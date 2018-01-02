宁夏党委副秘书长杨青龙拟任深改办专职副主任

原标题：宁夏回族自治区党委副秘书长杨青龙拟任区深改办专职副主任

中共宁夏回族自治区委员会干部任前公示公告（2018年第1号）

根据自治区党委《领导干部任前公示制度（试行）》的规定，现对拟任用的7名干部公示如下：

杨青龙 本文图均为 宁夏广电新闻中心微信公众号 图

杨青龙，回族，1970年9月出生，在职大学学历。历任自治区党委办公厅综合二处副处长、处长，办公厅副主任等职务。现任自治区党委副秘书长，拟任自治区全面深化改革领导小组办公室专职副主任（正厅级）。

田丰年

田丰年，1963年12月出生，大学学历。历任平罗县人大常委会党组副书记；银川市中医医院党委副书记、院长，第一人民医院党委书记、副院长（正处级），卫生党工委书记，卫生局局长；自治区人民医院党委书记（正处级），自治区卫生厅副厅长、党组成员兼自治区中医药（回医药）管理局局长，自治区卫生和计划生育委员会副主任、党组成员等职务。现任自治区卫生和计划生育委员会党组成员，自治区人民医院院长（副厅级），拟任自治区卫生和计划生育委员会党组书记。

霍丽

霍丽，女，1968年5月出生，中央党校研究生学历。历任自治区党委组织部干部监督处副处长、举报中心主任，干部三处副处长、调研员，机关党委专职副书记、机关纪委书记，人事处处长等职务。现任自治区党委组织部干部三处处长，拟任自治区非公有制经济组织和社会组织工委专职副书记。

刘凯华

刘凯华，1969年2月出生，中央党校研究生学历。历任自治区党委政策研究室办公室副主任，综合信息处副处长，综合与战略研究处副处长，党建政治研究处副处长、处长，社会发展研究处处长，协调督查处处长等职务。现任自治区党委政策研究室改革协调处处长，拟任自治区党委政策研究室副主任。

李明珍

李明珍，女，回族，1964年7月出生，大学学历。历任自治区党委统战部研究室副调研员、副主任、调研员、主任，机关党委专职副书记等职务。现任自治区党委统战部党派处处长，拟任宁夏社会主义学院副院长、党组成员。

庾君

庾君，1966年8月出生，中央党校研究生学历。历任自治区党委宣传部宣传处副处长、调研员，自治区文联协会工作部主任，宁夏戏剧家协会副主席，自治区文联组织联络部主任等职务。现任自治区文联党组成员、秘书长，拟提名为自治区文联第八届委员会副主席候选人。

雷忠

雷忠，回族，1969年1月出生，宁夏党校研究生学历。历任自治区党委办公厅综合一处副处级秘书、副处长，自治区党委督促检查室调研员，自治区党委宣传部外宣处处长等职务。现任自治区党委宣传部文化艺术处处长，拟任自治区文联党组成员，提名为自治区文联第八届委员会副主席候选人。

公示时间为2018年1月2日至1月9日（5个工作日）。公示期间，如反映公示对象存在的问题或问题线索，可采取写信、打电话、网上举报或来访等方式，向自治区党委组织部举报。来信请寄：自治区党委组织部举报中心，邮编：750066。举报电话：（0951）12380-1。短信举报手机号码：18809512380。举报网址：http://12380.nxdjw.gov.cn。来访举报接待室设在自治区党委组织部举报中心。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8：30—12：00，下午14：00—18：00。

为便于对举报问题进行调查核实，举报人在举报问题时，要提供具体举报事实或线索，并留下姓名、地址、电话号码。自治区党委组织部将组织对所举报的问题进行调查核实，并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响任职，自治区党委将取消被举报人的任用资格。

本公示公告发布在《宁夏日报》、宁夏党建网（http://www.nxdjw.gov.cn）、宁夏新闻网（http://www.nxnews.net），欢迎查阅。

来源：宁夏党建网

责任编辑：桂强