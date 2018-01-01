扬子晚报新年献词：芳华未老 精彩永在

原标题：芳华未老，精彩永在

这个岁末年初，“芳华”成为朋友圈中的“爆款”词。

那么，媒体的“芳华”是什么？媒体最美的时代，不是版面多得动辄上百个，不是坐等广告上门一年收入也有数千万元，更不是采访蜻蜓点水也有人提供大把的材料；而是无论将来怎样变化，坚定地奔跑在新闻理想的路上，坚持“永远在现场”这个取向，能够记录伟大的新时代，能够传播大众的声音，能够和读者一起携手并进。

很大程度上，一个人生活得是否幸福，取决于是否具备应变的能力。在追梦的路上，遇点坎坷很正常。我们应该感激有追逐梦想的机会，总有一天，你会发现原来这一路上努力拼搏的日子是那样的难得可贵。

时代在变，纸媒正面临一些困难和困惑，但我们选择不敷衍、不抱怨。2017年，扬子晚报在融合之路上正走得风生水起。

扬子一直坚持自己新闻的“深度”和“态度”。2017年，两个融合产品——紫牛新闻、扬子头条，正是对深度、态度的最好诠释。

紫牛新闻一直在追求深入新闻核心区域，打造“真深度”，在自媒体普遍“浅阅读”“键盘传播”的时代里，我们深入新闻核心区域，了解别人没有了解的东西，进入别人没有进入的区域，见到别人没有见到的人和事，带给读者别人没有的独家新闻。

以数据驱动带来个性化阅读的扬子头条，最能体现扬子对新闻的态度：把更多的精彩新闻奉献给读者。扬子头条将海量信息的算法推荐与扬子晚报原创深度报道相结合，在千人千面的个性化阅读中注入更多精彩。

今天，是新年的第一天，也是扬子晚报32岁生日。32年来，我们一直在不断融合中创新，今天的扬子晚报已不单单是一张报纸，扬子新媒体已经领航江苏，迈进全国前列：除了紫牛新闻、扬子头条，还有活跃的微博微信，权威的网站，“扬眼”APP等等。2017年，扬子报纸端、PC端、移动端“三端”顺利融合，我们生产优质内容的方向不变，但生产的方式在变，传播的路径也更加丰富。在南京长江大桥大修施工现场、在“复兴号”首次开出的路上、在30余万学子高考路上、在体育比赛现场……不仅有我们记者采访的影子，更多了我们全景直播团队的身影。

不忘初心，继续前行！我们从未忘记那句永恒的诺言：“风雨人生路，扬子伴君行。”

习近平总书记在新年贺词中说：幸福都是奋斗出来的。32年，我们用勤奋书写了扬子的新篇章，2018，我们将继续融合聚力，绽放青春梦想！ 扬子晚报编辑部

责任编辑：张义凌