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北京西郊电车今日区间运行 植物园至香山公交接驳

北京西郊电车今日区间运行 植物园至香山公交接驳
2018年01月02日 10:28 新浪综合
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　　原标题：西郊电车线今日区间运行 植物园到香山路段由公交接驳

　　1月1号下午12点51分左右，北京现代有轨电车西郊线XJ003号车到香山站后，发生车辆故障，初步修复后，从香山空车返回巴沟站。下午2点36分该车在驶离香山站过程中，在香山站前交渡区发生空车掉道，造成植物园到香山路段运营受到影响。为确保故障彻底排除，1月2号上午，西郊线将采取发巴沟到植物园区间的运营方式。植物园到香山路段由公交车接驳运行。

　　来源：北京新闻广播 

责任编辑：霍宇昂

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