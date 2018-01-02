章莹颖仍未被找到 国内为何多在骂美国警方无能？

原标题： 寻找章莹颖 | 特稿
来源：南方人物周刊
网友的质疑和媒体的曲解此起彼伏，但章莹颖的家人仍不得不出来面对公众，他们担心离开美国后，没有人继续关注章莹颖的下落，警方的工作会慢下来，领馆和学校的关心也会跟着减弱，案件最终变成冷案，以没有结果而结束
送章莹颖出国那天是怎样的情景？最后一次跟她联系是什么情况？第一次收到失踪消息是什么心情，当时在做什么？一个个直线球被美国伊利诺伊州当地媒体WCIA记者安东尼•安托万抛出来，砸到题干主人公最亲近的人面前。
章莹颖的父亲、母亲、弟弟、男朋友坐在一侧，镜头和记者都隐藏在桌子另一端，话筒没有固定 ，握在安东尼手里。
镜头开启前，章莹颖的母亲叶丽凤就忍不住了，这是她今天第三次哭泣，摄像师将机器移到侧面，镜头拉近，去特写她眼角的泪珠。尽管接受过大小媒体的轮番采访，在记者面前控制情绪于她仍是件难事。从2017年8月22日第一场发布会的歇斯底里，到现在逐渐克制，流泪不太会影响她回答问题。章莹颖的弟弟章新阳没有说一句话，只在母亲流泪时，默默抚着她的后背。
美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC）副校长罗宾•卡勒安静地坐在摄影机背后。她听不懂中文，叶丽凤说话时，她弓着背垂下头，手蜷起来抵在嘴边，翻译将内容翻成英文，“妈妈觉得，莹颖还活着”，听到这里，她的背开始小幅度颤抖，像静音模式时振动的手机。这个问题结束，她从包里掏出纸巾，擦去眼泪，继续沉默地坐着听——她是两个孩子的母亲。
来不及吃的鸭子
出国之前，章莹颖只给家人预留了四天时间。准确来讲，是两天。回福建南平老家的路上花去另外两天。她告诉父母，自己需要尽快到美国参加研究项目。
怎么这么急？叶丽凤不解，女儿是要去大地方，他们得请亲朋邻里吃顿饭。叶丽凤有五个兄弟姐妹，章莹颖的父亲章荣高则有六个。这些叔叔阿姨都要见见的，还应该看一看在乡下住着的外婆。但时间来不及。
2017年4月14日拿到J1签证，十天后章莹颖就要到北京搭飞机去芝加哥。外婆知道了，托人带来家养的鸭子，要叶丽凤杀了做给外孙女吃。时间也来不及。
叶丽凤埋怨女儿，怎么就记着读书，起码也要在家里待一个星期吧。但也没辙，女儿从小就自己拿主意。叶丽凤将鸭子养在了顶楼——章家住在五楼，楼顶上有章荣高为家禽做的木制小窝，鸭子好养，喂点带壳的谷子就行。他们送章莹颖到建阳搭高铁，行前照了一张全家福。
在美国，章莹颖很快开始忙碌起来，学习农作物的光合作用。章莹颖一边辅助师姐张静搭建野外观测设备，一边听张静讲解各项仪器的用法，剩下的时间看英文文献，作为研究背景及研究问题的知识补充。
因为放心不下，母女俩频繁视频。叶丽凤好奇女儿怎样跟美国人沟通，要章莹颖“说英语来听听”。她叮嘱女儿有事情找邻居们问问，听说“这里的人都关住门”后感叹，还是家里好，邻里都会帮来帮去。叶丽凤还跟女儿说，不要穿得太漂亮，不要穿裙子。章莹颖回她，到美国来都没有买衣服，两件衣服够洗够穿。她看了章莹颖拍的照片，知道张静会开车带着女儿去买菜，有时也会和女儿一起煮饭，渐渐放心下来。
学校公寓每年7月31日结束租住周期，学校会提前两三个月询问住客是否续签。章莹颖一直在学校的华人论坛上寻找更合适的房子。
