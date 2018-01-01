解放军首次担负国旗护卫任务 升旗仪式有这些变化

原标题：雄壮的国歌声响彻天安门广场，鲜艳的五星红旗与太阳一同升起

日前，经党中央批准，自2018年1月1日起，由人民解放军担负国旗护卫和礼炮鸣放任务。

2018年1月1日早上7时36分，天安门广场迎来新年首个升旗仪式。这次升旗的一个巨大变化，就是第一次由中国人民解放军仪仗队完成整个升旗仪式。来自首都北京的数万名各界群众自发前往天安门广场。

晨曦微露，2018年元旦天安门广场升国旗仪式开始。这是由人民解放军担负国旗护卫任务后，首次举行的升旗仪式。

8名礼号手在天安门城楼吹响升旗号角，升国旗仪式正式开始。96名护旗队员护送五星红旗走过金水桥。

来自全国各地的数万名群众冒着严寒，在天安门广场静待新年第一次升国旗仪式。

雄壮的国歌声响彻天安门广场，鲜艳的五星红旗与太阳一同升起。

军乐团奏响《歌唱祖国》的动人旋律，天安门广场新年升国旗仪式圆满结束。

天安门广场升降国旗仪式主要调整变化

按照人民解放军执行天安门广场升降国旗任务要求，着眼充分展示新时代强国强军风采，在原升降国旗仪式的基础上，主要作了以下调整：

1。每月第一天升国旗增加号手和礼兵的迎旗环节。新创作《升旗号角》音乐，有军乐团礼号手在天安门城楼演奏，象征吹响新时代的奋进强音。仪仗队礼兵在金水桥南侧列队，强化庄重威严的气氛。

2。增加护旗队人数。每月第一天升国旗护旗队员由过去36名增加至96名，平日升国旗护旗队员由过去36名增加至66名。护旗队有陆海空军方阵组成并适当增加人数，更好地体现威武雄壮的气势和阵容。

3。调整升旗时长。《国歌》完整演奏一遍，升旗时长改为46秒。

4。调整军乐团出场和演奏位置。军乐团由过去跟随护旗队执行演奏和返回，改为提前从广场西侧进场，在护旗杆基座南侧区域演奏，护旗队出场和返回更加整齐划一。

5。调整《歌唱祖国》演奏时机。每月第一天升国旗，将《歌唱祖国》从护旗队出场行进间演奏，改为升旗后返回时演奏，护旗队出场时不演奏音乐，全场安静，凸显护旗队的整齐步伐声，更好体现仪式的肃穆庄严。

6。调整护旗队动作。护旗队进场正步行进时由肩枪改为端枪，升旗时增加3名分队长同时下达“向国旗——敬礼”口令、行举刀礼增强威武气势。

7。调整升旗人员。升旗组由原来的4人调整为3人，分别着陆海空三军礼服，代表全军官兵。着陆军礼服的升旗手执行展旗任务，另外2名着海军空军礼服的护旗兵握枪行注目礼。

责任编辑：刘光博