原标题：吴育能提名任江西铜业股份有限公司总经理，龙子平不再担任
江西省人民政府关于提名吴育能、龙子平同志职务任免的通知
江西铜业股份有限公司：
经省人民政府研究决定，提名吴育能任江西铜业股份有限公司总经理，免去龙子平的江西铜业股份有限公司总经理职务。
请按有关法律规定和你公司章程办理。
2017年12月27日
江西省人民政府关于张和平张冬庆同志免职的通知
各市、县（区）人民政府，省政府各部门：
经省人民政府研究决定，免去：
张和平的省地方税务局局长职务；
张冬庆的省公安厅副厅长职务。
2017年12月27日
来源：江西省政府网
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