6月9日，连续一个月的仪器搭建工作结束。章莹颖与张静在实验室整理东西，准备下一步的实验工作。这一天，章莹颖约了One North租房办公室经理签房租，那里的月租比学校公寓便宜300美元。她跟师姐打了声招呼，穿着浅粉色长袖衬衫和浅蓝色牛仔裤，穿上白色平底鞋，背双肩包出门了。一如往常，打算自己办妥所有事情。
人不见了
章莹颖不见了。
副校长罗宾回忆，他们最开始没想到事情这么严重。过去几年中，女孩失去联络，最后都发现是与男朋友出去约会。但他们很快知道，这个女孩的男朋友在中国。
章莹颖失踪当晚，她的同事向校警报案，而后辗转通知到了她在国内的男朋友侯霄霖。侯霄霖一开始没有告诉章的家人，想要自己寻找，一天后他致电章荣高，电话那头沉默了许久。然后，他们一起暂时瞒住了叶丽凤。
警察在章莹颖失踪次日前往她原定签约地点One North公寓以及最后通话记录所在地点Illinois Terminal车站，查看公交车监控寻找线索，并将她的护照等信息上网备案。
寻人消息出现在以香槟当地老华人为主的“华人家庭大群”微信群，广告专业的周文碰巧就在里面。他随即在自己运营的公众号“UI校园事历”发布了寻人文章，阅读量突破40万。
文章留言区域中有网友的各项建议，有人根据公交车到站时间，推测女孩误了车，有很大可能性叫Uber，建议从这一角度入手调查。有人根据她与租房经理的短信，推测她已经进入处理“意外事件”过程，并非单纯公交晚点。
在章莹颖同事以及华人协会主席带领下，当地志愿者在章莹颖失踪的附近区域做了地毯式搜索，一无所获。周文在“指挥中枢”Turner Hall教学楼待命，对接在公众号上表示愿意帮忙的四五十位当地华人。志愿者聚集在微信群“Finding Yingying”中。
失踪第三天，这个寻找章莹颖的群被新信息刷屏。
“为什么警察报案证明留的是莹颖男友的微信号，而不是莹颖本人的？我实在想不出有什么理由出一份事实错误的警察证明。请解释一下！”
“你们竟然不让直系亲属做外联联系大使馆。”
“凭什么相信他男朋友。”
质疑声在晚上10点47分爆发，在此期间，侯霄霖没有回复。7分钟后，有人问他：“你是不是在拖时间？给出假信息？”还有人说：“大家眼睛雪亮，男朋友自始至终提供过女孩一点信息吗？”这条信息发出后，更多人出声了：“天哪”“扑朔迷离”“复杂了”“剧情急转直下”“不要弄到最后还是被自己人掳走了。”
大部分人在“Finding Yingying”群中保持沉默。用周文的话来讲，他们从“找人”变成旁观一场“大型侦探推理感情仇杀案”，“大家瞬间带着娱乐圈的思维过来了。”
10分钟后，群内一部分人的耐心告罄。
“@章莹颖的男友 20分钟内没有答复，立即报警。”
“一个北京大学的学子，为什么这么简单的逻辑问题不能给出答复。”
“希望马上澄清一下。你们是不是串通好了想黑到这了。”
也有人保持中立，劝解说：“别人可能没看手机呢，这不是玩狼人杀，大家别开那么大的脑洞吧，等他一会来解释一下？”陆续有人出来呼吁大家保持冷静。期间，之前提出质疑的人没有收手，希望侯霄霖提供与章莹颖的合照以证明自己的男友身份，希望他解释所有疑问，最重要的是，解释为什么警察留存的微信号是他的，而不是章莹颖的，以及邮箱为什么不能用。
章莹颖的导师李明在晚上10点51分时给过回复，称已经将所有知道的信息给了警探，对方可能搞混。他的解释没有停止大家对侯霄霖的质疑。
侯霄霖的男友身份不能服众，尽管以章莹颖好友身份发言的人在群中表示，这两人是“已互相见过父母”的情侣关系，群昵称写着“莹颖家人小姨”的叶丽钦一开始就说“我姐姐姐夫他们不识字”，章莹颖的弟弟章新阳也说“我爸妈没有微信”，但是许多群成员依旧希望，章莹颖的父母能在别人帮助下，用语音来表态。
