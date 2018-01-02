新年首个工作日 中央人事连放大招

原标题：新年首个工作日，中央人事放大招：4名省（市）长履新！

[编辑/王梅梅 统筹/陈威]大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，新年伊始（1月2日），中央人事连放大招：同日，四名省、直辖市行政最高长官被宣布全部就位。

据媒体报道，分别任命景俊海为吉林省副省长、代理省长；任命张国清为天津市副市长、代理市长；任命唐登杰为福建省副省长、代省长；任命唐良智为重庆市副市长、代理市长。

景俊海任吉林省副省长、代理省长

据《吉林日报》消息，今天上午，吉林省十二届人大常委会举行第三十九次会议，决定任命景俊海为吉林省副省长，决定景俊海为吉林省代理省长。

景俊海，男，汉族，1960年12月生，陕西白水人，1982年7月入党，1982年7月参加工作，在职研究生毕业（西安电子科技大学半导体材料与器件专业），工学硕士，教授。

曾任陕西省西安高新区管委会项目部副部长、部长、涉外工作部部长、创业中心主任，西安高新区管委会副主任、市科协副主席（兼），西安市发展计划委员会（西部开发办公室）主任、市科协副主席（兼），西安高新区管委会党工委书记、主任、市发展计划委主任、市科协副主席（兼），西安高新区管委会党工委副书记、主任、市科协副主席（兼），西安市委常委、西安高新区管委会党工委书记、主任，陕西省副省长，陕西省委常委、宣传部部长，中央宣传部副部长，北京市委副书记，北京市委党校校长（兼），北京行政学院院长（兼），北京市对外友协理事会会长等职务。

现任吉林省副省长、代理省长。

最新消息

据北京市政府网站消息称，三天前，原北京市委副书记景俊海等市领导率检查组分赴全市各区、委办局、院校，开展党风廉政建设责任制考核现场督查工作。

他表示，要持之以恒正风肃纪，紧紧围绕密切党同人民群众血肉相连这个根本，紧盯享乐主义和奢靡之风；要坚定不移惩治腐败，推进标本兼治，形成不敢腐的持续威慑，扎牢不能腐的制度笼子，增强不想腐的思想自觉；要完善党内监督体系，认真落实党内监督各项制度，加强对领导机关和领导干部特别是一把手的监督，使各级领导干部养成在监督下开展工作的习惯。

张国清任天津市副市长、代理市长

据《天津日报》微博消息，今天上午，天津市十六届人大常委会举行第四十一次会议，决定任命张国清为天津市副市长，并表决通过了关于张国清为天津市代理市长的决定。

张国清，男，汉族，1964年8月生，河南罗山人，研究生，经济学博士，研究员级高级工程师，1985年9月参加工作，1984年7月加入中国共产党。

1981年9月，就读于长春光学精密机械学院电子工程系光学电子技术专业；1985年9月在华东工学院管理工程系工业外贸专业学习。

1987年7月至1998年12月，任职于中国北方工业公司，先后担任成套项目处、中东地区处项目经理、地区经理；该公司驻德黑兰代表处总代表助理；中东地区处副处长、处长；国际贸易一部副总经理；副总裁兼中国万宝工程公司总经理（其间：1997.03-1997.07中央党校地厅级干部进修班学习）；副总裁；党委书记。

1999年6月至2008年10月，任职于中国兵器工业集团公司，先后担任该公司副总经理、党组成员兼中国北方工业公司党委书记、副总裁；党组书记、副总经理；总经理、党组副书记。期间先后兼任中国北方工业公司党委书记、副总裁；总裁；副董事长；董事长。并获清华大学经济学博士学位，2001年曾赴美国哈佛大学商学院高级管理培训班学习。

2013年4月至2017年4月， 曾任重庆市委副书记，市委党校校长；市政府副市长、代市长、党组书记；市政府市长。

2018年1月，任天津市副市长、代理市长。

另，党的十八大代表，十七届中央候补委员，十八届中央委员，十二届全国人大代表，市五次党代会代表，四届、五届市委委员，市四届人大代表。第十九届中央委员。

最新消息

2017年12月25日，国务院质量工作考核组抵达重庆开展省级政府质量工作考核。国家质检总局党组书记、副局长侯建国，原市委副书记、市长张国清出席实地核查见面会并讲话。

