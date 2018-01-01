重庆商报：拥抱新时代 迎接“美好生活”的落点

原标题：拥抱新时代 迎接“美好生活”的落点

亲爱的重庆商报-上游财经读者朋友：

过去的2017年，是值得记忆和珍藏的一年。

这一年，十九大开启“新时代”，“新格局”、“新形势”、“新征程”、“新成果”、“新发展理念”释义了现在和未来的路径与图景。

这一年，十九大报告首次提出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。人民的需求是“美好生活”，美好生活包含物质、社会与精神；供给端则从“落后生产”转化为“不平衡发展”，这要求经济发展更加注重公平、质量、效率和可持续。

这一年，营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，发挥企业家作用，中央出台意见，旨在“着力营造依法保护企业家合法权益的法治环境、促进企业家公平竞争诚信经营的市场环境、尊重和激励企业家干事创业的社会氛围”。

这一年，污水与煤烟，以前所未有的方式在减排，水在变清，天在变蓝，霾在减弱。虽然一切还在路上，但是我们已经可以看到、嗅到变与变的速度。

这一年，我们还看到，地球上有了第一个机器人公民，硬汉吴京创造了50多亿的票房奇迹。这些奇迹的背后是颠覆，颠覆正在雨点般袭来，不分你我，不分新旧，不分大小，不分时段。颠覆已是前进者的标签，颠覆已是创新者的动力，颠覆也是自己对自己的革故鼎新。

这一年，新大门次第洞开，大门为你洞开，为我们所有人洞开。

站在2018年的门口倾听，“新时代”的新声音催促着行者奔跑，催促着跑者提速。

“美好生活”，有无数落点。落点可能很大，比如房子，必须房住不炒；落点可能很小，比如快递，能更加提前到达。落点可能是颠覆，抛弃旧有的一切，重新开始；落点可能是创新，在未来空间创造奇迹。落点可能很温暖，比如孩子，会在幼儿园被好好对待；落点可能很开心，比如老人，能在更好的环境中安度晚年。

而重庆，在信息、汽车等支柱产业的基础上，正在叠加新的动力，将经济与社会，推进到更高的台阶。比如中新自贸试验区挂牌、德国工业小镇落户等等。

“新时代”的大潮创造了浪潮般的机会，“新时代”需要你的浓墨重彩，一如需要你的如椽大笔。

今天，15位企业家与我们一起，站在2018的门口，他们将告白他们的期待、分享他们的思考、勾勒他们的蓝图、畅想他们的未来。

我们一同分享，也一同拥抱，拥抱永不停息的变化，以及接踵而至的机会。

重庆商报-上游财经编辑部

2018年1月1日

责任编辑：张义凌