晚上11点5分，侯霄霖在群中回复：“我根本没空看你们说了什么，各位。”他点出了自己目前需要沟通的对象：使馆、警察、媒体、家人、中国学生、美国核心群。就在同一分钟，他迎来了新的质疑。
“我怀疑这个男友是假的，有什么隐瞒都吐出来。”
“下一个问题就是，@章莹颖的男友 莹颖还活着呢吗？你把她藏在哪里了？”
“别急别急，证明是真男友并不能证明是真报警。大家懂我意思么。如果是全家串通好了准备黑到这一切都解释得通了。”
叶丽钦回复：“我姐姐姐夫是非常老实的人，本分，姐夫开车，玩的都是老人机，所以我是她小姨，她弟弟都入群了，我非常感谢大家这样无私的帮助，我莹颖男朋友肯定没有问题，大家放心吧，别猜疑了。”李明也重新解释了一遍：“我们根据的是莹颖电脑里留下的信息，我们没有核查过，当时时间紧急就报上去了。同时我确认我们给了警察两个微信，一个莹颖的，一个她男朋友的。但是警察最后搞混了。所以大家不要责怪莹颖男友，他一直很着急，很努力帮忙，我会和警察沟通尽快改正信中错误。”
但在接下来的二十几分钟，质疑、回应、劝说三种声音始终没有停过，直到晚上11点32分，有人说了一句，“不早了，大家赶快睡吧”，这时“Finding Yingying”群中讨论相关细节的信息，已经超过600条。
Finding Yingying
志愿者依旧在寻人。线上争吵之后，有人提议组建一个小型核心管理团队，更有效率地行动。
“本来是救援，变成了看drama，那不是很丢人吗？”周文说。他建了一个只有20人的“核心志愿者群”，群中分工明确，媒体对接、资金记账、线下活动皆有专人负责。他们在“Finding Yingying”五百人大群中征集每一部分相应的志愿者。很快，Finding Yingying网页建立，Facebook、Twitter和微博上都出现了相关账号，更新寻人进度。
侯霄霖是章家人的主心骨，唯一懂英语的人。叶丽凤说，“没有了霄霖，我们都不知道怎么办，出去话也说不来。”但即使是他，因为在国内很少用口语，刚到美国时也“说不了一个完整的句子”。
先到美国的侯霄霖、章荣高和叶丽钦常往警察局跑，从住处Orchard Downs到警察局坐车需时20分钟。他们发现，每个警察都有自己的值班时间，有时候办公地点也不在警察局，而且只有少数几个探员才知道这个案子的情况。
“警方也说他们在调查，但是他们不能告诉我们。”侯霄霖说。没有别的方法，只能每天都去，碰碰运气。
章家人通过“停止犯罪”组织（Crime Stoppers）提供4万美元的悬赏金，后来提高到5万。美国联邦调查局（FBI）也提供1万美元奖金寻找线索。
志愿者将香槟市内区域分成24片，分组搜寻，而后逐步将搜索范围扩展至香槟外围的四十多个村镇。周文参加过一次搜寻活动，他负责的区域是香槟的“卫星村”荷马，位于搜寻地图的东南角，距章莹颖失踪的地点开车大约需30分钟。他将车开进街道的每一拐角，与住家交谈。跟他搭档的是一位初到美国的访问学者，用磕磕绊绊的英语告诉人们：嫌犯开着一辆黑色土星轿车，这种车相当少见，如有发现请马上联系警方。
他们拜托住户保管一张寻人启事，将信息扩散给周围的邻居。他们将印着黑车图像的海报贴在居民小区门口的电线杆上。
对章莹颖的下落，周文听到过各种版本的推测，有人说嫌犯可能开车将她带到德克萨斯或者墨西哥了，有人用塔罗牌占卜后推算说她被关在某处靠近水的地下室，最离谱的版本还是女孩被想要分手的男朋友叫人绑架了。
中国驻芝加哥总领事馆代总领事刘军在章莹颖失踪当晚开始跟进，敦促警方寻人。“实际上事后看警方动作很快，9日失踪12日就已经定位到哪辆车子，找到正在玩游戏的（克里斯滕森）。”27岁的布伦特•克里斯滕森是学校物理系的研究生及助教，此前没有犯罪记录。
