华西都市报2018致读者：沿着来时的路继续向前

原标题：2018致读者

凌晨，新年的钟声再次响起，几个小时后的清晨，我们将再次与你如约相见。23年的光阴里，在每一个平凡的日子，平凡的我们一直记录着关于你的不平凡。

那些令人难忘的历史瞬间和不被纪念的时间角落，那些风起云涌的时代浪潮和没划重点的细微之处，都是我在来路上捡起的彩色石子，时刻提醒着我，别忘记出发的地方——记录时代也记录普通人的故事，讲述历史也讲述生活的起伏。

从笔墨纸间到手机云端，我们直播港珠澳大桥深海隧道通车，也用镜头讲述大山里送孩子们上学的那趟绿皮火车；我们用漫画描绘城市发展，也用VR展示蜀道文化；我们有了能在8.097秒写出千字新闻的机器人同事，但仍会用报纸联版大篇幅呈现金沙江上最后的溜索。

新的一年，不管是通过纸笔还是移动互联网，我们还会从普通人的视角去记录时代的变迁，定格人文的影像，展开民生的调查，进行融合的传播。因为我们相信，真正的历史，既是宏大的叙述，也是普通人的故事；变幻的时代，既是远扬的风帆，也是真实的生活。

新年伊始，我们也会和你谈谈关于我们的故事，那也是一个个平凡而真实的瞬间，是我们未曾来得及在纸面和指尖讲完的幕后，但它们却深刻于我们的心间，成为我们不平凡的记忆和来路上闪光的片段。

在这些故事里，有守林人的老相册，有灾区老人的那瓶水，也有104岁老兵的那通电话，还有写在判决书背面的那封感谢信……

还有太多的片段，无法通过文字、视频一一细数，但每一份都值得纪念、都弥足珍贵。那些平凡中的感动、那些平淡中的惊艳，那些甚至不能算新闻的瞬间，和对时代的记录一起，铺成了我们来时的道路。

未来还有更多的改变，但有故事的我们依然期待着有故事的你，让我们沿着来时的路，继续向前，让你我的故事延续。

本报编辑部

来源：华西都市报

责任编辑：张义凌