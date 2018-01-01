光明日报2018元旦社论：向着未来开始新的出发

原标题：向着未来开始新的出发

[社论]

时间勾勒新的年轮，刻下生命前行的印记。当今天的太阳跃出地平线，希望之光洒在你我脚下的这片土地上，向着未来，我们开始了一次新的出发。

告别2017，拥抱2018。站在新旧交替的又一个节点，我们正见证着令人难以置信的成功写入历史；站在继往开来的又一个驿站，我们感受着世界潮水方向的悄然改变；站在沧桑历史的又一个山巅，我们看到一个古老国家对于未来的蓝图如何徐徐铺展。

时间是最伟大的书写者。回望2017，我们的年度记忆里有沙场秋点兵的震撼画面，中国的年度叙事里有“金色十年”“鹭岛”再起航的高光时刻。在这一年，每一位国人，既能在南京大屠杀死难者国家公祭仪式中感受到历史的沉重，亦能在归来二十载仍是少年的香江盛会中体味到岁月的深情。

刚刚过去的一年，续写着浓墨重彩的时代故事。这一年，“十三五”顺利开局，“五位一体”总体布局统筹推进；这一年，党中央治国理政方略渐次展开，将协调推进“四个全面”不断引向深入；这一年，世界经济复苏缓慢，中国成为拉动世界经济增长的主要动力源和稳定器；这一年，时速350公里的复兴号疾驰向前，跑出创新中国加速度；这一年，精准扶贫的铺陈到位，让中国发展的价值底色更加鲜明。

更将被历史铭记的是，这一年，标注了一个新时代的开始。因为就在这一年，劈浪前行的中国，完成了承上启下的历史交接，开始了继往开来的谋篇布局。十九大胜利召开，创造了“地球上最大的政治奇迹”的中国共产党，以巨大的勇气、智慧和力量，推动中国特色社会主义进入新时代。习近平新时代中国特色社会主义思想，不仅照亮一个处于历史新方位的民族走向复兴的坚实步履，也为解决人类问题贡献了来自东方的智慧和方案。

一年的奋进，记录了困难面前的勇毅担当；五年的砥砺，见证了变革面前的远见卓识。极不平凡的五年，为中国走好未来关键一程积蓄了宝贵的力量，诸多历史性变革的发生为梦想实现打开了更多的可能。

拉开新时代的大幕，思想是开辟前路的灵魂。没有思想的时代，就像没有舵的船。习近平新时代中国特色社会主义思想作为马克思主义中国化最新成果，开辟了治国理政、管党治党新境界，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的指引。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年，坚持问题导向和道路自信，让思想之光在广袤的中国大地上激荡起新回响，在亿万人民的生活中书写下新变化。

拉开新时代的大幕，改革是打通未来的钥匙。改革开放，一直是几十年来中国发展最为鲜明的标识，也是最为显著的特征。尤其是过去五年，全面深化改革各主要领域具有“四梁八柱”性质的主体框架已基本确立。但全面改革改到深处，没有轻松愉快，没有现成答案，没有后退余地，没有徘徊理由。要想实现“新征程上改革仍大有可为”，就要拿出一张蓝图绘到底的决心和不畏浮云遮望眼的魄力，读懂人民的期待，回应群众的呼声，抓住机遇解决发展中的问题、持续反腐重塑“政治景观”，以新的气象迎接改革开放40周年。

拉开新时代的大幕，发展是实现梦想的根本。“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。新时代瞄定新目标，新期待呼唤新发展。推动高质量发展，要继续践行新发展理念，培育新发展动力，调整新发展结构，蓄积新发展潜能，全面筑牢中华民族“强起来”的保障和根基。从构建经济新版图到建设美丽中国，从织好社会保障大网到让法治的光芒更加闪耀，当每一个梦想都有生长的土壤，当每一种奋斗都能找到坚持的意义，我们的复兴号巨轮就一定能驶向更宽阔的水域。

“胜利不会向我走来，我必须自己走向胜利。”沐浴新年的阳光，愿大大小小的梦想温暖栖息、恣意生长，愿大国小家在时间的洪流里勇往直前，抵达彼岸。

来源：光明日报

责任编辑：张义凌