美学者妄谈“大陆军机绕台”:美应卖新战机给台湾

原标题：美学者妄谈“大陆军机绕台”：美国应卖新战机给台湾

F-16A/B升级为F-16V战机（如图），台空军证实4架已出厂测试。（来源：台媒）

海外网1月3日电 解放军近来频频在台海进行远海长训，美国学者易思安妄言，美国应出售新型F-16与F-35战机给台湾。

台防务部门2016年12月26日公布2017年防务报告书，也是蔡当局任内公布的第一本防务报告书，针对近期解放军绕台次数爆增，报告书中首次公布解放军军机与军舰绕台的航次表，共有23次军机绕台，及2次航母绕台，并大量运用“资讯图表”。

据“中央社”报道称，美国智库“2049计划协会”研究员易思安认为不太可能爆发战争，但他妄言，“美国应提供台湾第4代与第5代战斗机，包括新型F-16与F-35战机；美国也应和台湾在海上与陆地战争、导弹防御、网络与电子战、无人驾驶系统等领域合作。”

解放军军机军舰绕台共25次

台防务部门于2017年12月26日公布2017年防务报告书，也是蔡当局任内公布的第一本防务报告书。据绿媒报道称，针对近期解放军绕台次数爆增，报告书中首次公布解放军军机与军舰绕台的航次表，共有23次军机绕台，及2次航母绕台，并大量运用“资讯图表”。

据海外网早前报道，台防务部门称，大陆机、舰远海长航已常态化，如无特殊状况，将不另行发布。还说，“台军持续坚守岗位”，“按‘经常战备时期突发状况处置规定’派遣机、舰严密监侦与应处”。解放军军机已多次绕台，让岛内“独派”高度紧张。

台军曾扬言解放军不敢再绕台

据台湾亲绿媒体报道，台空军司令部执行的“凤展项目”耗资1100亿元（新台币，下同），将原有的145架F-16 A/B战机性能提升为F-16V，但在签约后，台军一架F-16失事坠毁，因此目前仅剩144架可进行性能提升。

绿媒报道提到，解放军最新战机歼20如在空中与F-16V战机接战，谁会赢？报道称，台空军前参谋长范大维曾在台立法机构备询时，直接强调“台空军的F-16V战机有信心胜歼20。”范大维还分析称，台军的F-16V机身小、推力大、动作灵活，且配备AIM-9X“响尾蛇”导弹性能优越，这些都是胜算因素。他叫嚣称，台湾在战术上采取防卫守势，“敌机”进入空域之后，台方“地面还有各种导弹及火炮支持掩护”，“战力更胜一筹”。

除了绿媒不断叫嚣，还有台退役军官大言不惭称：解放军军机绕台是台军“练靶机会”。此言论一出立马遭到台网友响亮打脸。

日前，台退役军官称台军“制空战略太保守，显得示弱”，并叫嚣解放军军机频频绕台是台军“练靶的机会”，称“让台军有事可做，有一个明确的假想目标”。对此言论，台网友回怼称“大陆飞机是靶机？开第一枪试试。反正不是自己去牺牲，就说大话。”

关于解放军军机绕台，国台办新闻发言人安峰山表示，国防部和国台办的新闻发布会已经多次明确表示过，这是计划内的例行性训练，大家慢慢就习惯了。

空军新闻发言人申进科大校表示，党的十九大胜利召开后，空军着眼提升新时代打赢能力，开展了一系列远海远洋训练，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强；空军开展远海远洋训练，符合相关国际法和国际实践，这是空军的使命所在、职责所在、担当所在，合法、合理、合情，还要按照既定计划一如既往，飞得更远更深。

责任编辑：初晓慧