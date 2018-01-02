北京西郊电车今日区间运行 植物园至香山公交接驳

原标题：西郊电车线今日区间运行 植物园到香山路段由公交接驳

1月1号下午12点51分左右，北京现代有轨电车西郊线XJ003号车到香山站后，发生车辆故障，初步修复后，从香山空车返回巴沟站。下午2点36分该车在驶离香山站过程中，在香山站前交渡区发生空车掉道，造成植物园到香山路段运营受到影响。为确保故障彻底排除，1月2号上午，西郊线将采取发巴沟到植物园区间的运营方式。植物园到香山路段由公交车接驳运行。

来源：北京新闻广播

责任编辑：霍宇昂