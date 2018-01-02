2018年首位访华的总统 竞选时曾引用邓小平名言

原标题：法国总统即将访华！重要的是，他是邓小平的粉丝

马克龙（资料图）

[编辑/刘姝蓉 统筹/陈威]据新华社今日（1月2日）报道，外交部发言人陆慷2日宣布：应国家主席习近平邀请，法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙将于1月8日至10日对中国进行国事访问。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，这是马克龙当选法国总统以来首次对中国进行国事访问，他也将成为2018年首位访华的外国元首。谈及中法关系时，马克龙曾表示，中法关系是独一无二的。我在担任经济、产业更新和信息技术部长的时候，就非常重视法中关系，包括两国之间的核能合作就是中法经贸关系的重要成果。

另外，有报道指出，马克龙宣布参选之后，曾在受访时多次引用中国政治家的名言，比如出自邓小平同志之口的“不管黑猫白猫，能抓老鼠的就是好猫”，他还曾把艰辛的总统竞选活动称作“长征”。

马克龙新年致辞称要建设一个比肩中美的欧洲

法国总统马克龙2017年12月31日晚发表入主爱丽舍宫以来首次新年贺词。马克龙表示，新的一年将继续改革，迎接“法兰西的复兴”。他还说，需要重振欧洲雄风“应对中国、美国”。

法媒称，马克龙的民意支持率在2017年夏季下降后近期回升，他在向法国民众发表的直播讲话中说，他知道一些人并不认同政府的决策，“我尊重他们并会倾听他们的意见，但我不会停止行动”。

此外，马克龙总统当日在表达其新年愿望时恳求欧洲公民支持为欧洲“绘制一项重大计划”，同时强调法德联盟的重要性。他表示，“亲爱的欧洲公民们，2018年将是极其特殊的一年，是我需要你们的一年。我需要你们的决心来争取欧洲的这一奋起，而且我需要我们共同不向民粹主义者和怀疑论者作出丝毫的让步”。

他还补充说，“我们需要重新找回欧洲的抱负，重新找回一个更独立自主、更团结、更民主的欧洲，因为这有益于我们的人民”，并且还信誓旦旦地称，“欧洲有益于法国”。马克龙表示，“欧洲因为具有造就我们且成为我们共同历史的这些价值观，能够成为经济、社会、生态和科学强者，进而有可能应对中国、美国”，并且从这一观点出发强调法德联盟的重要性。

据媒体梳理，这并不是马克龙第一次将重建欧盟和同中美相匹敌关联到一处，他曾在2017年9月提出其宏大重建欧盟计划时就提出，要在2024年时建成一个可与美国、中国相匹敌的强大欧洲。

据外媒评价，过去一年，除了少数不稳定因素外，马克龙在民意调查中的高支持率，处于混乱状态的反对派，正在复苏的法国经济以及不断增强的商业和消费者信心，都给他的政绩打上了不错的分数。

报道称，现年63岁的德国总理安格拉·默克尔正为建立联合政府焦头烂额，61岁的英国首相特雷莎·梅疲于在脱欧谈判与维持分裂政府间寻求平衡，而71岁的美国总统唐纳德·特朗普为美国的发展添上了诸多不确定的因素。这样看来，马克龙可以说是西方最稳定可靠的领导者。

仅在过去几个星期里，他就主持召开了全球气候峰会，召集中东和非洲领导人处理萨赫勒地区的伊斯兰武装问题，斡旋哈里里总理从沙特阿拉伯返回黎巴嫩，并与以色列总理内塔尼亚胡就耶路撒冷地位问题进行直接对话。随后，他将对中国进行为期4天的国事访问。而在未来的几个月内，他有望成为自1971年以来首次访问伊朗的法国领导人。

重视中法关系，竞选时曾引用邓小平名言

媒体评价称，近年来中法关系不断攀升至历史高点，两国合作覆盖政治、经济、文化、体育、国际治理等各个方面。

2017年12月19日，中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪在北京与法国总统外事顾问埃蒂安举行新一轮中法战略对话。杨洁篪表示，中法关系长期走在中国同西方国家关系的前列。近年来，两国关系保持健康稳定发展。习近平主席同马克龙总统两次通话并在汉堡会晤，为新时期中法关系发展指明了方向。他表示，中国将法国视为新时代中国发展道路上的重要伙伴，愿同法方进一步夯实政治互信，相互尊重彼此核心利益和重大关切，坚持互利共赢，深化在核能、航空航天、工业制造和贸易投资等领域的合作，继续加强在国际事务中的协调与合作。中方希望法方继续在中欧关系中发挥积极建设性作用。

