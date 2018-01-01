原标题：2017年中国发生三级以上地震500次 其中新疆180次

2017年

我国地震活动情况综述

2017年，我国共发生三级以上地震500次，其中3.0到3.9级400次，4.0到4.9级81次，5.0到5.9级16次，6.0级到6.9级2次，7.0级以上1次，最大地震是2017年8月8日在四川阿坝州九寨沟县发生的7.0级地震。

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国内5级及以上地震分布情况

2017年中国共发生19次5级以上地震，其中大陆地区13次，含3次6级以上地震。

中国5级以上地震目录

2017年全国MS≥5.0地震震中分布图

如图所示，从各地情况来看，地震频次最高的是台湾地区，发生了6次5级以上地震（但强度不高，未发生6级以上地震）。在大陆地区，地震活动水平最高的是四川，发生了九寨沟7.0级地震和青川5.4级地震；其次是西藏，西藏发生了米林的6.9级地震和3次5.0级地震。新疆地区仍然保持中强地震活跃的态势，发生了精河6.6级地震和4次5级地震。

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2017年中国大陆地震活动的特点

大陆地区地震活动频度偏低、强度高。

2017年中国大陆5级以上地震年频次为13次，远低于年均20次的平均水平。2017年发生3次6.0级以上地震，最大为九寨沟7.0级地震，也是中国2015年以来最高强度地震。

西南地区地震活动水平明显增强。

西南地区2017年发生8月8日四川九寨7.0级、11月18日西藏米林6.9级地震，与2016年相比，地震活动水平明显增强。但西南地区的云南省仅发生5级以上地震1次，地震活动强度和年频度明显偏低。云南地区地震活动水平近几年持续偏弱。

新疆地区中强地震持续活跃。

2016年11月25日新疆阿克陶6.7级、12月8日呼图壁6.2级地震后，2017年新疆再次发生8月9日精河6.6级地震和3次5级以上地震，新疆地区中强地震持续活跃。

台湾地区地震强度和频度持续偏低。

2017年台湾发生6次5级以上地震，没有6级以上地震发生，远低于年平均水平。据中国地震台网测定，台湾年均10次5.0~5.9级地震，2~3次6.0~6.9级地震，平均2~3年1次7级以上地震。

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中国大陆地震灾情

截至目前，2017年地震造成中国大陆地区37人死亡，1人失踪，617人受伤，直接经济损失145.58亿元。全年地震灾害具有如下特点：

与2016年相比灾害较重

虽然2017年大陆地区5级以上地震次数少于2016年，但灾害较重，主要是因为四川九寨沟7.0级和新疆塔什库尔干5.5级分别造成29人和8人死亡。

四川九寨沟7.0级地震次生灾害重、间接损失大

四川九寨沟7.0级地震造成29人死亡，1人失踪，525人受伤，直接经济损失共80.43亿元。该次地震除造成公路破坏、房屋损毁、严重的人员伤亡以外，还引发严重的地质次生灾害，如山体崩塌、滑坡、滚石等，表现为地质灾害规模小、数量多、集中连片，影响范围广、危害大的特点。另外，该次地震造成九寨沟旅游产业断崖式中止、世界自然遗产和风景名胜区局部严重损毁，间接经济损失难以估量。

5级地震致灾现象仍然突出

5月11日新疆塔什库尔干5.5级地震造成8人死亡、31人受伤，直接经济损失共20.05亿元。该次地震的极震区位于地震断裂上方，灾害破坏较集中，是新疆地区2004年以来人员死亡最多的一次地震，多于新疆近年多次6级地震的人员伤亡。该次地震中倒塌并造成人员伤亡的房屋均为土石木房屋，建筑质量差，抗震能力低，也是本次地震震级不大而灾害较重的重要原因。但是震中附近的安居富民房屋均完好。

抗震安居房在减灾作用中成效显著

在新疆精河6.6级地震、西藏米林6.9级地震中，没有造成人员死亡， 新疆精河6.6级地震只造成36人受伤， 西藏米林6.9级只造成3人轻伤，其原因除了发震地点和发震时间因素外，灾区毁坏或严重破坏房屋均为老旧土坯房屋，灾区安居富民房为砖木结构和砖混结构，均未受到破坏，抗震性能良好。因此，抗震安居房在减轻地震灾害损失方面发挥了重要作用。

