浙江日报新年献词：奋楫新时代 改革立潮头

原标题：奋楫新时代 改革立潮头

当清晨的第一缕阳光从东海跃升，我们在憧憬中迎来了新的一年。希望这张新闻纸的陪伴如浩荡之江，用日复一日的流淌，为你传递温暖、带来力量、记录梦想。

刚刚过去的2017年，在历史进程中留下浓墨重彩的一笔。党的十九大胜利召开，新时代、新思想、新征程，点燃为复兴梦想而奋斗的激情。这一年来，经济稳中有进，改革纵深发力，又有1000多万人摆脱贫困，“一带一路”连接全球，“中国浪潮”席卷世界，这是党的十八大以来历史性成就、历史性变革的缩影。历经上下求索，中华民族终于迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

每一天都是新的，2018年的第一天，因为“改革”而更具深意。

站在2018，我们回望1978。四十年前，改革开放大幕初启，曙光与尘埃升腾，一个国家的命运齿轮重新开始转动。从沉睡到苏醒，从封闭到开放，从计划到市场，从贫困到小康，从担心被开除“球籍”到走近世界舞台中央……我们可以感受改革开放的磅礴伟力；从“杀出一条血路”的震响，更能汲取生生不息、无私无畏的改革胆略。

2018年，我们将迎来改革开放40周年。在习近平总书记锚定的奋斗坐标上，这是最先到来的一个时间节点。“四十不惑”，这是改革者的黄金时代，有可庆幸，更要有所担当，向40载峥嵘岁月致敬，向新时代扬帆起航，推动中华民族伟大复兴在改革开放进程中实现。

我们在温故中赓续改革精神。浙江是改革热土，在东方风来满眼春的激情岁月，胸蕴改革开放心智，秉持踏波赶浪的弄潮儿精神，演绎了敢为人先、引领时代的千般风景。第一批个体工商户、第一批私营企业、第一批专业市场、第一家股份合作制企业……一个惊涛追着一个惊涛，掀起改革的浙江潮。今天，我们致敬筚路蓝缕的探路者、燃灯者，赓续他们的改革胸襟与肝胆，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。

我们要以改革为新时代拓路。改革开放是当代中国发展进步的必由之路，也是实现中国梦的必由之路，推进改革，从来由不得凌空蹈虚，必须苦干实干。聆听时代鼙鼓，一腔似曾相识的豪情在胸中澎湃。我们要保持敢为人先的锐气，鼓起迎难而上的勇气，勇挑最重的担子、敢啃最硬的骨头、善接最烫的山芋，以“最多跑一次”改革为引领，不断取得新突破、新进展，让各项改革举措在浙江落地生根。做全面深化改革的弄潮儿、排头兵、实干家，是对改革开放40周年的最好纪念。

改革回应民意才有价值，切中民心才有力量。也许你会说，改革，本就是一个时代的宏大叙事。可大时代与小日子之间，总有着同频共振的命运关联。 （下转第三版）

（紧接第一版）你我脚下的寸土，都是960万平方公里之一方；每个人心头萦绕的念想，都是13多亿梦想之一个。当你对雾霾说不，就力推了生态改革；当你盼望居有其屋，就推动了“房住不炒”“租购同权”；当你抱怨资源分配不公，教育改革、医疗改革就在路上……是的，改革与你我息息相关。我们的美好生活需要，是支撑改革披荆斩棘的坚韧力量。哪怕仍有焦虑无法纾解，亦有痛感尚待抚平，让我们保持对改革的历史耐心与信心，“能做事的做事，能发声的发声”，积蓄水滴石穿的改革力量。

从一纸风华到一网情深，再到一屏之间的无穷天地，浙江日报始终立志做雄兵长驱前的响箭，勇立时代潮头，为改革鼓与呼。面对一位位推动者、变革者，我们每每欣然落笔、化为墨痕，留住了之江两岸的改革记忆，记录了中华大地的风起云涌，书写了农村改革、企业改革的序章，见证了私营经济发展的春天，更随着一个个饱含时代温度的追梦故事，走进了人们心里。在改革的时代巨幕下，我们一如往昔满怀敬意地记取——不仅是那些已然响亮和熠熠生辉的名字，也是自有光芒的每个平凡的改革者。我们曾经并仍将以此为豪。

祝福你，每个心怀梦想的人们——这是一个海纳梦想而且能够成就梦想的时代。幸福都是奋斗出来的，让梦想在泥土里扎根，终能绽放芳华。

祝福你，每个初心不移的改革者——这是一个属于坚定者、奋进者、搏击者的时代。带着时代精气神的江河，注定山高水长。

奋楫新时代，改革立潮头。2018，让我们不驰于空想、不骛于虚声，逢山开路，遇水架桥，矢志不渝，勇往直前，奋力谱写新时代浙江改革发展的新篇章。

责任编辑：张义凌