这些国家领导人曾献出膝盖：小泉被指跪拜小布什

来源：北京青年报

原标题：请收下这些国家领导人的膝盖

前些天，乌克兰总统波罗申科给一个小女孩的铜像跪下了。

他出席的是乌克兰1932—1933大饥荒84周年纪念仪式，是为了追悼超过500万的遇难同胞。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，波罗申科敬献的不是花束，而是一把饱满的麦穗。瘦骨嶙峋的小女孩脚下，是苹果和浆果，对那个饥荒时代的人来说，一顿饱饭，也许就是生与死的分界线。

△波罗申科跪在小女孩面前，脸色凝重

2002年，乌克兰政府解密1000多份有关大饥荒的秘密文件，并把11月22日定为“饥荒纪念日”。4年后的11月25日，时任乌克兰总统尤先科主持大饥荒纪念馆奠基仪式，之后纪念乌克兰大饥荒成为惯例。尤先科的祖父就是死于大饥荒。

△小女孩代表了乌克兰超过500万大饥荒遇难同胞

政知圈（微信ID：wepolitics）发现，一国领导人在重大场所下跪，不仅在当时会引起关注，许多场景还会成为历史的瞬间，是一个时代最好的注脚。

为赎罪德国俩总理下跪

说起国家领导人下跪，政知圈（微信ID：wepolitics）第一时间想起的就是德国总理勃兰特，当时东德和西德还没统一，柏林墙还在，勃兰特的职务是联邦德国总理。

△联邦德国总理勃兰特在波兰首都华沙犹太殉难者纪念碑前下跪

1970年12月7日，勃兰特站在波兰首都华沙犹太人殉难者纪念碑前，先是献上花圈，之后突然下跪，代表德国请求战争受害者的宽恕。他同时祈祷：“上帝饶恕我们吧，愿苦难的灵魂得到安宁。”与此同时，时任联邦德国总统赫利发表了著名的“赎罪书”。一年之后，勃兰特获得诺贝尔和平奖。

△意大利著名女记者法拉奇曾采访过很多政要

在接受意大利著名女记者法拉奇采访时，勃兰特解释说，“那天早晨醒来时，我有一种奇异的感觉，觉得自己不能只限于给纪念碑献一个花圈。我本能地预感到将有意外的事情发生，尽管我不知道是什么事情。献完花圈后我突然感到有下跪的必要，这就是下意识吧？”

但是，德国向犹太人的谢罪还没有结束，1995年，被称为“统一总理”的科尔，在以色列的犹太人受难者纪念碑前面，代表德国再一次双膝跪倒，重申德国的歉意。

△今年逝世的科尔被称为德国“统一总理”

二战期间，德国屠杀了数百万犹太人，经过两次下跪之后，获得了欧洲及世界的原谅，德国重回正常国家之列。

日本前首相在韩国下跪

我们的近邻韩国，也曾出现过领导人下跪的事情。其中，最受关注的当是前总统李明博在不合适的场合下跪，饱受韩国民众的质疑。

△李明博夫妇的下跪引起青瓦台和韩民众的不满

2011年，当时还是总统的李明博参加一个早餐会。在早餐会上，主持者提议所有人全部跪下祈祷。李明博听到提议后觉得有些犹豫，可当他看到夫人金润玉跪下了，在台上的其他人也都跪下了，最终也选择跪下。尽管早餐会主持者很开心第一次迎来总统下跪，但总统府对此十分不满，认为主持者的做法十分出格。

△朴槿惠参选总统时曾半跪为选民洗脚

因为陷入闺蜜干政丑闻而下台的韩国前总统朴槿惠，在参加选举总统的时候，也大张旗鼓地半跪着为选民洗脚。

△日本前首相鸠山由纪夫在韩国下跪

同样在韩国，日本前首相鸠山由纪夫也曾下跪。时值2015年8月12日，在韩国访问的鸠山由纪夫参观首尔西大门刑务所博物馆时，在追悼碑前跪地祷告。日本殖民期间，许多抗日义士曾在这里英勇就义。没想到的是，鸠山此举引起日本国内的不满情绪，骂声一片。

