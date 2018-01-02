三省戎装常委回归 均是少将军衔

原标题：”戎装常委”回归！三名少将进入三省份省委常委

[编辑/王梅梅 统筹/陈威]今日（1月2日），据人民网消息，日前，经中共中央批准，杨征任安徽省委委员、常委；马涛任湖北省委委员、常委；王边疆任辽宁省委委员、常委。大白新闻（微信ID：dabaixinwen）梳理发现，近日履新的这三位省委常委均是少将军衔，并在省军区担任要职。

再定三省“戎装常委”，均是少将军衔

1月2日，据人民网消息，安徽省、湖北省、辽宁省三地履新三名省委委员、常委。公开简历显示，这三人均是少将军衔。

杨征简历

杨征（左）

杨征，1961年8月生，湖南沅江人。国防大学联合战役专业硕士。

曾任排长，作训参谋，副处长，团参谋长，团长，师参谋长。曾在原第41集团军任副参谋长，后于2013年调任海南省军区参谋长，2017年4月任海南省军区副司令员。现任安徽省军区司令员。日前（2018年1月2日），经中共中央批准，杨征任安徽省委委员、常委。

2014年7月晋升少将军衔。

马涛简历

马涛

马涛，1961年6月生，辽宁沈阳人。曾长期在原沈阳军区服役，任陆军第39集团军装甲3师师长。

2013年7月任吉林省军区副司令员。2017年8月任湖北省军区司令员。日前（2018年1月2日），经中共中央批准，马涛任湖北省委委员、常委。

2014年7月晋升少将军衔。

王边疆简历

王边疆

王边疆，男，汉族，1959年7月出生，山东诸城人，成长在辽宁丹东。

1978年2月入伍，历任教导队区队长、政治指导员、师政治部宣传科干事、团政治处宣传股股长、政治教导员、团政治处主任、团副政治委员、师政治部副主任、团政委、师政治部主任、第39集团军装甲3师政委、第39集团军政治部主任、副政委。

2015年1月，任辽宁省军区政委；2015年7月，任辽宁省委常委、省军区政委；2016年12月不再担任辽宁省委常委。日前（2018年1月2日），经中共中央批准，王边疆任辽宁省委委员、常委。

2010年晋升少将军衔。

三人均在省军区担任要职

据大白新闻了解，新任三省“戎装常委”不仅是少将军衔，而且均在省军区担任要职。

据悉，安徽省委委员、常委杨征现任安徽省军区司令员。2017年8月9日，安徽省军区党委十二届十一次全体会议在合肥召开，由此消息显示，海南省军区原副司令员杨征已升任安徽省军区司令员。

湖北省委委员、常委马涛现任湖北省军区司令员。

辽宁省委委员、常委王边疆现任辽宁省军区政委。2015年，在其担任当时的辽宁省戎装常委时，有媒体据其履历报道“出身王牌军”。

“戎装常委”相继回归

2017年6月29日，湖北省委完成换届。至此，始于2016年的新一轮省级党委换届全部结束。本轮换届共选举产生省级党委领导班子成员375人次，其中新晋省级常委85人。换届后，31个省区市党委常委班子暂无军方常委。

对此，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人杨宇军曾表示，省军区主要领导暂不参加所在省级党委的换届选举，待相关改革到位后，再按规定增补进所在省级党委常委班子。

2017年12月30日早上，据《解放日报》消息：中共中央批准凌希任上海市委委员、常委。下午，据《河北日报》消息：中共中央批准韩晓东任河北省委委员、常委。这标志着“戎装常委”自去年新一轮省级常委换届退出后，目前正在相继回归。

至此，全国五省“戎装常委”已回归，可以预见，不久之后，各省“戎装常委”也将相继补齐。

责任编辑：桂强