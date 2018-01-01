辽沈晚报：2018我们需要重拾什么

原标题：2018我们需要重拾什么

气象更新，谈重拾，一定是我们曾经或多或少失去过。

这两天的微信朋友圈被大家的18岁照片刷了屏。那些青涩又轻狂的脸，曾被封存在岁月的洪荒里，如今翻出，引发了一场集体怀旧。2017年12月31日，最后一批“90后”度过了他们的18岁生日。这意味着，从法律上讲，“90”一代集体告别了少年时代，步入成年。

少年时代，到底有什么值得这般追忆。那时候，除了明天，我们一无所有。那时候，我们走路带风，说话有劲，眼里含光。

那时候，我们勇敢。对，就是勇敢，我们需要抓住甚至重拾的东西。个人的勇敢，是敢爱敢恨、是敢作敢为，敢于把天马行空照进现实，敢于把出错的程序归零重启。

过去的一年，你也许结了婚、创了业，你也许辞了职、看世界……任何一个鼓足勇气做出的决定，都将构筑你人生中重要的堡垒，为你的勇敢打call。当然，更多时候你也许在畏缩犹疑、小心翼翼，在并不牢固的堡垒上迎风摆动、摇摇欲坠。新的一年，愿你重拾勇敢，愿你时时刻刻检视自己的灵魂，随时把它安放在出发点上。

集体的勇敢，是敢于在春风得意时，设置一场大考，去探寻藏于繁华背后的忧患；是敢于在重重逆境中直面挑战，并于困局中革故鼎新。

新的一年，无论是传统行业正在经历的寒冬，还是国有企业必须面临的改革；无论是根除营商环境中的顽疾，还是破解体制机制的障碍，振兴路上的每一次破冰解局，都需要“集体勇敢”闪现光芒。

国家和民族的勇敢，是敢于布画一张百年蓝图，栉风沐雨，砥砺前行。

党的十九大为我们开启了新征程。

2018年，我们迎来改革开放40周年。从设立经济特区，到确立家庭联产承包责任制；从启动全民所有制企业改革，到提出建立社会主义市场经济体制的目标模式……每一次勇敢地探索、突破和创新，推动了中国社会的进步、经济的发展、国力的强盛。下一个40年仍在路上。

不懂得害怕，不能算勇敢，因为勇敢是面对一切风云变幻坚强不屈的能力。

造化在人间造成不同程度的强弱，也常用破釜沉舟的斗争，使弱者不亚于强者。

过去的一年，如果我们已经不再敢爱，如果我们已经不再图变，如果我们开始害怕折腾和失败，如果我们唯恐自己的卑微弱小被拆穿……今天起，愿我们重拾勇敢，哪怕是一点孤勇。

愿我们带着这勇敢，长风破浪，像一个少年。

本报编辑部

来源：辽沈晚报

责任编辑：张义凌