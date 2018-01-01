重庆旅游亮相美国纽约时报广场跨年夜(图)

原标题 ：厉害了！重庆旅游亮相美国纽约时报广场跨年夜

华龙网1月1日20时15分讯（记者 舒婷）美国东部时间2017年12月31日晚，一年一度的纽约时报广场新年倒计时暨水晶球降落庆典举行，重庆铜梁龙舞在现场惊艳亮相，“山水之都•美丽重庆”也向世界发出邀请，邀各地朋友来重庆看看。

“山水之都·美丽重庆”向世界发出邀请。重庆市旅游局供图 华龙网发

据了解，自2011年以来，中国元素走进纽约时报广场新年倒计时庆典，在此展示中国某一地方独具的风尚。今年，作为时报广场新年倒计时活动官方指定合作城市，重庆将众多旅游形象推广融入其中，面向活动现场及观看电视转播的全球观众，展示了“山水之都•美丽重庆”的独特魅力。

当晚18时整，随着镶嵌有2668片的水晶球的缓缓升起，盛典活动正式开始。

中国驻纽约总领事馆总领事章启月、美中友好协会会长张锦平、重庆市旅游局局长刘旗、纽约市政府特别代表、时报广场委员会主席Tim Tompkins等出席开幕式。开幕式由美中友好协会常务副会长李丽和著名主持人Allison共同主持。

“各位朋友新年好，我代表中国重庆向大家致以诚挚的问候，重庆欢迎你，游三峡、看熊猫、泡温泉、品火锅，体验一趟精彩之旅，山水之都美丽重庆欢迎你。”开幕式上，重庆市旅游局局长刘旗用中英文送上了新年祝福，并向世界发出“山水之都•美丽重庆”的邀请，欢迎大家来重庆感受山水风光和多彩文化。

铜梁龙舞惊艳亮相美国时报广场新年倒计时庆典。重庆市旅游局供图 华龙网发

随后，中国驻纽约总领事馆总领事章启月也用双语向观看庆典的全世界观众致以新年的问候。

18时08分，重庆铜梁龙舞表演队的艺术家们登台，在近6分钟的时间里，七男一女舞动着一条金色、红色和蓝色相间长15米的竞技龙，展示了高大、迅猛、矫健的壮丽景象。

据介绍，为了契合新年氛围，进一步增加表演的观赏性，本次表演铜梁龙加装了LED重力感应光源，表演时龙头、龙身、龙尾都随着玩舞的力度和快慢而发出耀眼的光芒。

由于极寒天气，当晚成为纽约50年以来最冷的跨年夜，夜晚温度只有零下12摄氏度，但寒冷的天气丝毫没有影响到人们迎接2018年的热情，大批民众前来跨年，也一睹铜梁龙舞，感受重庆山水之都的魅力。

在美国纽约时报新年倒计时庆典现场，重庆向世界展示了山水之都的魅力。重庆市旅游局供图 华龙网发

美中友好协会常务副会长李丽说：“我主持了六次盛典中的中国演出活动，今年是第七次了。重庆的铜梁龙舞是第一次登上水晶球并接受美国电视台直播的中国表演队。铜梁龙舞表演既是一次成功的文化交流，也是一种有益的思想碰撞，希望能在更多的世界舞台上呈现出中国文化的源远流长和勃勃生机。”

“太激动了！自从听说铜梁龙要来盛典上表演，我就专门留出了时间，驱车12个小时，从北卡罗来纳州赶来。我虽然离开重庆29年了，但乡愁难忘，来自家乡的信息总是让人魂牵梦绕。”在现场，重庆籍华人容晓梅激动地分享自己的感受。

和容晓梅一同来的夏约翰，他也兴奋地告诉记者：“中国文化博大精深，希望能在美国多看到这样的表演！希望能早一天到重庆去看看！”

责任编辑：张岩