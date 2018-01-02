天津师大清理车顶放饮料现象 校方：没学生上车

原标题：“车顶放饮料”曾出现在天师大，学校回应称“没有人上车”

现代快报讯 2017年底，天津师范大学保卫处在其官网发布的一条《关于清理校园外来车辆“车辆放置饮料”的情况通报》（以下简称“情况通报”）引发社会热议。这则发布于 12月 11日的通报称：“自本学期开学以来，保卫处组织专门力量，持续在校园展开全方位巡逻，及时制止校园内多起外来车辆‘车顶放置饮料’事件……保卫处提示：车顶放水或其它饮料，其目的是吸引女性卖淫，不同的饮料代表不同的成交价格。”1月2日，现代快报记者登录该官网发现，这则通告已被撤除。该校媒体联络室一工作人员告诉记者，发布情况通报是校园的正常工作，保卫处应该是觉得一些字眼会引起误解，就把这则通告撤下去了。

通报截图

天津师范大学保卫处在这则情况通报中称：“自本学期开学以来，天津师范大学保卫处组织专门力量，持续在校园展开全方位巡逻，及时制止校园内多起外来车辆车顶放置饮料事件，对涉事人员进行训诫，勒令其立即离开学校，不允许再进校。涉事人员感叹师大管理严格，承诺不再进入学校。”该保卫处并在通告中提示：“车顶放水或其它饮料，其目的是吸引女性卖淫，不同的饮料代表不同的成交价格。按照公安部司法解释：卖淫嫖娼是指不特定的异性之间或者同性之间以金钱、财物为媒介发生性关系的行为。认定卖淫嫖娼，主要看行为主体之间主观上是否就卖淫嫖娼达成一致，如已经谈好价格或者已经给付金钱、财物，并且已经着手实施，但由于其本人主观意志以外的原因，尚未发生性关系的；或者已经发生性关系，但尚未给付金钱、财物的，都可以按卖淫嫖娼行为依法处理。”

这则情况通报发布后，截图曾在网络热传。1月2日，现代快报记者登录该官网发现，这则通报已被撤除。同日，天津师范大学媒体联络室一位工作人员告诉记者，撤下原因应该是考虑到一些字眼容易引起误解。

这位工作人员介绍说，学校保卫处发布通报的做法只是一个常规操作，结果被社会放大了。“你要是看过保卫处官网主页的话，应该知道他们经常会发布类似通告，比如协助警方抓到小偷一类的。这类事情，保卫处都会发布情况通报。这就是我们校园的正常工作，没想到在网上引起这么大的关注。所以，他们（保卫处）也是考虑到（影响），就撤下去了。”

记者在其官网“案情通报”一栏中注意到，除了有关“车顶放饮料”的情况通报已被撤除外，当天发布的另两则通告正常保留：一则为《关于培训机构在学校非法招生的情况通报 》，另一则为《关于校园卡盗刷案件通报》。最新一则案情通报更新于2017年12月29日，内容为《关于网络购物被骗的案件通报》。

谈及发布“车辆放置饮料”这一情况通报的初衷，天津师范大学媒体联络室的这位工作人员表示：“我们过去发现过这种可疑车辆，就把车主请到我们学校保卫处进行了询问。车主承认确实有这样的想法——否则我们也不会让学校保卫处发布情况来说这个事。发现这样的可疑车辆，我们都会劝离。我们可以保证的是，校内没有出现过学生上车这样的情况。并且，在经过保卫处清理后，已经很长时间没有这一现象了。”

2017年12月30日，天津师范大学发现这一话题在网络被炒热。上述工作人员表示：“我们也不清楚，为什么隔了近二十天会有人去炒作这个事。至于炒作这个事的人是出于什么样的目的，我们也不太了解。”该工作人员同时强调：“发布情况通报确实是我们校园的正常工作。”

来源：现代快报官方微博

责任编辑：桂强