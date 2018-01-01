澳门新《控烟法》元旦起生效 在这些地方吸烟违法

中新社澳门1月1日电（记者 龙土有）澳门新修订的《预防及控制吸烟制度》（下称新《控烟法》）2018年1月1日起正式生效。澳门预防及控制吸烟办公室（控烟办）主任邓志豪表示，当天已检6宗违法吸烟，暂未发现商户违规陈列香烟。

澳门新《控烟法》规定，除机场及娱乐场所可设置吸烟室外，所有室内公共场所全面禁烟。澳门各巴士站和的士站10米范围内也禁止吸烟。同时，新《控烟法》禁止娱乐场所销售香烟，禁止部分销售点公开陈列烟草制品，并将违法吸烟罚款最高金额调升至澳门币1500。

控烟办的工作人员当天早上到佑汉公园一带视察新《控烟法》实施情况，并向路人派发宣传单张。

控烟办主任邓志豪表示，由当天凌晨至上午10时，当局已到各区网吧、巴士站、餐厅及连锁超市巡查，共检控6名违法吸烟人士，当中包括两宗卡拉OK场所违法吸烟，3宗巴士站禁烟范围内吸烟，及1宗赌场穿梭巴士站点违法吸烟。另外，目前暂没有发现商户违规陈列香烟。

他指出，巡查期间发现大部分场所已按照法律要求，更换新的禁烟标贴，个别小型商户及食肆则尚未更换，他劝喻场所负责人有责任履行新法，尽快更换新禁烟标贴。

邓志豪期望通过新《控烟法》的实施，能在2025年时，按照世界卫生组织的建议，将澳门吸烟率下降至11%至12%。

市民何先生表示，已明白吸烟有害健康，新《控烟法》实施后，已考虑戒烟。（完）

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