普京跪送老友最后一程

2010年4月7日，在纪念卡廷惨案70周年纪念活动上，时任俄罗斯总理的普京，为卡廷纪念碑献花时，手里捧着蓝色玻璃缸，里面是燃烧着的白色蜡烛。

普京右膝跪地，俯下身子，将玻璃缸轻放在台阶下。

△因卡廷惨案下跪丝毫不损普京的硬汉形象

△有关卡廷惨案的文件

二战期间，前苏联军队在卡廷森林杀害了大约2.2万名波兰军官等精英分子，却谎称是纳粹德国干的。1992年，时任总统叶利钦派特使向波兰递交有关此事的绝密档案副本。2010年11月26日，俄罗斯国家杜马发表的一份原则声明称，二战中前苏联领导人斯大林亲自下令屠杀上万波兰人，制造了卡廷事件。

普京此举之后，双方关系才逐渐冰释。

△普京跪在卡里莫夫的陵前沉默不语

就在去年，身为总统的普京，专程赶到乌兹别克斯坦，送别因突发脑溢血去世的总统卡里莫夫。当时，普京单膝跪地向卡里莫夫的陵墓敬献鲜花，沉默片刻后才起身。普京曾公开对媒体表示，两人关系很好，卡里莫夫总是直接称呼自己的名字。

美总统跪祈协议达成

强势如美国总统，一旦束手无策，也会下跪。

△美国前总统卡特为促成“戴维营协议”下跪祈祷

美国前总统卡特曾促成埃及和以色列签订“戴维营协议”，推动了中东和平进程。1978年，卡特邀请当时的埃及总统萨达特和以色列总理贝京到戴维营会晤。萨达特和贝京连着争吵了3天，谈判自然陷入了僵局。于是，萨达特决定收拾行李回国，而且已经准备好了飞机。

△萨达特（前者）和贝京在戴维营会谈结束后拥抱，卡特在一旁鼓掌

卡特后来回忆说：“我当时跪下来祈祷。”之后，他找到萨达特，“近得能碰到对方的鼻子”，并且说了一句“狠话”：“如果离开，我们的友谊将永远完结，美埃关系也会受到损害。”

最终萨达特留下继续谈判，并签署了具有历史意义的“戴维营协议”，包括《关于实现中东和平的纲要》和《关于签订一项埃及同以色列之间的和平条约的纲要》。

小泉被指跪拜小布什

在任内多次参拜靖国神社而遭遇中国严厉批评的日本前首相小泉纯一郎，据知名摄影师说曾在国际峰会上跪拜小布什。

△小布什、希拉克和小泉在会议上聊天

2007年，法国知名摄影师罗斯坦出版《独家新闻》一书，其中记录了小泉纯一郎的一次跪拜。

在2002年加拿大G8峰会上，各国首脑在一起聊天，时任法国总统希拉克聊起了日本的礼节，表示日本人会根据对方地位高低，鞠躬程度也不同。听了这句调侃，小泉直接走到小布什面前说，“如果对方是您的话，那大概就必须要这样了吧”，随后便跪拜在小布什脚下。

摄影师认为，这只是小泉纯一郎的恶搞，他考虑到这张照片对日本舆论会带来冲击，所以决定不公开。也因此，这件事到底是一家之言还是确有其事，外人尚未可知。

美女总理也频繁跪拜

说起泰国前总理英拉，也因频繁跪拜引人关注。

△英拉一举一动都获得了很多人关注

她是人所共知的美女总理，现在行踪成谜，泰国警方已经向国际刑警组织申请蓝色通报。

她担任总理时以及卸任后，均多次通过跪拜表达自己的敬意。

△英拉就职时向国王画像跪拜

比如，2011年，英拉从一个商人变成了一国总理。8月8日，她接受泰国国王普密蓬•阿杜德谕令，担任第28任总理。在就职典礼时，她向泰国国王的画像下跪行礼。

△英拉向诗琳通公主表达敬意

在庆祝国王普密蓬•阿杜德84岁寿辰的聚会上，英拉也屈身行礼，向诗琳通公主表达敬意。

△不再担任公职的英拉向僧人下跪

去年，已经是前总理的英拉在泰国北部省份帕府访问时，在当地的寺庙里下跪拜佛。

政知圈（微信ID：wepolitics）以为，英拉的跪拜是一种日常礼仪，和上面的国家领导人在历史或人生节点上的跪拜，意义有所差别。

最后，再重温一下勃兰特跪地的瞬间。

△勃兰特跪地道歉和日本拒不谢罪形成鲜明对比

2012年5月29日，韩国民众在《纽约时报》刊登有关日本军慰安妇的广告。广告内容是，日本应借鉴德国前总理勃兰特，就慰安妇问题谢罪。

△中韩两国艺术家共同制作的慰安妇少女像

责任编辑：张建利