伊州媒体WICS后来专程去了他的家乡威斯康星州斯蒂文斯波恩特镇探访，他的高中同学山姆•斯维奇回忆说克里斯滕森不是那种受欢迎的学生，也无意去做那种受欢迎的学生。UIUC物理系的学生普山斯•萨尔玛说，他是个安静的人，但并不令人感到奇怪。
6月30日，FBI在第一份起诉书中宣布逮捕嫌疑人克里斯滕森，并表示相信章莹颖已经死亡。“他们确实掌握了证据，但对外公开会影响审判，会被辩方律师找各种毛病。”刘军说。
克里斯滕森的家人，包括他的妻子在内，自他被捕以后从未在媒体和公众面前出现。
叶丽凤于8月中旬赴美。她从南平到北京办理签证，从北京飞到芝加哥，乘汽车到达女儿念书的城市香槟。她的妹妹叶丽钦随即返回中国。之前叶丽凤因身体虚弱，在章新阳的陪伴下留在家里等待消息。出来之前，她杀掉了外婆托人带给章莹颖的鸭子，发现里面已经有一枚蛋。
那时，章家人已经有了一名对接的警察以及固定的对接时间。章家人知道了一些不能对外透露的消息。每周二，那名警察会向他们通报最新进展，他知道这家人没有车，会过来接他们。但是他回答不了“人在哪里”这个问题。
国内的许多人在网上给出了很多“答案”。“他们说莹颖是怎么被杀害了，被怎么……”侯霄霖沉默了五秒，“丢弃在哪里，或者是被怎么样。”
事件得到的关注出乎刘军意料，“这不是一个典型的留学生案件。从我们事后看，他（克里斯滕森）并不是瞄准中国女孩，可能是所有亚洲女孩。”刘军也明白，中国留学生群体人数达三四十万，他们有上百万的家人，大家担心同样的事情发生在自己的孩子身上。
捐款风波
8月，与大多数学生志愿者一样，周文减少了对整件事情的关注。
后来，他在群里看到了关于捐款问题的争论，500人大群又一次爆发了。伊利诺伊大学香槟分校的校方为章莹颖设立的“Gofundme”募捐活动，目标金额由15万美元提高到50万美元。 群中很多成员希望章家人公布资金使用明细。“我每一句说的话都被截屏下来断章取义。”侯霄霖后来退群了，“怎么解释都不对，都会受到新的质疑。”
流言蜚语纷纷出现，大部分出现在自媒体、论坛、社区网站等媒介上，也有少部分被媒体转载，“说我们是来移民的，说男朋友是假的、是雇的，说莹颖的父母鬼迷心窍，在这个地方还是要钱，说家里其实是有几栋房子的，说我们租房子这些其实都没有花钱，我们都是把钱偷偷藏起来，甚至还有更夸张的，说莹颖其实没有丢，是自己藏起来了，我们就是用这个赚钱。就是无比的、完完全全的没有底线。”侯霄霖用平静的语气说。
侯霄霖尽可能地将这些信息与叔叔阿姨隔离。但没办法完全做到，“美国和国内是信息共通的……就是拦不住。已经尽可能地把他们都推开了，但是总会有消息进来。”
关心他们的人反而会通过其他途径来了解事情进展，在跟他们聊天时说出来。章荣高和叶丽凤听说了这些“猜测”，气愤、难过、无法理解。章荣高想通过媒体跟人们解释，“不要去伤害霄霖，他是个非常优秀、非常有良心有正义感的人。”侯霄霖安慰叔叔阿姨，这个事情已经变成一个公众事件，当达到一定关注度的时候就会产生负面评价。“我希望这个攻击的点是在我身上，就是……我是不在乎这些，我是不在意这些的……对。”
章莹颖和侯霄霖在一起将近八年，章莹颖带他回家见过父母，还跟叶丽凤说，10月份左右会先回国，两家父母见个面，定下日子结婚。
社会工作学院博士生艾米丽•卢克斯通过华人教会志愿者的邮件了解了章家的情况，主动和侯霄霖取得联系。她常挂在嘴边的一句话是“有什么需要帮忙的尽管告诉我”。能做什么呢？艾米丽想要为章家举办一场新闻发布会，在取得同意后马上行动。可能需要投影仪、麦克风？为媒体准备矿泉水？她没有任何相关经验，摸索着与场所提供方、校方和章家沟通。
