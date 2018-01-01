北京青年报元旦社评：走在时间前面

原标题：走在时间前面

本报特约评论员

今日社评

“广大人民群众坚持爱国奉献，无怨无悔，让我感到千千万万普通人最伟大，同时让我感到幸福都是奋斗出来的。”新年前夕，国家主席习近平发表二〇一八年新年贺词，强调把蓝图变为现实，必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作。

2017年渐行渐远，但总有一些美好记忆挥之不去，总有一些大事、喜事温润心怀。这一年，我们是许多重大事件的见证者。

党的十九大胜利召开，从新时代到新思想，从新矛盾到新征程，我们在“旧邦新命”中感受到“新”的魅力。从首艘国产航母下水，到国产大飞机C919首飞成功，从港珠澳大桥主体工程全线贯通，到复兴号奔驰在祖国广袤的大地上，中国科技全方位提升向新的高度。

这一年，我们是善政良治的受益者。我国国内生产总值迈上80万亿元人民币的台阶，城乡新增就业1300多万人，社会养老保险已经覆盖9亿多人，基本医疗保险已经覆盖13.5亿人，又有1000多万农村贫困人口实现脱贫。“史上最大环保督察”启动，生态文明建设成效显著，把绿色还给大地，把蓝色还给天空，一切不再遥不可及。

这一年，我们是全面深化改革的参与者。继续推进全面深化改革，完成79个重点改革任务，中央和国家机关有关部门完成211个改革任务，各方面共出台399个改革方案，改革继续呈现全面发力、多点突破、纵深推进的生动局面。改革为了人民，改革依靠人民，改革开放在认识和实践上的每一次突破和发展，无不来自人民群众的实践和智慧。

2018年的时间已经开始。今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。每一个节点都标定着非凡的历史方位，也都蕴藉着磅礴的时代张力。

今年，我们要隆重纪念改革开放40周年。在中国共产党领导下，中国人民凭着一股逢山开路、遇水架桥的闯劲，凭着一股滴水穿石、铁杵磨针的韧劲，成功走出一条中国特色社会主义道路。我们遇到过巨大的困难，遇到过严峻的挑战，但我们不懈奋斗、与时俱进，誓将改革进行到底，用勤劳、勇敢、智慧继续书写中国发展进步的精彩故事。

“改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。”接力改革、继续开放，就是对改革开放40周年的最好致敬。当今世界，机遇和挑战并存。风云变幻，最需要的是战略定力；竞争激烈，最重要的是激流勇进；迎接挑战，最根本的是改革创新。

无论是统筹推进“五位一体”总体布局，还是协调推进“四个全面”战略布局，无论是打赢防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战，还是到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，实现每一个宏大目标都殊为不易。把责任扛在肩上，勇于挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头，善于接最烫的山芋，拿出真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，就能攻克一个个难关，实现一个个目标。

政贵有恒，时不我待，九层之台，起于累土。习近平主席说得好，“时间不等人！我们必须走在时间前面，成为时代的弄潮儿。”为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，责无旁贷，历史的接力棒已经传到我们手里，历史和人民既赋予我们重任，也检验我们的行动。梦在前方，路在脚下，以造福人民为最大政绩，在新时代更有新作为，神州大地必将焕发崭新气象。

来源：北京青年报

责任编辑：张义凌