张国清表示，重庆将以此次考核为契机，按照习近平总书记提出的建设质量强国的要求，坚持质量强市战略，强化标准引领、夯实技术支撑、加强品牌建设、注重质量惠民，努力实现更有质量、更有效益、更高水平的发展。

唐登杰任福建省副省长、代省长

据《福建日报》微博消息，1月2日下午，福建省十二届人大常委会第三十三次会议决定，任命唐登杰为福建省人民政府副省长，接受于伟国辞去福建省人民政府省长职务的请求，唐登杰代理福建省人民政府省长职务。

唐登杰，男，汉族，1964年6月出生，江苏建湖人。1986年7月参加工作，1991年8月加入中国共产党，同济大学毕业，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。

1986年7月至1995年6月，任上海大众汽车有限公司规划发展部工业工程科技术更改员、股长、经理，规划发展部副经理。1995年6月，任上海采埃孚转向机有限公司总经理。1997年11月，任上海汽车工业（集团）总公司副总裁。2001年2月，任上海电气（集团）总公司总裁、党委副书记。2001年10月，任上海市工业工作党委副书记、市经济委员会主任。2003年2月，任上海市人民政府副市长、党组成员。2011年4月，任中国兵器装备集团公司董事、总经理、党组副书记；2013年1月，任中国兵器装备集团公司董事长、总经理、党组书记；2013年10月，任中国兵器装备集团公司董事长、党组书记。

2017年5月，任工业和信息化部副部长、党组副书记，国家航天局局长，国家原子能机构主任，国家国防科技工业局局长、党组书记。

2018年1月，任福建省副省长、代理省长。

最新消息

12 月16 日上午，国务院副总理马凯和英国财政大臣哈蒙德在北京共同主持第九次中英经济财金对话。国家航天局局长、国家原子能机构主任唐登杰出席会议并就核与航天领域合作专题发言。

唐登杰总结了一年来中英双方在核与航天领域的合作成果，表示两国都拥有雄厚的核与航天工业实力，在多年的生产实践中积累丰富的经验，双方加强相关领域的合作符合两国政治利益，也有利于推动两国乃至世界核与航天事业的发展。

唐良智任重庆市副市长、代理市长

据当地媒体消息，今日下午，重庆市四届人大常委会第四十四次会议上，审议通过了有关人事任免的事项。经表决，决定接受张国清辞去重庆市人民政府市长职务的请求。决定任命唐良智为重庆市人民政府副市长，并表决通过了关于唐良智为重庆市人民政府代理市长的决定。

唐良智，男，汉族，1960年6月生，湖北洪湖人，研究生，经济学博士，高级工程师，1983年8月参加工作，1982年7月加入中国共产党。现任十九届中央候补委员，重庆市委副书记，市政府副市长、代市长、党组书记，市委党校校长（兼）。

毕业于华中工学院固体电子系半导体物理与器件专业的唐良智曾在上海邮电部第一研究所、邮电部武汉邮电科学研究院担任助理工程师。

1987年1月开始，先后任湖北省武汉东湖新技术开发区规划办、管理办主任科员；新技术创业中心党委书记、副主任；管委会政策法规处副处长、处长；武汉东湖新技术开发区管委会副主任、党委副书记；武汉市硚口区委副书记、代区长、区长；武汉东湖新技术开发区管委会主任、党工委副书记、书记。

随后调任湖北省襄樊市委副书记、代市长、市长；市委书记；市人大常委会主任；武汉市委副书记、代市长、市长；四川省成都市委副书记、代市长；成都市委书记、市长。

2017年3月，任重庆市委副书记；2017年4月任重庆市市委党校校长（兼）。

最新消息

2017年12月20日，原重庆市市委副书记唐良智前往石柱县中益乡调研深度贫困乡镇脱贫攻坚工作，先后前往中益乡建峰村、坪坝村、盐井村、龙河村、华溪村，实地调研当地基础设施建设、产业结构调整、农村电商发展、基层党组织建设等情况，并主持召开座谈会，详细了解中益乡脱贫攻坚工作推进情况。

唐良智强调，要深入学习贯彻党的十九大精神，按照市委五届三次全会部署，按照陈敏尔书记提出的“四个深度发力”的工作要求，高质量抓好深度贫困乡镇脱贫攻坚工作。

责任编辑：桂强