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2017年度地震活动分省排名

2017年地震活动中，以发震次数为基准进行分省统计，地震最多的前五名依次为新疆，四川，台湾，西藏和青海，六到十名分别为云南，内蒙，山东，甘肃和广西。

第一名 新疆

2017年，新疆共发生三级以上地震180次，其中3.0到3.9级160次，4.0到4.9级16次，5.0到5.9级3次，6.0级到6.9级1次，7.0级以上0次，最大地震是2017年8月9日在新疆博尔塔拉州精河县发生的6.6级地震。

2017年新疆三级以上地震活动分布图

第二名 四川

2017年，四川共发生三级以上地震95次，其中3.0到3.9级79次，4.0到4.9级14次，5.0到5.9级1次，6.0级到6.9级0次，7.0级到7.9级1次，8.0级以上0次，最大地震是2017年8月8日在四川阿坝州九寨沟县发生的7.0级地震。

2017年四川三级以上地震活动分布图

第三名 台湾

2017年，台湾共速报三级以上地震33次，其中3.0到3.9级10次（根据速报管理规定，台湾四级以下地震不属于正常速报范围），4.0到4.9级17次，5.0到5.9级6次，6.0级以上0次，最大地震是2017年2月11日在台湾高雄市发生的5.6级地震。

2017年台湾三级以上地震活动分布图

第四名 西藏

2017年，西藏共发生三级以上地震55次，其中3.0到3.9级38次，4.0到4.9级13次，5.0到5.9级3次，6.0级到6.9级1次，7.0级以上0次，最大地震是2017年11月18日在西藏林芝市米林县发生的6.9级地震。

2017年西藏三级以上地震活动分布图

第五名 青海

2017年，青海共发生三级以上地震37次，其中3.0到3.9级33次，4.0到4.9级4次，5.0级以上0次，最大地震是2017年12月15日在青海黄南州泽库县发生的4.9级地震。

2017年青海三级以上地震活动分布图

2017年

全球地震活动情况综述

2017年，全球共发生六级以上地震94次，其中6.0级到6.9级86次，7.0级到7.9级7次，8.0级以上1次，最大地震是2017年9月8日在墨西哥沿岸近海发生的8.2级地震。

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全球7级及以上地震分布情况

2017年全球共发生7级以上地震共8次。

2017年全球7级以上地震目录

2017年全球MS≥7.0地震震中分布图

2017年，最大的地震是墨西哥近海沿岸的8.2级地震。在8次地震中，有6次发生在环太平洋地震带，其中3次发生在西段；另外2次7级地震中，1次发生在地中海喜马拉雅地震带上，还有一个是我国的九寨沟7.0级地震。

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2017年全球地震活动的特点

强震活动频次偏弱

2017年全球发生7级以上地震8次，是2000年以来的最低值，远低于1900年以来年均18次的平均水平。

2000~2017年全球MS≥7.0地震频度与M-t图

环太平洋地震带仍是7级地震主要活动区域，欧亚地震带7级地震继续活跃。

8次7级以上地震中，5次发生在环太平地震带，包括最大地震即9月8日墨西哥近海沿岸8.2级地震，其中，环太平地震带东段3次地震，西段2次地震。欧亚地震带发生3次7级以上地震，最大地震为11月13日伊朗与伊拉克交界7.8级，是2015年尼泊尔8.1级地震之后的又一次大地震。

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全球地震灾情

2017年全球地震灾情较为严重。据初步统计， 2017年因地震导致人员死亡超过1100人， 与2016年大致相当。 灾害最重的两次地震分别是：11月13日伊朗与伊拉克交界7.8级地震，造成579人死亡，9430人受伤，9月20日墨西哥7.1级地震，造成370人死亡、6000余人受伤。此外，墨西哥邻近海域的8.2级地震造成98人死亡、304人受伤。

责任编辑：张建利