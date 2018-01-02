中国国防报军事特刊停刊 部分内容将转入报纸

原标题：2018，特刊不说再见！

特刊，不说再见

本文图片均来自微信公众号“中国民兵”

2017年，《中国国防报·军事特刊》20岁了，感谢各位读者朋友20年的陪伴。从2018年1月1日起，军事特刊正式停刊，部分内容将转入《中国国防报》，以全新的面貌同大家见面。

此刻，特刊编辑部里的编辑有许多话想对特刊说，想对报纸前的你说。未来，我们将一如既往，砥砺前行。

请记住我们，在最美好的年纪

从没想过，我们会在这里告别。

但，这是真的。

这份特刊，是最后一期。在这篇散发着油墨清香的文字里，编辑部的所有同仁，向陪伴我们走过20年风雨历程的读者朋友，道一声再见。

特刊今年20岁。1997年6月17日，是她的生日。

那是一个充满着自豪和憧憬的年代。

那是一段洋溢着激情和理想的日子。

而后十几天，香港就将回归祖国，满大街的商店里播放的都是为庆祝回归而创作的歌曲，有一句歌词我们至今还记得：“沧海桑抹不去我对你的思念，一声声呼唤你，我的一九九七年”。热气腾腾的心境下，我们的编辑部有了一个念头，想要办一份走进市场，贴近读者，宣传国防、普及军事的报纸。

于是，我们的特刊就这样萌芽了，解放军报社则是她成长的沃土。

我们走过的路惊险而精彩，一年试刊期间，特刊从无人知晓到发行量突破20万，个中酸甜苦辣，只有经历过这一阶段的我们，才能深有体会。终于，我们的军事特刊经受住成长的洗礼，并于1999年1月1日正式推向市场。

眺望前路，我们的目标是将报纸的影响力扩展到最大。那一年，海外战云密布，海峡波谲云诡，国庆大阅兵气势恢宏，振我国威，壮我军威……接连不断的重大事件使人们对军事新闻的关注度空前高涨，我们紧跟热点，推出一系列精彩报道，发行量很快便超过60万，雄踞国内军事报刊发行市场的霸主地位。2001年4月，试发周二刊，最高发行量突破94万。

这些年，为读者寻找精彩就是我们的使命。标题精彩、选题精彩、故事精彩、照片精彩，怀揣这样的希望与目标，我们翻越高山，潜大洋，去往大漠边关，航行蔚蓝海上，哪里有精彩故事，我们就在哪里出现。

我们的心中有一团火，20年来，一直在燃烧，赤诚而满是温度。

我们的心中有一团火，20年来，一直在照亮，明媚而满是坚持。

我们的心中有一团火，20年来，一直在跃动，追逐而满是能量。

那个叫做“理想”的东西，是我们不知疲倦的来源，特刊就是我们的精神家园。

她要我们够专业。一方面是技能专业，另一方面是态度专业。大多数特刊“新鲜人”都是刚刚走出大学校门的青春学子，在特刊的锻造下，我们很快从“新鲜人”成为军事新闻领域的探索者。如何在最短时间内，采访到有用信息，写出详细精彩的独家稿件，如何在重大事件发生时，找到相关人物，策划出特别选题，是我们无时无刻不在思考的问题。在这一过程中，我们的技能不断精进。当任务来临，熬夜加班是我们义不容辞的职责。夜里一点、两点、三点、四点的天空，我们都见过。完成一次次的磨砺，我们的内心充满喜悦。竞争激烈，“够专业”，是我们作为军事媒体新闻人所追求的无上荣光。

特刊也要我们自信舒展。这里没有教条，没有束缚。有的，只是对我们无边好奇心与探索精神的鼓励，以及对于每个人不同思想、不同风格的尊重，只有保持精神上的鲜活与舒展，才能将各种灵动的内容融入报纸。特刊给了我们充分信任，所以我们有态度，爱思考，闯天下。写出最好的新闻交给读者，是我们作为军事媒体新闻人所追求的内容“王道”。

对我们而言，特刊不仅仅是一张报纸，一份工作，她已成为我们人生历程与情感的一部分。20年中，在紧张而忙碌的编辑部里，我们看着彼此从陌生到熟悉，看着大家在岁月的打磨中眼角爬上皱纹，华发渐生，也看着我们的青春化成粉末，细细地与特刊融为一体，定格为一张张泛黄的旧报纸，以及一卷卷精心收藏的大样。

能有这样细腻而独特的人生体验，很重要的一个原因，就在于正在阅读这篇文章的你们。感谢你们，亲爱的读者朋友！是你们从众多报刊中选择了我们。因为你们，我们觉得自己的工作分外有意义，鲜活而生动。

20年光阴，我们陪伴彼此专注，认真。

20年光阴，我们陪伴彼此热闹，精彩。

20年光阴，我们陪伴彼此绽放，绚烂。

谢谢你们，我们的读者朋友们，谢谢你们20年来的相依相伴。

在改革强军的时代大潮中，前方是星辰大海的辉煌征途，但征途中的每个人都要经受洗礼和考验，特刊也要退出原来的战位。20年里，我们没有辜负自己的理想与使命，在国防与军事宣传领域，绘出了属于我们自己的色彩。特刊虽然停刊了，但我们还将肩负国防与军事宣传的使命，继续前行。

届时，特刊中涉及国际热点、兵器科技、军史战史的版面，将会并入《中国国防报》。在新的版面中，我们将继续为您奉献精彩内容。变化的只是形式，良好的阅读体验则是我们不变的初衷。

最后，我们想说，我们仍然在继续奋力向前，依旧从容，依旧理想，依旧蓬勃，依旧骄傲。因为，我们，曾是特刊人，而你们，读者朋友们，见证了我们这一路走来的风景。

只是请你们在一如既往地支持我们新版面的同时，也在心底为特刊保留一块记忆的小小角落。请记住我们，20岁的特刊，在最美好的年纪。

来源：微信公众号“中国民兵”

责任编辑：桂强