新闻发布会上，大学校长罗伯特•琼斯将章莹颖日记的复印本带给章家人，最后一页停在女孩失踪的八天前，内容大多是中文列的日程安排，翻译、练习口语、跑步、阅读论文、吃早餐等。最后一句是用英文写的，侯霄霖在现场念了出来，“生命短暂，不应平凡（Life is too short to be ordinary）。”
赴美不足五天的叶丽凤第一次出现在镜头前，她情绪失控，哭喊着“把女儿还给我”。艾米丽和被拉来举着手机做直播的丈夫四目相对，眼含泪水，她想着自己年幼的儿子。
他们对捐款的主要用途和使用情况进行说明，并在之后发出公开信。信中表示，“Gofundme”资金有三个监管人，身份分别是香槟本地律师、Credit Union银行管理人员和章莹颖所在学院的博士后。包括章家生活开支、法律援助在内的任何一笔款项支出都需要三人的同意与签字。
“Gofundme”上出现质疑声音后，一些人追回了捐款。期间发起人罗宾接受澎湃新闻的采访，表示提高募捐金额是考虑到章家已花费甚多，将来也可能继续产生高额开支，因此鼓励愿意提供帮助的人继续捐款。五个月内，3457人在这一平台捐了155840美元。
章家人在一些华人志愿者的建议下，接受了一家芝加哥华文媒体的采访，回应争议，由侯霄霖帮忙为记者和志愿者建立联系。微信公众号推出的报道中，侯霄霖与记者的微信聊天记录被截图放在文章开头，部分网友质疑章家人一手策划采访，试图通过媒体“洗白”自己。
侯霄霖没将这件事告诉过章家人，但后来还是被章荣高知道了。章荣高很愤慨：“她为什么要这样子？”
“她把这些东西都发给她的同事，她跟我这样解释的。她的同事并不了解情况，就这样一写。”侯霄霖说。
“哇，这个人真的是……”章荣高说。
“我们不单是从微信上聊，还打了电话。她的同事只截取了微信的一段，就是完全曲解了这个事情。”侯霄霖解释。
“我们到芝加哥，她也会去？”章荣高问，他们即将从那里起飞回国，“回去的时候我们拒绝她，不要她继续采访了。”侯霄霖说，“啊呀，不是，其实也不怪这个记者，你知道吗，是怪他们整个台里的工作方式不对。”
类似的媒体“断章取义”发生过许多次，侯霄霖看到报道后打电话过去，记者则遗憾地表示微信文章发出后无法更改，最多只能在留言板中勘误。
围绕在身边
章家人持续了五个月的寻找要暂时中止，叶丽凤的身体在冬季更差了，心脏、腰都不舒服，她担心自己万一住院会给其他人添麻烦。同时，他们觉得回国等消息能够节省开支，章荣高说，“这边看病太贵了，没有保险看不起。”
因为盛产玉米而被戏称为“玉米地”的UIUC拥有约六千名中国学生。在中国驻芝加哥领事馆的领区中，有千人以上的学校有15所，最多人的就是这一所。 “玉米地”中开着十几家中餐馆，提供各色菜式、火锅、麻辣烫，甚至正宗的珍珠奶茶。在章莹颖见证下发芽的玉米在七八月份长到了三米高，现已被收割完毕。
当地媒体仍在跟进报道，重点关注国际学生安全意识的变化。周文开车时看到女生独自在人少的街上步行，也会觉得“一个人走还是挺危险的”。以前，罗宾在下雨天会停下来让路边的学生搭车。她现在不敢这么做了，怕自己的好意吓到对方，也不希望学生习惯性觉得搭陌生人的车很安全。
中国驻芝加哥总领事馆的领区内有四五十万华人华侨，其中八万是留学生，分布在一千多所大学中，领事馆的工作有百分之七八十都与这些学生相关。章莹颖事件后，各个大学的中国学生、学者联谊会主席被召集到芝加哥进行安全培训。
刘军到领区内的某些大学参加安全讲座时跟学生说了一组数据：80%留学生没有应对安全威胁情况的经验，60%对急救常识不太了解，20%不知道如何正确面对心理问题。他向所有人强调，要想成功留学，首先需要提高安全意识。
志愿者群体的组成在悄然改变，学生群体回归课堂，华人教会“无缝对接”。他们给章家人做了一面祝福墙，以褐色的布为树干、各色卡纸作叶片，粘在黄色的绸布上。叶片上面是志愿者翻译的网络祝福话语。