去年12月4日，法国第一夫人布丽吉特·马克龙4日发表正式讲话，为在法国出生的第一只大熊猫命名，引发媒体关注。分析称，在法国总统马克龙即将对中国进行首次正式访问前夕，这一活动具有极强的象征意义。外媒报道称，这只刚满100天的大熊猫幼崽名叫“圆梦”，在汉语中有“实现梦想”的意思。马克龙上台已有7个月时间，布丽吉特还是第一次发表正式讲话。她强调，新出生的大熊猫幼崽是双方相互信任的友谊的结晶。

布丽吉特表示，中法两国相互仰慕、相互理解，“圆梦”成为在欧洲诞生的第四只大熊猫幼崽，正是两国友好关系的明证。根据中国的惯例，这个名字是由中国国家主席习近平夫人彭丽媛精心挑选的，并得到了马克龙夫人布丽吉特的赞许。报道称，布丽吉特将陪同马克龙一同出访中国。

而去年11月24日至27日法国外长让-伊夫·勒德里昂对中国进行访问，报道称是给马克龙访华打前站。访问行程中，勒德里昂与中国国务院总理李克强进行了会面，就国际问题和共同关切进行讨论，并与国务院副总理刘延东共同主持了中法高级别人文交流机制第四次会议。此外，勒德里昂还与国务委员杨洁篪以及外长王毅进行了对话。

访华前，勒德里昂在《环球时报》发表署名文章称，戴高乐将军当年勇于作出（承认中华人民共和国的）决定，用他的话来说，是源于“对显著事实和对理性的重视”。这一历史性和战略性的眼光在法中五十多年来不断发展的伙伴关系中得到了印证。

马克龙当选法国总统时，有媒体曾分析称，立场相对温和的马克龙，或对未来中法或中欧关系带来积极作用，但也存在不少变数。据外媒报道，马克龙的胜选，是一个分水岭，这位政界新秀将由此获得强有力的民意授权，去改革法国经济并遏制席卷欧盟的民族主义浪潮。报道称，马克龙成为法国新总统，对中国来说既是机遇，也是挑战。他的政策相对友好和温和，有利于中法关系进一步和平发展。

有分析认为，中国极其需要一个稳定的全球经济环境。然而英国脱欧与成员国内部极右势力所带来的欧盟未来的不确定性，法国脱欧或退出欧元区，对于中国来说无疑会产生可怕的影响。因此，马克龙的当选，对中国来说，最大的定心丸是，法国不会脱欧，欧盟解体可能性也大大减低，这对有着庞大经贸生意往来的中欧来说，有正面意义。不过，但在经济与企业方面，马克龙的政策并不完全有利于中国，尤其是其中一些重要措施，如提倡保护本国的市场和战略性产业、对外国投资实行一定的限制，他的经济政策或会给中国带来一定的压力。

马克龙曾在2014年至2016年期间担任法国经济部长，拥有亚洲外交经验。在参加2015年巴黎气候协议谈判后，他热衷于同中国、印度两国在环境问题上合作。此外，有报道指出，马克龙宣布参选之后，曾在受访时多次引用中国政治家的名言，比如出自邓小平同志之口的“不管黑猫白猫，能抓老鼠的就是好猫”。他还曾把艰辛的总统竞选活动称作“长征”。马克龙还曾说，他在担任经济部长期间就非常重视对华合作，如能当选法国总统，将继续深化法国和中国在核能等工业领域的合作。

此外，2017年3月底一名在法华人被警察枪杀后，马克龙曾作为首位法国政界人士与逝者家属会面。当时他谈及中法关系时说：“中法关系是独一无二的。我在担任经济、产业更新和信息技术部长的时候，就非常重视法中关系，包括两国之间的核能合作就是中法经贸关系的重要成果。

此前，马克龙与中国国家主席习近平在2017年7月举行的汉堡二十国集团（G20）峰会期间就进行过交流。7月8日上午，习近平主席会见法国总统马克龙。首次见面，两位领导人不约而同提到，继续推动全球治理变革、维护包括气候变化《巴黎协定》在内的全球治理成果。

责任编辑：桂强