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中国海警船2018年首次巡航钓鱼岛 日本无理警告

中国海警船2018年首次巡航钓鱼岛 日本无理警告
2018年01月03日 10:16 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：中国海警船2018年首次巡航钓鱼岛 日本无理警告 

中国海警船（资料图 来源：日本NHK） 中国海警船（资料图 来源：日本NHK）

　　海外网1月3日电 3日凌晨，4艘中国海警船在钓鱼岛外侧毗连区巡航执法。日本海上保安总部无理警告中国海警船勿靠近其所谓的“领海”。

　　据日本NHK新闻报道，日本第11管区海上保安总部称，当地时间凌晨1点左右，4艘中国海警船相继进入钓鱼岛外侧毗连区巡航执法。

　　截至当地时间上午9点，4艘中国海警船在钓鱼岛西北偏西约30公里海域处航行，日本海上保安总部无理警告中国海警船勿靠近其所谓的“领海”。

　　据此前报道，2017年12月30日，中国海警2306、2502、2106舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。日本时事通信社报道称，3艘中国海警船在其所谓的“领海”航行了约1个小时45分钟，这是2017年中国海警船第29次进入其所谓的“领海”。

　　中国外交部发言人华春莹曾就钓鱼岛问题表示，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国领土。中国政府公务船在有关海域的巡航执法正当合法。中国维护领土主权和海洋权益的决心和意志坚定不移，今后将继续开展有关巡航执法活动。

　

责任编辑：初晓慧

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