教会的志愿者每周二晚都来章家祈祷，分享自己遭遇的生离死别和心底创伤，用自身走出困境的经历来开解章家人。
章家人离开前的最后一个周二，他们围坐在客厅，唱起志愿者挑选的基督教歌曲《祝福》。章荣高和叶丽凤合看一份歌词，头两句是：“多盼望能陪你直到永远，共尝生命的苦辣酸甜；虽我已尽最大努力来爱你，所做仍是不完全。”章新阳在旋律重复两遍后跟唱，侯霄霖抱着吉他伴奏。
五位志愿者都在随后的祈祷词中放进细碎的祝愿：章妈身体更好一些，早日找到莹颖，阳阳找到工作，霄霖顺利完成学业，周围人的态度及话语不会刺伤人，倒时差不会太辛苦。祈祷持续了30分钟，他们将远虑近忧说了个遍。其中一位祈祷完就去接孩子，约好9点，已经迟了。还有一位准备了四个装有眼罩、香皂等物品的旅行包，分别交到叶丽凤、章荣高、章新阳和侯霄霖手中，要他们上了飞机用。
吃过午饭，章荣高和叶丽凤分坐在客厅两端的小沙发上，下午3点还要去学校接受当地电视台采访。章荣高合眼休息，有不到一分钟的时间，发出了轻微的鼾声。
叶丽凤腰上贴着膏药，腰后垫着两个靠垫。她年轻时扭了腰没有注意保养，现在越来越严重，睡觉必须躺在硬板上。由于腰伤，她只能做些“拿得起放得下的事情”，在福建老家的时候，章家旁边有一个纸厂，她会去那里打临时工。纸厂活儿不多，只在清明和7月半之前最有生意。
她在回想章莹颖小的时候，会告诉贫穷的邻居如何申请获取补助。叶丽凤问，“那你怎么不写呢？”女儿回答，“比我们穷的人更多，要让别人拿这个钱去。”叶丽凤当时听了很欣慰，“她从小就很体贴人的，不是我自己当母亲，专门说自己的女儿好。”
回忆的重要性毋庸置疑，章莹颖的师姐张静如是认为，“所以希望莹颖家人可以更多地知道她在美国的生活。”她将章莹颖的留学生活一一讲给章荣高和叶丽凤听。她讲，她们要赶在玉米发芽之前将所有仪器搭好。早上八九点出门，有时天黑前收工。
她讲，她们打开车的后备箱，坐在车尾吃午饭，通常是面包、三明治或沙拉。出差时，晚上同住旅馆，张静处理数据，章莹颖上网课，或坐在床上跟侯霄霖“嘚瑟”自己的收获，跟父母报喜不报忧。
一次，一只青蛙不知怎么藏进了她们的仪器箱，两个女生花了半个小时拿矿泉水瓶把它弄了出来。过程中，她们也不忘给青蛙的“壮举”拍纪念照。
章荣高曾被带去看女儿工作的玉米地，他表情严肃，沉默寡言。叶丽凤点开章莹颖的野外自拍照片，心疼道：“爬那么高的地方，她都不敢传给我，因为我一看就会立刻让她回家。”
有很多东西，孩子不会告诉父母。叶丽凤想要女儿在中山大学读完本科就工作；章莹颖在北京大学深圳研究生院读研后，又联系到伊利诺伊大学香槟分校农学院访问。叶丽凤在女儿大二以后解除了她的恋爱禁令；章莹颖在大一时就与同班同学侯霄霖确认了恋爱关系。叶丽凤希望女儿不要一个人出门；章莹颖会在工作之余骑着张静借给她的黑色山地自行车到处逛逛。
“做野外研究”“一个人住”“一个人签协议”，所有因素似乎都被叶丽凤当作章莹颖出事的间接原因，张静担心。她想让章荣高和叶丽凤知道，章莹颖很享受这些过程，也有能力一个人坐公交、租房、办手续，这是所有留美学生都会有的经历。
章莹颖决定要出国，就像是铆足了劲要在战场上拼出一番功绩。4月下旬抵美，一周安顿，两周前期准备，5月玉米下种。她压缩了行前准备时间，以追赶农作物的生长时间。按照计划，她本该全程参与玉米生长的研究，从播种到收获，一步不漏。
哪怕是“死过去一回”
章莹颖为什么找不到？
这个问题叶丽凤问了无数遍，问自己，也问身边的人，还担心回到福建被人问起不知如何回答，“回家以后不要出去了。”她嘟囔了一句。
