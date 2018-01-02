河南许昌副市长石迎军调任济源市委副书记(简历)

原标题：许昌常务副市长石迎军调任济源市委副书记
1月2日，济源市召开全市领导干部会议，传达河南省委关于济源市主要领导职务调整的决定：石迎军同志任中共济源市委委员、常委、副书记；张宇松同志不再担任中共济源市委副书记、常委、委员职务。
省委组织部部务委员高树森同志出席会议并讲话。
石迎军简历
石迎军，男，汉族，1970年2月生，河南尉氏人，1990年10月参加工作，1993年6月加入中国共产党，北京大学经济学院国民经济管理专业毕业，经济学硕士学位。
现任河南省济源市委副书记。
1986.09—1990.07，北京大学经济学院经济管理系国民经济管理专业学习
1990.07—1990.10，待分配
1990.10—1993.11，河南省许昌市计划委员会干部、科员
1993.11—1997.02，河南省许昌市政府办公室秘书
1997.02—1997.10，河南省许昌市政府办公室财经科副科长
1997.10—1998.10，河南省政府办公厅工作
1998.10—1999.12，河南省政府办公厅秘书（副主任科员）
1999.12—2002.06，河南省政府办公厅秘书（主任科员）（1998.07—2000.06，在武汉大学国民经济专业研究生课程进修班学习，2001.06获经济学硕士学位）
2002.06—2003.04，河南省郑州市发展计划委员会副主任、党组成员
2003.04—2004.06，河南省郑州市政府办公厅副主任
2004.06—2005.12，河南省郑州市政府副秘书长
2005.12—2007.02，河南省郑州市政府副秘书长、驻广州办事处党支部书记（2005.12任正处级）
2007.02—2007.08，河南省郑州市二七区委副书记、区人民政府副区长、代理区长
2007.08—2008.10，河南省郑州市二七区委副书记、区人民政府区长
2008.10—2008.11，河南省建设厅党组成员，郑州市二七区区长
2008.11—2009.02，河南省建设厅副厅长（试用期一年）、党组成员
2009.02—2009.03，河南省住房和城乡建设厅党组成员
2009.03—2010.06，河南省住房和城乡建设厅副厅长（试用期一年）、党组成员
2010.06—2012.04，河南省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员
2012.04—2014.02，三门峡市委常委，三门峡市政府副市长（2013年3月至2014年1月， 参加中央党校第13期中青二班学习）
2014.02—2014.03，许昌市委常委，许昌市政府党组副书记
2014.03—2018.01，许昌市委常委，许昌市政府常务副市长、党组副书记
2018.01— 河南省济源市委副书记
张宇松简历
张宇松，男，汉族，1962年12月生，河南正阳人，中央党校研究生学历，1984年1月加入中国共产党，1982年2月参加工作。
现任济源市人民政府市长、党组书记。
1982.02—1992.12 驻马店地委办公室干部、秘书、副科长、科长
1992.12—1995.12 遂平县委常委、办公室主任
1995.12—1999.05 遂平县委常委、副县长
1999.05—2001.03 遂平县委副书记
2001.03—2001.09 遂平县委副书记、县长
2001.09—2004.08 遂平县委书记
2004.08—2009.02 河南省农业科学院副院长、党委委员（其间：2005.09—2008.06在河南省委党校在职研究生班法律专业学习）
2009.02—2015.04 河南省委农村工作办公室副主任（2008.03—2010.01在中央党校在职研究生班行政管理专业学习）
2015.04—2015.05 济源市委副书记（副市厅级）
2015.05—2015.07 济源市委副书记，市委党校（行政学院）校长（院长）
2015.07—2015.08 济源市委副书记，市委党校（行政学院）校长（院长）、愚公移山精神教育基地常务副主任
2015.08—2015.11 济源市委副书记，市政府代市长、党组书记，市委党校（行政学院）校长（院长）、愚公移山精神教育基地常务副主任
2015.11—2016.03 济源市委副书记，市政府代市长、党组书记，愚公移山精神教育基地常务副主任
2016.03—2018.01 济源市委副书记，市政府市长、党组书记，愚公移山精神教育基地常务副主任
2018.01— 济源市人民政府市长、党组书记
河南省第十届委员会委员。
来源：河南商报微信公众号“金水路观察”
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