委领导批示的传达与催办落实也是他们的事儿。

其四，其他。

政知圈注意到，江苏省委办公厅还负责机关行政事务，基建维修和财务经费的管理，以及省委大院的规划管理、安全保卫工作。？另外还有退居二、三线领导人的秘书工作和厅机关离退休老同志的管理服务工作等。

当然，也不仅仅是以上这些。

比如重大信访案件的协调处置工作、以及办理人民群众向省委反映的问题、意见建议，管理直属事业单位等，也都是省委办公厅要做的事儿。

调整

“省委办公厅主任”这个职位，大多有两种人担任，其一是省委常委、省委秘书长高配，其二是省委副秘书长兼任。

今年以来，至少有8位省级党委办公厅主任履新，分别是：

此外，今年3月17日，四川省委组织部曾发布一批任前公示，其中省委副秘书长（正厅级）张为人拟任四川省委办公厅主任。

政知圈注意到，上述履新者中，江凌、崔述强是擢升，他们此前分别是韶关市委书记和海淀区委书记。而梁伟年和唐承沛则是平调，他们二人此前已经是一省省委常委，前者是本省内平调，上一职位是湖北省委宣传部部长，后者则是跨省调任，在去往贵州前，唐承沛是安徽省委秘书长。

而由省委副秘书长任省办主任的也不在少数，履新者的出身也各不相同，比如刘立志此前是曲靖市委副书记转任，方正则是滁州副市长。而山东的刘永巨，在今年2月刚刚被任命为山东省政协副秘书长，3月20日就以“省委副秘书长、办公厅主任”的身份陪同时任中央政治局委员、中央党的建设工作领导小组副组长、中央新疆工作协调小组副组长张春贤调研。

除了来自政协系统，省委办公厅主任也有来自人大系统的。

比如去年7月履新福建省委副秘书长、办公厅主任的林钟乐，就是从福建省人大常委会副秘书长、办公厅主任位子上调来的。

“确保中央政令畅通、决策落地生根”

当然，除了省委办公厅主任的调整，今年以来，也有不少省政府办公厅主任履新。

比如别必雄由荆门市委书记调任湖北省政府秘书长、办公厅主任，张虎由深圳市常务副市长转任广东省政府副秘书长、办公厅主任。

不论是党委办公厅、还是政府办公厅，在当地党政工作中有着举足轻重的地位。从中央到地方，对这样的中枢部门也给予高度重视。也多次召开全国党委秘书长会议、全国政府秘书长和办公厅主任会议提要求。2015年，李克强和张高丽还特地接见进京参加全国政府秘书长和办公厅主任会议的与会代表。

在那次会上，国务院秘书长杨晶表示，新形势新任务对政府系统办公厅提出了新要求，要把党中央、国务院各项决策部署不折不扣落到实处。

再往前一年，2014年10月10日至11日，全国党委秘书长会议在京召开。那场会议，时任中央政治局常委、中央书记处书记刘云山亲自审定会议方案，会前习近平还作出重要批示：

l希望各级党委办公厅（室）更好地发挥基本职能作用，投入更大力量，采取更有力措施推动中央决策部署的贯彻落实，确保中央政令畅通、决策落地生根。

时任中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任栗战书强调：

推动中央决策部署贯彻落实是全党的共同责任，更是党委办公厅（室）工作的核心职责，各级党委办公厅（室）要确保中央决策部署得到不折不扣贯彻执行。

那场会议指出，“各级党委办公厅（室）主要是服务于本地、本级党委，尽管具体工作任务各有不同，但最基本职能、最根本任务是共同的，就是总书记批示指出的推动中央精神的贯彻落实，确保中央政令畅通、决策落地生根。”

责任编辑：张建利