一切跟章莹颖有关的东西都会勾起叶丽凤的思绪，包括看到别的女孩背书包、戴有框眼镜，或者梳披发丸子头。在他们租住的房间里，有从章莹颖旧公寓中搬来的物品，包括一个大箱子——章莹颖在亚马逊网购了属于自己的自行车，还没来得及组装。叶丽凤不想将这些东西带回国，因为女儿没有归家。
她常望着房间某个方向发呆，或者一遍遍播放微信上保留的女儿的语音，“忙啥呀，怎么都没有找我视频了呀”“睡觉吧，你8点多9点了啊”“行，那你有时间的时候你再跟我说。我现在准备出野外了”，女儿的声音清澈爽朗。
她们约定在中国时间每周六上午9点视频。这个时间正是美国那边的晚上，章莹颖可以边煮饭、吃面条，边和母亲说话。
但6月中旬是叶丽凤最忙的时候，她打工的纸厂赶着生产祭奠用的纸钱，纸要打好、切好、做好、装好。叶丽凤每天早上7点半上班，工作到中午12点。她告诉女儿，忙过这几天就可以视频。
叶丽凤错过了与章莹颖最后一次联系的机会。
“有时候挺难受的，想碰墙，就是想碰墙。”情绪难以控制，但她心里清楚，为了女儿，自己不能垮。叶丽凤梦见过章莹颖，她叫着“女儿，你怎么在洗头啊”，就像在家一样。但得不到回应。做这个梦后，叶丽凤告诉自己，女儿可能就在什么地方，不会“没掉”。她在提及女儿时，尽量回避“死”“尸体”这样的字眼。
希望一次次落空，刚开始他们希望章莹颖只是失踪，不是被绑架，然后他们希望章莹颖活着，再然后，他们希望找到章莹颖，带她回家。
10月3日，起诉书中克里斯滕森的“绑架罪”被改为“绑架致死罪”。FBI发言人沙伦•保罗在声明中说：“章莹颖的死亡发生在绑架过程中，嫌犯克里斯滕森以残忍、邪恶和堕落的手段犯下罪行，其中包括虐待以及对受害者进行严重的身体伤害。”案件将于2018年2月27日正式审判。
国内的声音大多在骂美国警方无能。
当地媒体WCIA给出了一组数字：伊利诺伊大学警察在章莹颖失踪后一个月内投入了753小时，全部花费超过96132美元，其中直接用于寻人的费用为39738美元，比往年6月办案总费用39568美元还多，此外，额外的设备添置费用为8497美元。
刘军觉得，责备美国警方的一部分原因在于大家不了解美国司法制度。美国宪法第四修正案规定警察不能进行非法搜查、拘禁，第五修正案规定犯罪嫌疑人有权不做自我控罪的陈述，第六修正案规定犯罪嫌疑人有请律师的权利。法律赋予克里斯滕森诸多权利。
章莹颖到底在哪里？叶丽凤想，只有克里斯滕森能回答。
她想找到他的父母，跟他们说，“我都不想他坐牢了，我都没有想到这个，只要把我女儿（在哪里）说出来就可以了。”
叶丽凤有时候会想，对方的母亲将孩子养到这么大，不知道这个孩子会做错事，心也是很痛了。她想，这个母亲养这么一个孩子，肯定是糊涂。她想，该惩罚的就让他自己受惩罚，没做错事情，总不会这样子。她想，你也是当母亲的人，怎么就不能跟孩子谈谈，劝他开口。叶丽凤对着镜头讲了这一诉求。双方无法私自见面联系，这样有可能会给审判带来麻烦。她期盼得到结果，哪怕是“死过去一回”。
不要忘记
侯霄霖手里的笔记本已经用掉了一半，最新的两页写满了回国前待办事项，在他们离开之前有18件事需要做好：接受《南方人物周刊》采访，跟领馆、律师、学校、当地华人沟通好，给司法部长写信等等。其中一项关于悬赏。一个月前，警方直接找到家人，希望他们给出一笔钱作为线人的悬赏金。“停止犯罪”组织给出的建议是1.5-2.5万美元。
早在6月底7月初，就有人找到FBI，提供对案件侦破很有帮助的线索。这个人的身份被严格保密着，性别、年龄、国籍无法透露。章荣高和叶丽凤希望当面道一声感谢，也未能成行。
警方解释了线人无法从“停止犯罪”系统或者FBI获得赏金的原因，这原因无法对媒体言明，但足够让家人理解。他们在讨论过后，决定拿出2万来表达心意。
