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吴育能提名任江西铜业股份有限公司总经理

吴育能提名任江西铜业股份有限公司总经理
2018年01月02日 21:57 澎湃新闻
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　　原标题：吴育能提名任江西铜业股份有限公司总经理，龙子平不再担任

　　江西省人民政府关于提名吴育能、龙子平同志职务任免的通知

　　江西铜业股份有限公司：

　　经省人民政府研究决定，提名吴育能任江西铜业股份有限公司总经理，免去龙子平的江西铜业股份有限公司总经理职务。

　　请按有关法律规定和你公司章程办理。

　　2017年12月27日

　　江西省人民政府关于张和平张冬庆同志免职的通知

　　各市、县（区）人民政府，省政府各部门：

　　经省人民政府研究决定，免去：

　　张和平的省地方税务局局长职务；

　　张冬庆的省公安厅副厅长职务。

　　2017年12月27日

　　来源：江西省政府网

责任编辑：桂强

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