临别的几日，总有人来家中吃饭。艾米丽带着将满三岁的儿子诺拉进门，章新阳马上将诺拉抱在怀里打招呼。叶丽凤也想抱抱诺拉，她取了一包零食过去“谈条件”，诺拉拿走零食，自顾自地安静玩耍。叶丽凤在旁边温柔地看着他，笑了。
艾米丽不会说中文，和章莹颖的父母沟通需要有人翻译。“你们走之前需要打扫房间吗？我会来帮忙的。”艾米丽担心章家人一如既往地不好意思开口寻求帮助。“我和诺拉会去上中文课，等你们回来的时候就会说中文了。”
“谢谢。”叶丽凤坐在艾米丽左侧，转头看着她说。
“我们也学中国舞，到时候跳给你们看。”
“我很想我的女儿，她也会跳舞。我的女儿唱歌很好听的。”
“从你们的身上，我好像也已经认识莹颖了，她肯定很勇敢，很善良。”艾米丽曾经为章莹颖策划了百日烛光祝福活动。他们每周保持沟通，艾米丽非常喜欢叶丽凤做的捞鱼，酸甜口味。
10月末，关于章家人的新闻有两条：他们将于11月回国，以及案件有新突破。后者是错的。新闻上说，警方已掌握“嫌犯承认如何杀害章莹颖”的录音。
怎么会有这样的报道？嫌犯尚未认罪，侯霄霖说，“掌握了作案的过程和录音，记录了作案的过程，坦白了他的作案动机之类的语言，其实完完全全是子虚乌有。”他马上给接受了媒体采访的章莹颖案法律援助律师王志东打电话。
“我相信王律师是不会说的，他作为一个律师有这样的责任去保密这些证据，我们都不能说，他更不能说。”更何况，侯霄霖心里清楚录音证据究竟是什么。在警方曾经公布的文件中，写到嫌犯曾经给朋友打电话，说过案件相关情况，仅此而已。
电话那头的王志东也很震惊，同时感到很抱歉，在媒体多次曲解后，他觉得自己已经在语言上非常谨慎了。
他们眼睁睁看着媒体一个一个跟着转载，有的媒体加上“新进展”，起一个新标题，变成自己的报道。但他们又不得不接受媒体采访。他们担心离开后，没有人继续关注章莹颖的下落，警方的工作会慢下来，领馆和学校的关心也会跟着减弱，案件最终变成冷案，以没有结果而结束。
11月2日下午4点半，当地电视台的采访结束，叶丽凤突然起身抱住蔡安娜——帮助他们做翻译工作的伊利诺伊大学香槟分校副校长助理，像个孩子般放声大哭，在喘气间隙，一面含混地道着感谢，一面哭：你们不要忘了我莹颖，一定要记得找她。罗宾也走过去，三个女人抱成一团。她们回应她，绝对不会忘记，绝对不会。
刚刚冷静地完成工作的记者安东尼在房间的另一端，背对着她们穿外套，戴好鸭舌帽，右手食指快速地抹过双眼，然后蹭在牛仔裤后兜下面。他收了话筒线拿在手里，抿紧嘴唇，直到他的采访对象离开，才转过身来。
安东尼在采访后去了章莹颖最后出现的地方——N Goodwin大街和W Clark街的十字路口，从工学院图书馆Grainger走过去只需要6分钟，距离学校最繁华的商业街Green Street不到1000米。
十字路口处扎着22N路与220N路公交车的站牌，离站牌约一米远有一棵绑着紫色绸带的树。当地花店Campus Florist 在树旁搭了一个花坛，花环形状的石碑上刻着章莹颖的名字Yingying Zhang，周围放满了五颜六色的花、蜡烛和毛绒小熊，石台上搁着一枚伊利诺伊大学警察部门的徽章，花丛中倚着一张木刻的国内某大学书签。
树身上钉着两张纸，一张写着“爱在此长存（LOVE LIVES HERE）”，另一张印着“想要让你们知道，在你们悲伤的时候，我们的关心和祈祷与你们同在（To let you know that thoughts and prayers are with you in your time of sorrow）。”
（应采访对象要求，张静、李明、周文为化名。）
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